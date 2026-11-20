Una sera d’inverno del 1998, a Foligno, nella piccola libreria “Volume Alto” di Leonello Bosi, tra le mani mi ritrovai un libricino della collana dei Mistici, Mondadori, dal titolo: Via della povera vita. Autrice, Maddalena di Spello. Stupiti dalla scoperta, battezzammo Maddalena di Spello come una dele mistiche che probabilmente avevano vissuto e operato in Umbria, magari al tempo di san Francesco. E invece, all’indomani scoprii che Maddalena era viva e attiva a Spello in via della Povera vita, nella Casa della Povera gente. La Casa di accoglienza fondata da questa laica francese, madre di tre figli, e portata avanti tra tanti sacrifici con le sue Piccole Sorelle. Un rifugio per i poveri che per decenni hanno bussato a questa Casa nel cuore del borgo caro al suo precursore, fratel Carlo Carretto, e dove mi recai per essere ammesso come ospite del giorno a una tavolata che, con Maddalena a capotavola, sembrava la riproposizione de L’ultima cena. Un banchetto umile e frugale condiviso con diverse anime fragili di passaggio. Tutti stretti, seduti intorno a Maddalena che parlava senza predicare. E da quel giorno, ha continuato a parlarmi, anche a distanza, dispensando riflessioni spirituali, che adesso, che a 96 anni è tornata alla Casa del Padre, conservo tra gli insegnamenti più cari. (Oggi l'ultimo saluto si terrà domani a Spello, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore)

«Chi vede Dio ha grande difficoltà a parlarne. È la vita che diventa un libro. Riportare l’uomo alla ricerca del silenzio è il grande compito di noi credenti», amava ripetere Maddalena. Oggi Spello, a cominciare dal sindaco e suo amico Moreno Landrini, piange la sua “Mistica”. E’ passato un pezzo di mondo nella Casa della povera gente. «Tutti fratelli che mi ha donato il Signore», teneva a sottolineare Maddalena che a Spello arrivò dalla Francia che era già sposata (con il filosofo heideggeriano Alexander Lowit, nato a Mestec, ex Cecoslovacchia nel 1925, naturalizzato francese nel 1970 e morto a Spello nel 2022), per fermarsi a vivere «perché il Signore me lo aveva chiesto». Si era fermata lì dove aveva sostato e aperto la sua comunità dei Piccoli Fratelli, fratel Carlo Carretto. «In comune con Carlo Carretto avevamo la stessa percezione vitale della fede: “Dio vuole il sorriso, Dio non è il Dio della morte”. Nel 1969, per la prima volta a Nizza ho sentito il richiamo dell’Umbria e la conferma al segno ricevuto della mia scelta avvenne ad Assisi, dietro alla piccola chiesa di SantoStefano. Poi c’è stata l’altra conferma, quella di Cristo».

Era il 2 dicembre del 1970. Quel giorno a Viterbo, al Seminario della Quercia. si celebrava l’ordinazione a vescovo di Monsignor Bernini. «In quell’occasione il Signore mi ha fatto vedere (“senza gli occhi”) Cristo in agonia, sulle ginocchia della Madonna. In quel Cristo sofferente compresi che vi era tutta la grande sofferenza della Chiesa che aveva attraversato i secoli. La Madonna lì mi chiese: “Tu, non dividere ma ungi”». Un impegno celestiale che già fu quello di sant’Angela da Foligno e santa Teresa d’Avila. «Due donne che amo profondamente, ma loro sono delle Sante dalla vita straordinaria. Quando la gente dice che sono una mistica, io, a volte sorrido, perché non so bene a cosa si riferiscono. Tempo fa un giovane padre gesuita mi ha detto: “Maddalena, il mistico è chi conosce Dio dal di dentro”. Questa allora è una condizione che riconosco. Di sant’Angela da Foligno avevo letto molte cose in Francia a cominciare dal Liber experientiae che mi aveva messo in mano padre Zupan, il mio direttore spirituale. Fu allora che sentii la voce di Gesù che alla domanda un po’ gelosa: “Signore mi ami come hai amato Angela?”, mi rispose con mia grande sorpresa: “E tu, mi ami, come ella mi ha amato?”. Poi a Nizza mi accadde un evento stranissimo. Una notte sognai di una città e di una chiesa con una grande cupola verde e dei merli medievali, posta in una bella piazza. Me ne resi conto quando andai per la prima volta a Foligno a pregare nella tomba di sant’Angela nella chiesa di San Francesco. Da lì camminai a lungo per la città, come se ci fossi già stata già altre volte in passato e quando arrivai alla Piazza del Comune (Piazza della Repubblica) non ebbi più dubbi. Mi emozionai tantissimo, nello scoprire che era quella stessa piazza che mi era apparsa in sogno e scoppiai in lacrime...». Come sant’Angela da Foligno, anche Maddalena non ha vissuto in convento, ma in quella Casa in cui insieme alle Piccole Sorelle Ester, Claudia e Carla, ogni giorno ha aperto il cuore e la mensa a uomini alla disperata ricerca di un tetto sotto il quale dormire e di un piatto di minestra calda da mangiare.

Una porticina sempre aperta quella della Casa della Povera gente, soprattutto per quelli che cercano un nuovo rapporto con il Signore e che qui scoprono la preghiera contemplativa davanti all’Eucarestia, esposta nella cappellina che un tempo era una stalla e dove ogni notte di Natale si celebra la Santa Messa. «I poveri sono straordinariamente generosi. Questa è la loro Casa dove io metto insieme tutti: uomini che non hanno un posto dove andare e poco importa che siano cristiani o musulmani. Arriva gente da ogni parte e anche molti giovani che hanno piacere a venire a trovarmi anche solo per parlare. Durante il giorno stanno con noi, si discute, ci si confronta e poi si prega tutti insieme», raccontava Maddalena con la sua risata da allodola che “volava” per i vicoli di Spello per poi rientrare nella Casa in cui trascorreva gran parte della giornata tra lo studio, la preghiera e il suo lavoro: la scrittura. Fino a che la malattia non gli ha impedito di scrivere ha continuato a rispondere alle lettere dei suoi tanti lettori e si occupava personalmente del forum del suo sito (www.maddalenadispello.it). Comunicare e scrivere libri sono state due missioni fondamentali della sua testimonianza. La sua attività editoriale era cominciata nel 1988 con Il Canto dell’Allodola (Gribaudi) ed è proseguita con altri sette libri fino all’ultimo, Gesù, insegnami a pregare (Marietti). «Continuo a scrivere libri, solo per ubbidienza al mio padre spirituale, il gesuita Vittorio Liberti. Sono senza immaginazione, senza la memoria non potrei avere questa fede appassionata nel Signore che mi abita sempre. La Sua voce, sentita solo tre volte nella mia lunga vita, mi guida tramite la Santa Scrittura. Quando entrai in questa Casa con le Piccole Sorelle, l’allora vescovo di Foligno, monsignor Siro Silvestri, ci spiegò le tre cose fondamentali per essere un buon cristiano: “Accogliere, ascoltare, servire tutti, specie gli ultimi, con il suo stesso amore”». Un compito straordinario che Maddalena di Spello fino alla fine ha assolto a pieno in quella che considerava una «vita ordinaria». Un’esistenza consacrata all’umiltà, con la fede di chi ha lasciato detto: «Io non mi arrendo. Le mani di Cristo nella storia, oggi sono le mie».