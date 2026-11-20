In un messaggio nella Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e adolescenza, il capo dello Stato sottolinea anche che giustizia e coesione sociale sono i valori che la società deve garantire loro.

I giovani hanno diritto ad avere un dialogo con le istituzioni invece spesso, complice la tecnologia, vivono isolati e sono vittime di diseguaglianze. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno dedicato nel mondo ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sprona gli adulti a prestare più attenzione ai ragazzi che – soprattutto in un mondo dominato dai conflitti – vivono molte fragilità. E a costruire insieme a loro un futuro nel quale possano riconoscersi e sentirsi protagonisti.

«La condizione per cui bambini e adolescenti vivono oggi in un mondo dove prevalgono le disuguaglianze, caratterizzate da una connessione digitale che lungi dal rappresentare l'ingresso in nuove relazioni - ricorda il capo dello Stato in un messaggio per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - si traduce spesso in isolamento, in cui le aspirazioni di pace vengono soffocate dal moltiplicarsi dei conflitti». In questo scenario internazionale perciò, «speranza e fiducia non sono sentimenti facili per le nuove generazioni, alimentando frustrazione, senso di esclusione, contrapposizione, rabbia». Invece, insiste Mattarella, «l'orizzonte del mondo è basato sulle nuove generazioni e sulla capacità di legare le esperienze del presente allo sguardo dei loro occhi».

Le ragazze e i ragazzi, con i loro talenti, le loro aspirazioni, la passione di partecipare all'edificazione del futuro, «hanno il diritto di contare su un'interlocuzione con le istituzioni e la società che sappia fare propria l'esigenza di una crescita rispettosa della loro personalità in un ambito ispirato a criteri di giustizia e coesione sociale». Perciò tutelare a livello globale i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ricorda Mattarella, «significa costruire, insieme a loro, le condizioni per un futuro nel quale possano riconoscersi, avere fiducia e sentirsi protagonisti di un mondo nuovo».