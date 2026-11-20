Un registro battesimale non può essere trattato come un comune archivio amministrativo e la sua eventuale alterazione investirebbe direttamente l’autonomia, la memoria e la vita sacramentale della Chiesa. Nella vicenda del dibattito europeo sullo sbattezzo si aggiunge un nuovo tassello: la Commissione delle Conferenze episcopali dell'Unione Europea (Comece) ha inviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea la risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale lo scorso 1° ottobre.

Il caso è noto: al centro c’è la richiesta da parte di una persona nella diocesi di Gand in Belgio di cancellare dai registri ecclesiastici i dati relativi a un Battesimo ricevuto nell’infanzia. La vicenda ha portato davanti ai giudici di Lussemburgo il confronto tra il diritto alla cancellazione previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati, da una parte, e l’interesse della Chiesa a conservare integralmente i propri registri, dall’altra. La nuova presa di posizione non ripercorre semplicemente questo conflitto ma entra nel merito dell’opinione dell’avvocato generale, ne accoglie alcuni passaggi e ne contesta altri, proponendo alla Corte una diversa lettura della questione.

Il documento della Comece, pubblicato oggi online, riconosce come positivi il riferimento all’interesse legittimo della Chiesa nel trattamento dei dati, la considerazione del carattere «cogente» degli interessi ecclesiali e il rifiuto dell’ipotesi di rimuovere materialmente pagine dai registri. Ma individua nella restante argomentazione una premessa concettuale che giudica sbagliata: il registro battesimale sarebbe considerato, sia pure implicitamente, come un elenco di appartenenza religiosa. Per la Chiesa, invece, non certifica l’adesione attuale di una persona né le sue convinzioni presenti, ma documenta un fatto avvenuto in un luogo e in un momento determinati. L’uscita dalla comunità ecclesiale, l’abbandono della pratica religiosa o il mutamento delle convinzioni personali non modificano la realtà storica del Battesimo. Da questa distinzione discende l’intera replica dei vescovi dell'Unione: se il registro non è un elenco di membri, la conservazione dell’annotazione non può essere valutata soltanto come un interesse amministrativo da contrapporre all’autodeterminazione individuale. Essa diventa anche espressione dell’autonomia riconosciuta alle comunità religiose dall’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della dimensione istituzionale della libertà religiosa.

La Comece contesta inoltre una lettura troppo ristretta delle funzioni dei registri, che in realtà non servono soltanto a impedire che un Battesimo venga amministrato due volte. Essi, infatti, sono strumenti «vivi» dell’ordinamento canonico: attestano lo stato sacramentale, consentono le successive annotazioni, rendono possibile il rilascio di certificati e tutelano anche gli interessi di terzi. Una cancellazione avrebbe quindi un effetto a catena sugli altri sacramenti, con conseguenze particolarmente delicate nella preparazione al matrimonio canonico. E secondo la Comece neppure l’anonimizzazione rappresenterebbe una soluzione: un Battesimo privo del riferimento alla persona non documenterebbe più integralmente l’evento.

Un passaggio significativo della risposta dei vescovi riguarda il modo in cui le conclusioni dell'avvocato generale utilizzano il diritto canonico. Il riferimento è soprattutto al canone 876, che in particolari circostanze ammette la prova del Battesimo attraverso la dichiarazione di un testimone o il giuramento del battezzato adulto. Per la Comece si tratta però di una norma sussidiaria, pensata per registri perduti, distrutti o compilati in modo incompleto, non di un’alternativa alla loro conservazione. Non si può, osserva il documento, invocare un rimedio previsto per un’insufficienza probatoria al fine di creare intenzionalmente quella stessa insufficienza. Su questo terreno la replica assume anche un rilievo istituzionale. I tribunali civili possono prendere in considerazione norme canoniche quando devono valutarne gli effetti esterni, ma non dovrebbero isolarle dal loro contesto né attribuire loro un significato contrario all’interpretazione offerta dall’autorità competente della Chiesa. Il testo segnala, in particolare, che le conclusioni dell’avvocato generale non richiamano la Nota esplicativa pubblicata nell’aprile 2025 dal Dicastero per i Testi Legislativi, secondo la quale nei registri battesimali non è consentito modificare o cancellare i dati, salvo la correzione di errori di trascrizione.

