Ursula von der Leyen vuole tirare dritto e avere il prima possibile regole uguali per tutti in Europa per vietare l’accesso ai social sotto i 13 anni e subordinarlo al controllo (e ai profili) dei genitori prima dei 15. È il principio alla base del “Kids Act”, il provvedimento con cui, a settembre, oltre a dettagliare diverse soglie di età minima, la Commissione ha annunciato anche di voler imporre alle piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook (ma pure ai portali di riproduzione video come YouTube) di “spegnere” le caratteristiche che creano dipendenza, ad esempio lo “scroll” infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Ma quando, questa mattina, i ministri della Cultura riuniti a Bruxelles avranno un primo confronto sulla stretta, ci saranno molte più domande che risposte. In concreto, quindi, ci vorrà parecchio tempo per trovare una quadra sulla nuova normativa, nel negoziato interno ai governi e poi in quello con gli eurodeputati: non prima di fine 2027, forse inizio 2028 (le protezioni scatterebbero sei mesi dopo l’adozione). Gli Stati più critici sono noti (soprattutto l’Estonia, ma cauti sono pure i Paesi Bassi), ma le posizioni nette faticano a emergere. Determinati a capire come potrebbe funzionare in concreto il “Kids Act”, in queste fasi iniziali molti governi hanno posto le cosiddette “riserve” sui nodi più salienti che toccano aspetti come le caratteristiche tecniche dell’app per la verifica dell’età e, a cascata, la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni personali. O ancora il relativamente semplice ricorso a una connessione Vpn per aggirare il divieto, oppure le possibili ricadute sull’industria (spesso europea) dei videogiochi online. In un documento interlocutorio circolato nei giorni scorsi e visionato da Avvenire, poi, Danimarca e Polonia hanno proposto un approccio più semplice e stringente: sbarazzarsi dei “mini-account” legati ai profili dei genitori e superare la distinzione fra minori di 13 e di 15 anni, consentendo quindi la presenza sui social solo compiuto il quindicesimo anno.

Nel gergo brussellese, le “riserve” servono a prendere tempo per fare le pulci al testo. Per spingere le capitali a fare presto nel negoziato a Bruxelles, allora, tre settimane fa la Commissione Ue ha messo in pausa per 12 mesi (che possono diventare 18) i nuovi tentativi nazionali di fissare un’età minima che si sovrappone alla futura disciplina comune. L’esecutivo von der Leyen ha “stoppato” così l’Austria, con una mossa che dovrebbe applicarsi anche a Belgio e Slovacchia. Sono salve sulla carta, invece, Grecia (che ha già approvato uno stop per gli under 15 in vigore dal 1° gennaio prossimo), Francia e Italia: Atene, Parigi e Roma avevano infatti notificato a Bruxelles in tempi non sospetti, e ben prima dell’avvento del “Kids Act”, la loro intenzione di dotarsi di una normativa nazionale sul tema. Perlomeno questa è la situazione a bocce ferme. «In linea di principio, se un progetto di legge viene pienamente allineato al parere dettagliato che abbiamo già espresso, non è necessaria una nuova notifica», ha spiegato ieri un portavoce della Commissione, interpellato sul punto.

Tradotto: a differenza della gran parte dei Paesi Ue, ora che la stretta sui social per i minori è diventata un emendamento al decreto sicurezza (con disposizioni che ripropongono per sommi capi, seppur con qualche distinguo, la scansione del “Kids Act”), l’Italia potrebbe fare come la Grecia e approvare il divieto senza dover aspettare l’entrata in vigore del regolamento Ue. Ma a patto che non intervengano modifiche sostanziali rispetto al parere già inviato da Bruxelles, perché in quel caso «la notifica sarebbe di nuovo necessaria», di fatto bloccando l’iniziativa italiana al pari di quanto successo con quella austriaca. Certo, un conto è la forma, un altro la sostanza. Per l’esecutivo presieduto da von der Leyen, la via maestra rimane l’approccio unico a livello europeo: «Nessuna legge nazionale ci consentirà di proteggere efficacemente tutti i nostri bambini e ragazzi in tutta l’Unione», ha insistito il portavoce, difendendo la moratoria contro le fughe in avanti dei singoli Paesi.