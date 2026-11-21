I toni e i sentimenti apocalittici ai quali siamo esposti in questa stagione geopolitica, e che spesso fanno da colonna sonora anche a normali disagi esistenziali, quasi mai esitano o si trattengono dall’usare una delle categorie fondamentali con cui ci orientiamo nel mondo: il male (e i suoi affini: l’errore, l’inganno, la falsità). Ovviamente, a essere malvagi o in errore, ingannevoli e falsi, sono sempre quelli dell’altra parte rispetto a noi, alla nostra visione del mondo. Nel XX secolo poi alcuni eventi sono stati elevati a “male assoluto”, cifrati in nomi-simbolo come Auschwitz e Hiroshima, ma anche Stalin, Pol Pot, Ruanda, Sarajevo... Sono stati davvero il male ab-solutum o soltanto radicale, come diceva Kant? Qual è la differenza? È un fatto che oggi la malvagità si misura sempre su quegli standard, sulla vicinanza o meno a quei nomi che vengono usati come accuse, minacce, apici di immoralità, in ogni sorta di accostamenti e paragoni che prescindono del tutto dalla loro appropriatezza storica. Il male e la malvagità sono divenuti parte integrante del discorso pubblico, soprattutto in tema di politiche internazionali e di conflitti sociali. Ma cos’è davvero il male? Come si distingue dalle cattive intenzioni? Lo si può sovrapporre al reato? Come si manifesta, e soprattutto come lo si stigmatizza come tale, quando sembra raccogliere un consenso generale? E lo si può trasformare in qualcosa di positivo? Dov’è infine la soglia oltre la quale non è più redimibile? Queste domande, che echeggiano un po’ in tutta l’opera di Hannah Arendt (tra le più citate in materia, in quanto autrice del famoso reportage La banalità del male), vengono ora rielaborate da un’altra filosofa ebrea, Susan Neiman, dal percorso quasi inverso: da ebrea tedesca Arendt riparò in America, mentre da ebrea americana Neiman si è trasferita, nei primi anni Ottanta, in Germania assistendo da lì, già cuore nero dell’Europa, al dibattito pubblico e alle trasformazioni del nostro continente, riflettendo su etica e politica tra le sue due anime, l’occidentale e l’orientale, che da decenni, anche dopo la guerra fredda, non smettono di confliggere. Sfidando le mode filosofiche che da Nietzsche a Foucault, passando per Adorno e Horkheimer, hanno screditato e decostruito la ragione illuminista quale causa di tutti i mali della modernità, Susan Neiman ha alzato la sua voce in difesa proprio del “ben dell’intelletto”, di quella ragione che è o dovrebbe essere riconosciuta fonte di umanesimo condiviso e potenziale strumento per superare preconcetti, passioni e ideologie estreme. In un libro scritto sotto la pressione di questi ultimi anni (guerra tra Russia e Ucraina, sette ottobre, Gaza), intitolato Call it Evil ossia “Chiamalo male”, Neiman ha sintetizzato il suo multidecennale percorso centrato esattamente sulla possibilità di individuare e chiamare il male con il suo nome, sebbene la prima lezione sia quella di restare cauti, perché se c’è una realtà che sfugge alle facili identificazioni è proprio la malvagità. Il male peggiore, sembra dire quest’originale filosofa, può consistere nella negazione del male stesso o nel vedere noi stessi sempre dalla parte del bene (e nel disprezzo di chi la pensa diversamente da noi). Il caso Trump, eletto presidente degli Usa per due volte, è sì emblematico e facile miniera di esempi, ma Neiman è interessata meno a stigmatizzare un singolo politico quanto piuttosto a capire cosa, in società libere e democratiche, fa abbassare la soglia della moralità al punto da non vedere più politiche malvagie, incapaci di indignarci e di vergognarci. «Il linguaggio della vergogna è la nostra arma morale più efficace» scrive Neiman «e rinunciare a parlare del male significa lasciare quell’arma nelle mani di chi è più incline ad abusarne». Il fatto che usiamo la parola autoritarismo invece di fascismo è, a suo parere, il sintomo di come confondiamo i fenomeni e rinunciamo a chiamarli con il loro nome. Parimenti, credere che la giustizia sia una forma di autoinganno o che perseguire la moralità sia un mero risentimento dei falliti, ecco altri esempi di cecità sociale che spianano la strada a chi nega legittimità non solo ai tribunali internazionali ma anche a un’elementare razionalità. Il libro di Susan Neiman è ora pubblicato dalla Utet con il titolo Politica della malvagità. Il bene e il male nell’era di Trump, Putin e Netanyahu (pagine 260, euro 20,00, traduzione italiana di Mauro Maraschi). Peccato però che nel libro Putin e Netanyahu non siano quasi mai nominati. Se il male si incarnesse solo in tre persone, il mondo sarebbe già salvo. Il termine male va usato solo dopo averlo davvero pensato, non benché ma proprio perché sfida le nostre categorie mentali.