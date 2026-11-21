Oggi, memoria liturgica della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, la Chiesa celebra la Giornata pro orantibus, dedicata alle comunità di vita contemplativa. È un appuntamento che ha visto la luce per volontà di Pio XII nel 1953. Lo scopo: ricordare e sostenere le monache e i monaci di clausura, che ogni giorno offrono la loro preghiera per il mondo e per la Chiesa. In quello stesso anno nasce anche il Segretariato Assistenza Monache, che opera in collegamento con il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica promuovendo iniziative per i monasteri femminili e rispondendo a richieste che giungono da diverse parti del mondo. L’ente venne istituito negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale quando papa Pacelli fece inviare questionari a tutti i monasteri per capire le condizioni in cui versavano dopo il conflitto. Dalle risposte si capì allora che le monache avevano molti bisogni ma, soprattutto desideravano sentirsi sostenute dalla Chiesa. Una solidarietà che, anno dopo anno, si rinnova e si fa appello all’intera comunità cristiana con la Giornata pro orantibus. Giornata che vede la liturgia intonare nuovamente il cantico del Magnificat. E offrire il passo del Vangelo di Matteo in cui Gesù afferma: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Volontà che illumina il cammino delle sorelle e dei fratelli che hanno scelto la via della vita contemplativa.

Le carmelitane di Biella: «Noi, al fianco di chi è povero e cerca Dio»

«Sentiamo che oggi manca il fatto di sentire qualcuno al proprio fianco. Noi cerchiamo di creare una cordata di fraternità e preghiera, trasmettendo con un linguaggio semplice e comprensivo che ci siamo». Suor Maria Aurora della Risurrezione, carmelitana 62enne del monastero Mater Carmeli alla periferia di Biella, inaugurato il 4 giugno del 2005 come fondazione di quello a Carpineto Romano, sintetizza così il senso della loro presenza non solo orante, ma anche solidale. «Tante persone ci raggiungono per essere accompagnate nel loro cammino di fede: dalle catechiste che ospitiamo per una giornata di ritiro nella foresteria e guidiamo con una meditazione, agli appuntamenti mensili di preghiera con gli universitari impegnati come volontari in carcere e accanto a persone disabili. Viviamo momenti di adorazione eucaristica mensile con un altro gruppo e accogliamo i poveri che il Signore manda. La preghiera ci rende attente e sensibili anche alle povertà spirituali dei fratelli». Inoltre le sette monache, tre delle quali di origine africana, sono impegnate nel «dare nuova vita e valore a oggetti e abiti: troviamo canali per farli avere a chi ha bisogno, nell’ottica di un’evangelizzazione che passa attraverso i gesti». In queste settimane hanno allestito un mercatino natalizio con presepi, centrotavola e ghirlande, corone d’Avvento anche personalizzate, candele profumate, biscotti, caramelle, marmellate, tutto confezionato dalle loro mani. Il ricavato andrà a sostenere le spese di riscaldamento della comunità. Accanto al monastero (www.carmelitanebiella.it) sorge “Casa speranza”, patrocinata dalla Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta, dove alcuni sacerdoti, religiosi e suore di tutta Italia vivono per un periodo per superare «crisi, difficoltà, stanchezza o un nuovo discernimento. Ogni mercoledì sera condividiamo la Messa nella nostra cappella nel bosco, sempre aperta dalle 6.30 alle 18.30. Una delle vocazioni del Carmelo è proprio quella di prendere a cuore i sacerdoti, come faceva santa Teresa di Gesù Bambino», ricorda suor Aurora, romana di origine e diplomata come perito chimico, approdata al silenzio del monastero a 24 anni dopo una ricerca durata un triennio e passata per oratorio, volontariato al Cottolengo, esperienze a Taizè, Lourdes e Terra Santa. «Mi hanno colpito il rapporto con le sorelle e l’universalità di una preghiera liturgica diffusiva, che abbraccia tutti e tutta la giornata, senza essere limitata nello spazio. Questa radicalità mi ha trasmesso e mi trasmette libertà interiore».

