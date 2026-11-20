Tra Cgil e studenti un milione e mezzo in piazza nel giorno del doppio sciopero

Tra Cgil e studenti un milione e mezzo in piazza nel giorno del doppio sciopero

Una protesta multiforme ha invaso le piazze di tutta Italia. Con un doppio sciopero indetto dai sindacati, dalla Cgil e dai Cobas contro una finanziaria che “toglie ai poveri per dare ai ricchi”, e la mobilitazione degli studenti per chiedere “soldi alla scuola e non alla guerra”. Carovita, precarietà, tagli ai settori cruciali come istruzione e sanità, riarmo e politiche del governo Meloni al centro delle due mobilitazioni. In molte città i cortei si sono mescolati, in altre sono rimasti su posizioni e percorsi diversi.

Ci sono i giovani che rivendicano di “non essere la Cgil”, con il caso della bandiera bruciata a Napoli durante la manifestazione dei sindacati autonomi, e quelli invece solidali con i lavoratori. Ma in ogni caso ad accomunare le due anime della protesta è una grande preoccupazione per le condizioni di vita, l’impoverimento del ceto-medio, le scuole che cadono a pezzi, il costo della benzina alle stelle, le ore di attesa al pronto soccorso. Le richieste sono tante e fotografano un Paese in affanno: lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stupendi e pensioni più alti, fisco giusto e progressivo, stop all'inazione e al caro-vita, sanità davvero pubblica, accesso alla casa, pace e disarmo sono i punti caldi.

Il corteo degli studenti sflia per le vie di Napoli per dire no al riarmo

Landini: un milione e mezzo in 100 piazze

“È stata una bellissima giornata di straordinaria partecipazione" ha detto a metà pomeriggio il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini parlando di "un milione e mezzo di persone", tra lavoratori, studenti, pensionati, in oltre 100 città per dire a chiare lettere che "Il futuro è adesso", (lo slogan della manifestazione). Secondo i dati del sindacato l'adesione media allo sciopero è stata del 60%.

"Anche dopo una grande giornata come quella di oggi, in assenza di risposte, noi non ci fermeremo. Andremo avanti e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze" ha aggiunto Landini che stamattina era alla guida del corteo di Roma. Prossimo appuntamento il 12 dicembre, quando al centro della protesta ci sarà la “questione meridionale”.

Sette poliziotti feriti tra Roma e Venezia

Il bilancio delle forze dell’ordine parla invece di sette poliziotti feriti, sei a Roma e uno a Venezia. Nella capitale davanti al Ministero dell'Istruzione, contro gli agenti sono state lanciate bottiglie e persino cartelli stradali, divelti e usati come lance. A Venezia un agente è rimasto ferito durante le cariche di alleggerimento. A Ravenna è stato imbrattato un furgone della Polizia, mentre a Padova la tangenziale è stata bloccata per circa due ore prima di essere riaperta al traffico.

La manifestazione della Cgil chiede più fondi per la scuola pubblica, considerata un ascensore sociale

Le vertenze in piazza: dall'ex Ilva a Monte dei Paschi

Da Nord a Sud, da Aosta a Palermo, ci sono cortei in ogni angolo del Paese. I numeri sono da tutto esaurito: 100mila a Milano, 70mila a Firenze, 50mila nella capitale e a Bologna, 30mila a Torino, 20mila a Cagliari, 150mila nelle città siciliane.

“Siamo di fronte all'ennesima legge di stabilità di questo governo che toglie ai lavoratori, pensionati e giovani e dà invece ai grandi poteri e alla grande finanza" ha detto il segretario generale Fiom-Cgil, Samuele Lodi partecipando alla manifestazione di Reggio Emilia.

La protesta unisce i temi nazionali alle vertenze locali. A Genova si parla del futuro dello stabilimento dell’ex Ilva dopo lo stop dell’area a caldo di Taranto. “Genova non si tocca" dicono i lavoratori. A Bologna in prima fila ci sono i dipendenti della Kemet, azienda di Pontecchio di Sasso Marconi che produce componenti elettroniche per l'automotive e dove sono a rischio 223 posti di lavoro. A Siena le preoccupazioni sono per le crisi occupazionali del territorio, a partire dal futuro del Monte dei Paschi.

Ad Ancona si parla anche delle morti sul lavoro. "Fermiamo le stragi sul lavoro" campeggia sullo striscione della Cgil fuori dallo stabilimento Fincantieri dopo l'incidente nel quale sono morti due operai che lavoravano per una ditta subappaltatrice.

A Matera la precarietà del lavoro, la fuga dei giovani, il potere d'acquisto di salari e pensioni e il futuro del Mezzogiorno sono stati al centro della protesta. Tema comune ad altre piazze “Il governo che vuole i giovani a terra e schiavi" dicono i manifestanti a Cagliari.

In molte città è stato bruciato un manifesto che ritrae i tre sindacati confederali come la banda Bassotti

A Napoli bruciata la bandiera della Cgil

A Napoli una bandiera della Cgil è stata bruciata in uno dei momenti conclusivi della manifestazione organizzata dal sindacato di base Usb. Gli studenti del collettivo Osa (opposizione studentesca d’alternativa) prendono invece le distanze dalla Cgil e hanno cruciato simbolicamente le bollette, l’accordo tra sindacati e Confindustria del 12 novembre e la nuova finanziaria di guerra. In diverse piazze è comparso un manifesto che ritrae i tre sindacati confederali come la Banda Bassotti in compagnia di Mister Monopoly.

Ad essere interessati tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro si è svolto nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale. Esclusi dall'astensione, dopo l'intervento della Commissione di garanzia, invece il trasporto aereo, ferroviario e il trasporto merci su rotaia. Ma per i treni dalle 21 di domani scatterà un altro sciopero, indetto dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

La manifestazione degli studenti contro il caro vita e il riarmo in piazza Duomo a Milano

La mobilitazione europea degli studenti contro il riarmo

In piazza in tutto il Paese anche gli studenti con 50 cortei organizzati dalla rete degli Studenti Medi per chiedere diritti e investimenti ma anche politiche per la pace e dire no al riamo nell’ambito della mobilitazione europea. "Scendiamo in piazza anche insieme ai lavoratori. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell'istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese - dice Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale - Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno".

A Genova è stata occupata l’università, a Pisa gli studenti hanno lanciato palloncini pieni di vernice bianca contro i poliziotti. A Milano musica, fumogeni e balli, qualche cartello ironico come "Generazione Maranza" e cori contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e un appello al governo a tagliare i fondi stanziati per il riarmo e riassegnarli nel sistema d'istruzione e nel welfare. "Finanziate il futuro non i massacri".