La risposta entra poi nel merito del disagio che la conservazione del dato potrebbe causare alla persona. La Comece non nega che tale elemento meriti considerazione, ma avverte che una percezione soggettiva, difficilmente misurabile, non può bastare da sola a giustificare la cancellazione di un’attestazione veritiera. Un principio simile, sostiene, potrebbe avere conseguenze molto più ampie, investendo archivi storici, scolastici, professionali e persino registri di stato civile.

Il documento richiama anche un elemento sopravvenuto rispetto alle conclusioni dell’avvocato generale: la versione definitiva delle Linee guida 1/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati sull’interesse legittimo. Nel testo finale è stata eliminata l’affermazione secondo cui i motivi invocati dal titolare dovrebbero essere «essenziali» per poter essere considerati cogenti. Per la Comece ciò conferma che non è necessario dimostrare che la cancellazione di una singola registrazione metta in pericolo l’esistenza di una diocesi: possono essere sufficienti ragioni di grande peso, come la corretta amministrazione dei sacramenti, la certezza giuridica canonica e la tutela dei diritti altrui.

La questione posta alla Corte, dunque, non è soltanto come applicare il diritto all’oblio a un dato conservato su carta. È se il Gdpr possa imporre l’alterazione materiale di un documento storico e sacramentale che appartiene alla vita interna di una comunità religiosa. Affidare la risposta a valutazioni caso per caso, conclude la Comece, produrrebbe incertezza giuridica, contenziosi e prassi differenti nei diversi Stati, rendendo difficile mantenere una disciplina ecclesiale uniforme. Per questo l’attesa sentenza (sulla quale solitamente le conclusioni dell'avvocato generale hanno grande influenza) viene chiamata a offrire indicazioni capaci di assicurare «la piena protezione dei registri battesimali dalla cancellazione» e, insieme, di preservare il delicato equilibrio tra ordinamento europeo, libertà religiosa e rapporti tra Chiesa e Stati.

Le preoccupazioni della Comece sono state condivise, tra gli altri, anche dall’eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr Mariateresa Vivaldini, che fa proprie le motivazioni dei vescovi, ricordando anche lei che «un registro battesimale non è un registro degli iscritti alla Chiesa, ma documenta un fatto sacramentale e storico realmente avvenuto». La protezione dei dati personali, ha sottolineato, deve quindi essere contemperata con la libertà religiosa e con l’autonomia delle Chiese garantita dall’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sul tema si era già tenuto l’11 novembre al Parlamento europeo un convegno promosso dagli eurodeputati Paolo Inselvini, di FdI-Ecr, e Miriam Lexmann, del Ppe, dedicato alla tutela dell’autonomia delle comunità religiose. Anche in quell’occasione Inselvini aveva rimarcato la necessità di distinguere il diritto di abbandonare liberamente una religione dalla conservazione di un documento che attesta un evento realmente accaduto.

E nei giorni scorsi la questione era stata toccata anche dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede durante un'audizione davanti alla Commissione Esteri del Senato sul tema delle discriminazioni e persecuzioni contro i cristiani: «Rivolgiamo lo sguardo alla situazione in Occidente che merita un'attenzione particolare proprio perché spesso viene sottovalutata - ha detto il presule -. Negli ultimi anni si è annotata una crescente erosione del diritto dei credenti di vivere e agire secondo i dettami della propria coscienza. Si osservano limitazioni indebite a pratiche religiose come la circoncisione, l'abbigliamento religioso, l'obiezione di coscienza, fino al divieto di indossare una piccola croce al collo. Viene messo in discussione il diritto dei genitori di garantire l'educazione religiosa e morale ai propri figli in conformità con le proprie convinzioni. Si assiste al tentativo di escludere i credenti e le comunità religiose dal dibattito pubblico. Interventi di rappresentanti religiosi su temi morali, ad esempio sulla famiglia o sull'aborto - ha proseguito Gallagher - vengono talvolta bollati dagli Stati come ingerenza negli affari dello Stato. In diversi Paesi occidentali non sono permesse preghiere individuali o di gruppo né consulenze nei pressi di strutture abortistiche. Non si possono nemmeno tralasciare forme di ingerenza delle autorità civili nell'organizzazione interna delle comunità cristiane. Si pensi ad esempio alle cause volte a limitare la libertà della Chiesa nella tenuta dei registri battesimali in nome del diritto alla privacy».