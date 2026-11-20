«Oggi i cristiani sono il gruppo religioso più numeroso del mondo e i musulmani il secondo. Ma la situazione cambierà entro il 2035, quando i musulmani supereranno i cristiani». Così scrive Conrad Hackett , uno dei principali demografi del Pew Research Center, presentando i risultati del nuovo rapporto dell'istituto statunitense sul futuro delle religioni. Una previsione destinata a far discutere, che segnerebbe un passaggio storico negli equilibri religiosi del pianeta. Non perché il cristianesimo sia destinato a diminuire numericamente. Al contrario, entrambe le religioni continueranno a crescere, ma l'islam lo farà molto più rapidamente.

È quanto emerge da The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2020–2070 , la ricerca pubblicata mercoledì scorso, 18 novembre, che disegna la possibile geografia religiosa del pianeta nei prossimi cinquant'anni. Il sorpasso previsto per il 2035 rappresenterebbe soltanto l'inizio di un divario destinato ad ampliarsi: nel 2070, secondo le proiezioni, i musulmani saranno oltre 3,6 miliardi, il 36% della popolazione mondiale, mentre i cristiani sfioreranno i tre miliardi, con una quota intorno al 29%. Rispetto al 2020, i primi aumenteranno dell'80%, i secondi del 30%.

Il Pew Research Center, con sede a Washington, è uno dei più autorevoli istituti indipendenti di ricerca sociale e demografica. Organizzazione senza scopo di lucro e non schierata politicamente, presieduta da Michael Dimock e finanziata principalmente da The Pew Charitable Trusts, conduce da anni indagini sulle trasformazioni religiose mondiali. Il nuovo rapporto, realizzato nell'ambito del progetto Pew-Templeton Global Religious Futures, sostenuto anche dalla John Templeton Foundation, aggiorna le proiezioni pubblicate nel 2015, estendendone l'orizzonte dal 2050 al 2070.

Lo studio, condotto insieme al centro Caspar dell'Università di Economia di Cracovia, riguarda 201 Paesi e territori, nei quali vive il 99,98% della popolazione mondiale. I ricercatori hanno utilizzato censimenti, indagini statistiche e dati demografici elaborati attraverso un modello matematico e un software appositamente sviluppato. I fattori considerati sono cinque: natalità, mortalità, età media della popolazione, migrazioni e cambiamenti di appartenenza religiosa.

Una precisazione è importante: il Pew Research Center misura l'appartenenza religiosa dichiarata, non la pratica della fede. Essere classificati come cristiani non significa necessariamente partecipare ai riti liturgici o alla vita di una comunità. Inoltre, le proiezioni considerano il cristianesimo nel suo complesso, senza distinguere tra cattolici, protestanti o ortodossi; analogamente, l'islam comprende sia sunniti che sciiti. I risultati non permettono dunque di prevedere separatamente l'evoluzione delle singole Chiese o denominazioni.

Il dato forse più sorprendente riguarda proprio il cristianesimo. Pur perdendo terreno in numerosi Paesi, continuerà a crescere nel mondo: dai quasi 2,3 miliardi di fedeli del 2020 a circa tre miliardi nel 2070, con un aumento di 687 milioni. La crescita dovuta alla sola differenza fra nascite e morti sarebbe in realtà di 792 milioni, ma verrà ridimensionata dall'abbandono dell'identità cristiana da parte di quanti non si riconoscono più in questa religione. A cambiare profondamente sarà anche la geografia del cristianesimo, il cui baricentro si sposterà sempre più decisamente verso l'Africa. Nell'Africa subsahariana i cristiani aumenteranno di 896 milioni, mentre nel resto del mondo diminuiranno complessivamente di 210 milioni. Così, nel 2070, il 54% dei cristiani vivrà a sud del Sahara, contro il 31% del 2020.

La Repubblica Democratica del Congo, con 299 milioni di cristiani contro i 92 milioni del 2020, supererà gli Stati Uniti, diventando il Paese con la maggiore popolazione cristiana del pianeta. A trainare questa crescita saranno soprattutto la giovane età della popolazione e gli elevati tassi di natalità. Nella stessa Africa subsahariana, tuttavia, l'islam crescerà ancora più rapidamente: il numero dei cristiani aumenterà del 129%, quello dei musulmani del 166%. La presenza cristiana, dunque, si rafforzerà in termini assoluti, ma diminuirà leggermente come quota della popolazione regionale.

