L’inquinamento atmosferico nei contesti industriali e urbani, l’inquinamento idrico e quello terrestre, ormai onnipresenti nelle aree antropizzate, diventano elementi di compromissione ambientale sempre più diffusi, con gravi ricadute sulla salute. L’inquinamento, anche se meno appariscente e visibile, sovente addirittura ignorato, è presente pure negli ambienti chiusi (edifici lavorativi e domestici). Tutto questo richiede una nuova consapevolezza per la salvaguardia del nostro benessere e della nostra salute. Nel 2019 l’inquinamento atmosferico è stato considerato dall’OMS il maggior rischio ambientale per la salute, superato solo in questi ultimi anni dal riscaldamento globale, anche se la causa principale dell’inquinamento dell’aria (l’uso di combustibili fossili) contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico. Nove persone su dieci respirano aria inquinata ogni giorno. Gli inquinanti microscopici presenti nell’aria, le polveri sottili (PM10 e PM 2,5), penetrano nel sistema respiratorio e circolatorio, danneggiando polmoni, cuore e cervello, uccidendo prematuramente sette milioni di persone ogni anno per malattie come il cancro, l’ictus, le cardiopatie, le patologie respiratorie. Il 90 per cento di questi decessi si verifica nei Paesi a basso e medio reddito, con elevato volumi di emissioni provenienti dall’industria, dai trasporti e dall’agricoltura, oltre che da stufe alimentate da combustibili “sporchi” nelle case.

L’impegno assunto con l’Accordo di Parigi sul clima del 2015 e ribadito a Ginevra nel 2018 durante la prima “Conferenza globale su inquinamento atmosferico e salute” da diversi Paesi di impegnarsi attivamente per migliorare la qualità dell’aria e contenere il cambiamento climatico è stato ampiamente disatteso con conseguenze sempre più drammatiche sul pianeta e sulla salute umana. L’inquinamento è uno dei più gravi problemi connesso all’industrializzazione e all’urbanizzazione crescenti. Oltre a quello verso le sostanze tossiche presenti nell’aria, poco si fa anche per contrastare altre due forme d’inquinamento, meno considerate ma altrettanto deleterie per la salute: quello acustico e quello luminoso. L’inquinamento acustico è il più sottovalutato. Si verifica quando nell’ambiente vengono emessi suoni o rumori di elevata intensità, che superano la soglia di tollerabilità (fissata in Italia a 65 decibel di giorno e a 55 decibel di notte). Le zone più colpite sono le aree urbane e quelle industriali, dove diverse attività umane possono essere sorgente di sonorità elevate: il traffico stradale, ferroviario e aeroportuale, soprattutto per il rumore dei motori; le attività industriali e artigianali, con cantieri e macchinarti all’opera; bar, locali notturni e discoteche, con movida e concerti nelle ore notturne.

L’inquinamento acustico incide sulla salute provocando danni fisici e psicologici. Quelli fisici più tipici sono danni all’udito: acuti e transitori (insensibilità uditiva, acufeni e vertigini) se l’esposizione è di breve durata; ingravescenti e permanenti (ipoacusia e sordità) nei casi di esposizione prolungata, soprattutto in contesti lavorativi. Possono però comparire anche problemi cardiovascolari con ipertensione arteriosa. Non infrequente poi lo stress psicofisico, con disturbi del sonno, ansia e facile irritabilità. L’inquinamento sonoro non può essere eliminato completamente (si fermerebbero di fatto tutte le attività antropiche), ma è possibile ridurlo e mitigarlo attraverso una mobilità più sostenibile (veicoli meno rumori ed elettrici), interventi strutturali (barriere antirumore e asfalti fonoassorbenti), isolamento acustico (materiali isolanti negli edifici). L’inquinamento luminoso è l’effetto nocivo dell’illuminazione artificiale notturna (spesso non necessaria) degli ambienti urbani e rurali. Questa condizione provoca danni economici (aumento dei costi), ecologici (alterazioni della biodiversità e “scomparsa” della volta celeste) e sanitari (disturbi del sonno e modifiche dei bioritmi fisiologici). Per ridurre questa forma d’inquinamento è fondamentale ricordare che è sempre preferibile utilizzare al massimo la luce naturale. Lo si può fare attraverso varie strategie che scaturiscono da un consapevole “approccio culturale”, come posizionare gli edifici residenziali in modo da sfruttare al massimo queste risorse luminose. Quando l’uso della luce naturale non è più sufficiente occorre ridurre al minimo l’impiego di quella artificiale: usando fonti luminose con composizione spettrale simile a quella naturale, che producano il minor calore possibile e che non rilasciano prodotti di combustione durante il funzionamento.