Le benedettine di Montecassino: «Ora et labora. Così accogliamo i pellegrini»

Bisogna aguzzare la vista per scorgere il cartello che indica il monastero benedettino di Santa Maria della Rupe, dietro uno dei tornanti della strada che sale a Montecassino. Ma poi, quello che si spalanca è uno scenario di pace e serenità, non tanto per l’edificio spartano o il piccolo giardino comunque ben curato anche d’inverno, ma dall’ora et labora con letizia delle quattro monache che lo abitano. Suor Silvana, la responsabile della comunità, suor Katarina, che proprio in questi giorni festeggia i 25 anni di professione, suor Tina e suor Felicia hanno un gioioso da fare tra il laboratorio di pasticceria secca («Viviamo così del lavoro delle nostre mani, come ha indicato San Benedetto») e l’accoglienza dei pellegrini che percorrono, sempre più numerosi e non solo italiani, il Cammino fino all’abbazia che il santo da Norcia fondò 1500 anni fa. «Con il tempo - racconta suor Silvana – abbiamo maturato la decisione di dare ai pellegrini che arrivano stanchi tutto ciò che serve per il corpo, proprio come voleva san Benedetto, ma anche di farli cenare con noi. E così capita che ci raccontano delle loro vite, del perché si sono messi in cammino. Anche noi in fin dei conti siamo sempre un po’ in cammino…». Un cammino, quello di questa comunità, iniziato esattamente quindici anni fa quando, provenienti da diversi monasteri, inizialmente cinque monache si ritrovarono a Montecassino per un periodo di discernimento: «Eravamo alla ricerca di qualcosa che potesse attualizzare la nostra vita monastica in un contesto sociale certamente cambiato rispetto a quello di tanti anni fa. E qui abbiamo capito che era lo Spirito Santo a guidarci. Questo posto, ad esempio, era stato appena lasciato da un altra congregazione di suore e noi un po’ alla volta lo stiamo sistemando. Sulla nostra strada, poi, abbiamo trovato alcuni angeli: delle persone di Cassino, che prima neanche conoscevamo, che ci hanno aiutato con questo laboratorio di pasticceria». Da qui escono biscotti profumatissimi che vengono poi venduti nel negozio dell’abbazia di Montecassino. Quell’abbazia dove presto le quattro monache potrebbero trasferirsi, accanto alla comunità monastica maschile: «È una possibilità che stiamo valutando assieme all’abate, dom Luca Fallica e al priore, Jordi-Aguistì Piqué». Il tutto nello scorrere di una giornata segnata dall’arrivo dei pellegrini e dalle “Delizie del chiostro” da sfornare «e qualche volta ci tocca anche spostare l’ora del pranzo: dipende dalla cottura dei biscotti».

Le clarisse di Lecce: il monastero ecosostenibile? Altro che moda

Chi l’ha detto che le mura non parlano? Anche lo spazio esteriore di un luogo claustrale può dire molto di cosa vive interiormente chi lo abita: le scelte di essenzialità, semplicità, rispetto per il creato. È quello che succede sulla Via Adriatica a Lecce, dove – grazie a una donazione di terreni e fondi – nel 2017 è stato inaugurato il monastero ecosostenibile “Santi Francesco e Chiara” in legno prefabbricato, con ampie aree verdi, impianto fotovoltaico e solare termico: un richiamo concreto ai suggerimenti contenuti nell’enciclica Laudato si’: risparmio energetico e meno consumo di risorse non rinnovabili. Ci vivono cinque clarisse che già dal 2010 abitavano nel centro storico della città: «Siamo una fondazione del monastero di Otranto», spiega la responsabile suor Celeste Eremita. Che con le sorelle ci tiene a chiarire come la scelta di un monastero ecosostenibile affondi «le sue radici nel nostro carisma. Da figlie di Francesco e Chiara d’Assisi riconosciamo che custodire il creato è un modo concreto di vivere la relazione con Dio, con le persone e con tutte le creature. L’enciclica di papa Bergoglio ci ha aiutate a comprendere ancora più profondamente che non possiamo separare la cura della vita spirituale da quella della casa comune e che questa responsabilità comincia da come scegliamo di abitare la nostra casa: uno spazio per noi, ma anche un segno e una testimonianza di un modo diverso di stare sulla terra». Anche il terreno circostante fa parte del progetto: «Quando l’abbiamo ricevuto era un deserto. Negli anni abbiamo piantato migliaia di alberi e arbusti, perché diventasse un polmone verde a beneficio dell’intera città». Per le clarisse, infatti, «l’ecosostenibilità non è una moda o una scelta tecnica, ma una questione di spiritualità e stile di vita: imparare ad abitare la terra senza possederla, a consumare meno, a custodire di più, a vivere con sobrietà. Con un risvolto evangelico molto concreto: ciò che non sprechiamo e impariamo a risparmiare può diventare una possibilità maggiore di condivisione con chi è nel bisogno». Per il territorio le sorelle claustrali vorrebbero essere «un luogo che regala l’ossigeno della Parola e della creazione, che ci accoglie e cerchiamo di custodire. Oggi tante persone vivono con il fiato corto: per le preoccupazioni, le responsabilità, le ferite, la velocità della vita. Qui possiamo offrire uno spazio di silenzio e ascolto, bellezza e fraternità, in cui ricordare la speranza che continua ad abitare la nostra storia. Pensiamo sia questo il dono che una comunità contemplativa può fare al mondo. La contemplazione, infatti, non è sottrarsi alla vita, ma imparare ad abitarla più profondamente. Crediamo che oggi ci sia un grande bisogno di luoghi e persone disponibili ad accogliere, ascoltare, custodire anche le fragilità».