Ben diversa la prospettiva europea. La quota di quanti si dichiarano cristiani – non semplicemente di coloro che sono stati battezzati – scenderà dal 67% al 52%, mentre il loro numero assoluto diminuirà sensibilmente. In Spagna la percentuale perderà 28 punti. Anche negli Stati Uniti il cristianesimo perderà la maggioranza, passando dal 64% al 48% della popolazione. In America Latina, pur restando largamente prevalente, scenderà dall'85% al 77%.

Significativo il caso della Russia, che nel 2020, con circa 102 milioni di cristiani, era il quinto Paese al mondo per consistenza della popolazione cristiana. Nel 2070 uscirà dai primi dieci, insieme all'Italia, gli unici due Paesi europei che ancora figuravano in questa classifica: non tanto per una diminuzione della percentuale dei cristiani russi, che anzi dovrebbe aumentare leggermente, quanto per il declino demografico del Paese e la crescita assai più rapida delle popolazioni africane.

A pesare sul futuro del cristianesimo, soprattutto in Occidente, è anche il fenomeno dell'abbandono dell'identità religiosa: persone cresciute come cristiane che, diventate adulte, non si riconoscono più in alcuna religione. Secondo le proiezioni del Pew, tra il 2020 e il 2070 il cristianesimo perderà, al netto di quanti invece vi aderiranno, circa 105 milioni di fedeli per effetto dei cambiamenti di appartenenza religiosa. Per l'islam il saldo negativo previsto è invece di appena otto milioni, un dato che indica una maggiore stabilità dell'identità musulmana rispetto a quella cristiana.

Ma il fattore decisivo per comprendere il diverso ritmo di crescita delle due religioni resta la natalità. Nel periodo 2020-2025 il tasso medio di fecondità è stato stimato in 3,1 figli per donna fra le musulmane, contro 2,5 fra le cristiane e 1,6 fra le donne degli altri gruppi religiosi considerate insieme. Inoltre, la popolazione musulmana è mediamente più giovane. Per effetto della sola differenza fra nascite e morti, nei prossimi cinquant'anni l'islam guadagnerebbe circa 1,6 miliardi di persone, il doppio rispetto al cristianesimo.

La crescita musulmana avrà volti differenti. Il Pakistan passerà da 227 a 461 milioni di musulmani, conquistando il primato mondiale oggi detenuto dall'Indonesia, dove la natalità è assai più bassa. L'India rimarrà un altro grande polo dell'islam mondiale, insieme alla Nigeria, la cui popolazione musulmana crescerà rapidamente. Il peso dell'Africa subsahariana nella popolazione musulmana mondiale aumenterà sensibilmente, mentre quello dell'Asia-Pacifico diminuirà in termini relativi, pur continuando a ospitare una parte enorme dei musulmani del pianeta. In Europa la quota musulmana passerà dal 6% al 13%, anche per effetto delle migrazioni.

Guardando alle altre religioni, gli induisti cresceranno numericamente fino a quasi 1,4 miliardi, ma il loro peso sulla popolazione mondiale diminuirà dal 15% al 14%. Il buddismo seguirà una traiettoria diversa: diminuirà anche in termini assoluti, soprattutto per l'invecchiamento e la bassa natalità delle popolazioni dell'Asia orientale. Gli ebrei aumenteranno numericamente, pur riducendosi leggermente come quota della popolazione mondiale, e si concentreranno sempre più in Israele.

Infine, un altro risultato sorprendente: le persone senza appartenenza religiosa, oggi circa il 24% dell'umanità, scenderanno al 17%. Non perché la secolarizzazione sia destinata ad arrestarsi: in Europa, per esempio, i non affiliati ad alcuna religione saliranno dal 25% al 33%. Sarà soprattutto il declino demografico della Cina, dove si concentra una parte enorme della popolazione mondiale senza appartenenza religiosa, a determinare la diminuzione globale.

Una geografia religiosa profondamente trasformata, dunque. Ma non un destino già scritto. Gli stessi ricercatori del Pew avvertono che i risultati «non intendono prevedere tutti i modi in cui il mondo potrebbe cambiare». Il modello matematico, per quanto sofisticato, dipende dalle ipotesi adottate: in particolare dalla prosecuzione delle tendenze osservate nelle migrazioni e nei cambiamenti di appartenenza religiosa. Guerre, epidemie, crisi economiche, trasformazioni culturali e inattesi risvegli religiosi potrebbero modificare gli scenari. Lo stesso Hackett ha riconosciuto che le precedenti proiezioni del 2015 avevano sottovalutato la rapidità dell'abbandono del cristianesimo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quelli del 2070, dunque, non sono i numeri di un futuro inevitabile, ma la fotografia di ciò che potrebbe accadere se le tendenze demografiche e religiose attuali proseguissero nei prossimi decenni.