Anche l’inquinamento del suolo e delle acque sta assumendo dimensioni sempre più drammatiche, soprattutto (ma non solo) nei paesi più poveri. Plastica e microplastiche rappresentano ormai un’emergenza globale. Ogni anno si producono oltre 400 milioni di tonnellate di plastica per realizzare oggetti (sacchetti, bottiglie, posate, piatti e imballagi) che si disperdono nell’ambiente. La degradazione e la frammentazione di questi rifiuti più grandi in particelle inferiori a 5 millimetri dà origine alle microplastiche, che unitamente alle fonti primarie (usura degli pneumatici, dispersione di cosmetici e vernici) ne provoca la diffusione nell’ambiente e da qui nella catena alimentare, con un impatto ecologico e sanitario devastante. Limitare l’uso della plastica, promuovendo materiali alternativi biodegradabili e migliorandone il riciclo può rappresentare un punto di svolta per evitare di peggiorare ulteriormente una situazione che già oggi appare ingestibile. Un caso a parte è rappresentato dalle sostanze polifluoalchiliche (Pfas), una vasta famiglia di oltre 10mila composti chimici di sintesi presenti in molti oggetti di uso quotidiano (pentole antiaderenti, tessuti impermeabili e abbigliamento tecnico) e in ambito industriale (vernici epossidiche). Sono composti che non si degradano in natura, si accumulano nel suolo, nell’acqua e negli organismi viventi con gravi rischi per la salute, potendo causare neoplasie, danni epatici, alterazioni endocrinologiche.

La contaminazione ambientale da metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio, arsenico, nichel) derivanti da attività industriali, da pesticidi chimici (glifosfato per eliminare le erbe infestanti, rame e zolfo per combattere i funghi parassiti, fitosanitari insetticidi) usati in agricoltura, da farmaci utilizzati a livello terapeutico in medicina umana e veterinaria (ormoni, antitumorali, antidolorifici, antidepressivi, antibiotici) e da sostanze stupefacenti (cocaina, cannabis, eroina, amfetamina, ketamina) costituisce un problema di recente identificazione, le cui implicazioni ecologiche e le conseguenti ripercussioni sulla salute umana appaiono rilevanti. Gli effetti nocivi sugli ecosistemi, in modo particolare su vegetali e animali, sono stati ampiamente dimostrati. Residui di queste sostanze chimiche sono stati ritrovati nelle acque superficiali e in quelle sotterranee, nel suolo e negli animali selvatici in tutto il mondo. Entrando poi anche nella catena alimentare provocano un ulteriore danno sanitario. Quali i possibili interventi per ridurre e, in prospettiva, eliminare questi tipi d’inquinamento ambientale? Prima di tutto è necessario sviluppare una maggiore conoscenza del problema, sia a livello istituzionale e industriale, oltre che sanitario, sociale e individuale. È indispensabile poi una legislazione con più vincolanti limiti normativi. Anche l’aria che respiriamo in casa, in ufficio o in altri ambienti chiusi influisce direttamente sul nostro benessere quotidiano e sulla salute. Anzi spesso gli spazi interni possono contenere concentrazioni d’inquinanti superiori da 5 a 50 volte in più rispetto a quelli esterni. Se per questi ultimi si parla tecnicamente di inquinamento outdoor, per definire quelli interni si usa il termine di inquinamento indoor. Comprendere e conoscere questo ulteriore tipo d’inquinamento è il primo passo per prevenirlo, migliorando la qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Le fonti di contaminazione dell’aria domestica sono molteplici. Includono materiali da costruzione e arredi (rivestimenti, vernici, colle, mobili), che col tempo possono rilasciare composti organici chimici volatili, come formaldeide e benzene; detergenti per la pulizia e deodoranti; prodotti della combustione, come il monossido di carbonio e ossidi di azoto; esalazioni da cucine a gas, camini o stufe; polveri sottili e ceneri derivanti dal riscaldamento e dal fumo di sigaretta; ozono, rilasciato da apparecchiature elettriche (stampanti e fotocopiatrici); allergeni (peli di animali domestici) e agenti biologici (muffe, spore, batteri); eccezionalmente anche radon, un gas radioattivo naturale che sale dal suolo e si accumula nei piani bassi delle abitazioni. Questa modalità d’inquinamento può determinare problemi respiratori con peggioramento di patologie come asma e bronchite, scatenare allergie, provocare mal di testa e astenia. Arieggiare regolarmente gli ambienti (soprattutto dopo le pulizie), pulire e mantenere frequentemente gli impianti di condizionamento (per evitare la proliferazione di muffe e batteri), utilizzare piante d’appartamento (che aiutano a purificare l’aria) sono le soluzioni migliori per prevenirlo. Ritrovare armonia tra civiltà e natura, tra progresso e cultura, nel rispetto di quell’equilibrio ecologico che per millenni ha preservato ambiente e salute, è ancora oggi la strategia migliore per contrastare ogni forma d’inquinamento, difendere il pianeta e salvaguardare l’umanità.