La storia di suor Maria Luigia Ducci: dopo 30 anni di vita attiva, l'ingresso in monastero

Quando una consacrata, dopo anni di vita attiva, decide di passare a quella claustrale, non è detto che venga capita subito: solo col tempo, infatti, si riconosce la permanenza di un legame misterioso e sorprendente. È il caso di suor Maria Luigia Ducci, del monastero Monte Carmelo di Vetralla (Viterbo), al secolo Maria, nata a Bibbiena il 5 maggio 1931. Dopo la perdita del padre, morto per malattia un mese dopo essere stato richiamato alla leva obbligatoria per la seconda guerra mondiale, insieme alla sorella Giuseppina viene condotta inizialmente a Santa Margherita Ligure in un orfanotrofio improntato ai dettami del regime fascista. Nel secondo orfanotrofio dove le due sorelline vengono portate, l’Istituto Schianteschi di San Sepolcro (Arezzo), Maria fa la conoscenza delle suore di Maria Bambina, tra le quali entra il 17 dicembre 1951, poco più di un anno dopo la canonizzazione delle fondatrici Bartolomea Capitanio e suor Vincenza Gerosa. Presta il suo servizio prima come infermiera, poi come responsabile delle giovani in formazione, infine delle universitarie di Bari. In quegli anni si riaffaccia in lei l’aspirazione alla vita contemplativa, che aveva avuto un primo germe nell’adolescenza, quando aveva letto tutta d’un fiato la Storia di un’anima di santa Teresa di Gesù Bambino. Era stato il suo confessore, padre Paolo Rime, a suggerirle l’ordine religioso delle suore di Maria Bambina, il cui genere di consacrazione comunque la attraeva, dal momento che la clausura poteva risultare troppo pesante per la sua salute cagionevole. Si confida allora con padre Lucio Renna, priore della provincia napoletana dei Carmelitani dell’antica osservanza, che le chiede di attendere un periodo di prova di tre anni. Il 25 settembre 1981 entra definitivamente nel monastero Monte Carmelo di Vetralla, indicatole da padre Renna: si sottopone a un nuovo noviziato e, il 14 ottobre 1983, emette i voti definitivi. In una testimonianza che tiene nella cappella del monastero nella Giornata pro orantibus del 1981 esprime la ragione della sua scelta: «Ogni chiamata suppone una risposta che coinvolge tutta la persona libera e responsabile e per me questa seconda proposta da parte del Signore è stata la scoperta di un valore dominante che non annulla gli altri, ma li riassume tutti». Nella biografia Gesù è amore! Va e fa anche tu lo stesso (Lc 10,32) (Shalom Editrice 2024), suor Maria Sabina dell’Eucaristia ne tratteggia sia la vita prima dell’approdo a Vetralla, sia quella successiva, che la porta all’incarico di priora del monastero dal 1989 al 2010, escluso il triennio 1998-2001, nel quale suor Maria Luigia è maestra delle novizie e prima consigliera. Nel suo priorato si occupa anche di tentare una nuova fondazione in Repubblica Ceca. Muore il 16 gennaio 2023, dopo aver offerto per la Chiesa la sua ultima malattia, come aveva fatto nel suo intero cammino di consacrazione.