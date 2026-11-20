Dieci anni dopo il referendum sulla Brexit, il “reset” delle relazioni tra Unione Europea e Regno Unito parte dai giovani. E dalle opportunità di studio, lavoro, volontariato, esperienze au-pair o semplicemente di viaggio, proprio come una volta (o quasi). Le due sponde della Manica saranno più vicine, per cominciare, per 200mila giovani (100mila per parte) all’anno: con il nuovo schema di mobilità, che scatterà al più tardi a inizio 2030, ragazze e ragazzi dai 18 ai 31 anni potranno tornare a prendere casa a Londra come a Manchester, a Roma come a Madrid, e rimanerci fino a un massimo di tre anni. «Questo accordo è per i giovani, per migliorarne le prospettive di vita. Siamo consapevoli che l’ultimo decennio è stato difficile per tanti, a cui la Brexit ha sottratto opportunità e ristretto gli orizzonti», ha detto senza giri di parole il premier britannico Andy Burnham, al suo debutto a Bruxelles per il summit Ue-Uk, parlando di un patto «storico e reciprocamente vantaggioso». L’appuntamento era il secondo nel suo genere dopo quello che, con il ritorno dei laburisti a Downing Street, nel maggio 2025 avviò il percorso di progressivo riavvicinamento tra Ue e Uk. «Sono i giovani che daranno forma al nostro futuro», gli ha fatto eco Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, richiamando che dal 2027, con il già deciso ritorno del Regno Unito nel programma di scambi Erasmus+, «rivedremo gli studenti britannici nell’Ue. Ci erano mancati». Proprio sugli atenei – o meglio, sulle relative tasse –, tuttavia, rischia di incagliarsi subito la ritrovata sintonia: Londra continua a resistere alla richiesta di Bruxelles di parificare le rette pagate dagli europei che frequentano le università d’oltreManica a quelle applicate agli studenti britannici. Il compromesso potrebbe essere uno sconto, ma su questo il negoziato è destinato a continuare, con l’obiettivo di trovare un’intesa entro maggio. Più o meno in contemporanea, l’Ue dovrà decidere se estendere la definizione di manifattura “made in Europe”, con le agevolazioni che ne deriveranno, pure all’industria britannica. Ricucendo gli strappi della Brexit in alcuni ambiti ben precisi, con un approccio simile a quello tradizionalmente seguito dalla Svizzera, il summit del “reset” ha guardato anche oltre. E lontano. Anzitutto, in materia commerciale, i britannici hanno accettato di uniformarsi alle regole Ue in materia di standard sulla sicurezza alimentare, esentando i volumi di export dai controlli sanitari alla dogana e dalla presentazione di certificati.

Per Burnham è una questione di lotta al carovita, mantra politico da quando è premier: «Questo accordo sarà d’aiuto a chi è preoccupato per il costo della spesa, perché riducendo i costi delle esportazioni contribuirà a tagliare il prezzo dei prodotti alimentari, allentando la pressione sui consumatori, come affermano tutte le principali catene della grande distribuzione». Una seconda intesa legherà i due mercati di scambio delle quote di emissione di CO2 a carico delle aziende più inquinanti, ripristinando un legame interrotto dalla Brexit: così facendo, le imprese di Ue e Uk saranno esentate dal pagamento reciproco dei balzelli che gravano sulle importazioni ad alta intensità energetica, come acciaio e cemento. Sullo sfondo, invece, continueranno le trattative per reintegrare il Regno Unito nel mercato dell’elettricità Ue: in cambio dei vantaggi (prezzi più bassi, forniture più stabili), Londra accetterebbe di pagare dei contributi ai fondi per la coesione dell’Ue. In sintesi, l’obiettivo condiviso è «migliorare la crescita dell’Ue e del Regno Unito»: secondo il governo di Sua Maestà, rimediando ai danni della “hard Brexit”, l’accordo farà crescere il Pil nazionale dello 0,5 per cento entro il 2040, cioè 17 miliardi di sterline all’anno. Tra i punti su cui c’è determinazione a cooperare, poi, rientra un’azione congiunta contro la migrazione irregolare nella Manica. L’intesa è, per ora, solo politica: per tradurla in progressi concreti servirà del lavoro tecnico, e poi il via libera tanto dei governi dell’Ue e dell’Europarlamento quanto di Westminster. Il futuro, però, resta tutto da scrivere. Per Burnham, l’accordo di ieri «è probabilmente il massimo che possiamo ottenere in questa legislatura», poiché «i passi graduali possono portarci fino a un certo punto». Per ulteriori passi avanti, si vedrà dopo le prossime elezioni generali. L’elefante nella stanza è il rientro nell’Ue, non più un tabù ma comunque un tema per cui servirà un ampio dibattito nazionale. In vista del vertice del 2027, servirà un «confronto» con l’Ue sulle opzioni per l’assetto a lungo termine, ha ammesso l’inquilino di Downing Street. L’Ue, ha indicato il presidente del Consiglio europeo António Costa, «resta aperta a un rapporto il più stretto possibile» con Londra, «alleato affidabile e partner naturale in un mondo sempre più conflittuale», dall’Ucraina all’Artico. Facendo gli onori di casa, poco prima, era stato lo stesso Costa a ricordare al «caro Andy» che «sei sempre il benvenuto nell’Unione Europea».