Sono diventate applicabili, da ieri, le nuove disposizioni europee sul credito al consumo e il primo vero banco di prova ci sarà già in questi giorni con il “Black Friday” dove impazzeranno offerte e i pagamenti dilazionati. Dal 20 novembre infatti è operativa la direttiva Ue Ccd2 che punta a rafforzare le tutele per chi sottoscrive finanziamenti, acquista a rate o utilizza formule di pagamento differito come il “Buy now pay later”, ovvero “compra subito e paga dopo”. Una riforma che - ricorda Adusbef - punta a contrastare il sovraindebitamento, rendere più trasparenti le condizioni dei finanziamenti e responsabilizzare gli operatori nella concessione del credito. La novità più significativa riguarda proprio il Bnpl, sempre più diffuso sia online sia nei negozi, che consente di ricevere immediatamente un prodotto e pagarne il prezzo in più rate. Questi strumenti, spesso presentati come semplici modalità di pagamento e non come forme di finanziamento, saranno ricondotti nell'ambito delle regole sul credito al consumo, con maggiori obblighi per gli operatori e più garanzie per gli utenti.

Tra le principali novità, spiega Adusbef, c'è la verifica del merito creditizio: prima di concedere un finanziamento o una dilazione, l'operatore dovrà valutare in modo approfondito la capacità del consumatore di restituire le somme. I consumatori dovranno poi ricevere informazioni chiare sulle caratteristiche del finanziamento, sui costi, sulle rate, sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti, così da poter valutare consapevolmente l'impegno assunto. Viene introdotto il diritto di recesso entro 14 giorni, senza dover motivare la decisione.

Stop anche ai messaggi che presentano il credito come una soluzione per aumentare il proprio tenore di vita, ottenere disponibilità economiche aggiuntive o acquistare senza evidenziare adeguatamente gli obblighi che ne derivano.

«Il Black Friday rappresenta un banco di prova particolarmente significativo sul fronte di ciò che andrà a disciplinare la Direttiva UE sul credito ai consumatori, perché concentra in pochi giorni un volume elevato di acquisti e un ricorso crescente a formule di pagamento dilazionato come il Buy Now Pay Later – commenta Simone Capecchi, Executive Director di Crif – . Proprio in queste situazioni emerge uno dei principi centrali della Ccd2: non basta valutare il rischio di credito della singola operazione, ma occorre considerare anche l’affordability, cioè la sostenibilità complessiva dell’impegno finanziario per il consumatore. Anche finanziamenti di piccolo importo, infatti, se numerosi e contemporanei possono accumularsi e incidere sull’equilibrio finanziario della famiglia».

Il fenomeno del “compra subito e paga dopo” riflette una tendenza già consolidata da tempo Oltreoceano. Negli Stati Uniti, dove il debito sulle carte di credito ha raggiunto 1.290 miliardi di dollari, oltre la metà dei consumatori ricorre ormai al Buy now pay later anche per le spese quotidiane, alimentando il rischio del cosiddetto “debito fantasma” legato all’accumulo di più piani rateali fuori dai circuiti tradizionali. Ora la direttiva europea punta a porre un freno a un trend che si sta diffondendo in modo preoccupante in Europa. «L’esperienza degli Stati Uniti mostra bene perché questo tema sia rilevante – aggiunge Capecchi –. Il mercato americano del Bnpl è cresciuto molto rapidamente e il problema non è tanto la singola rata, quanto la possibilità di accumulare contemporaneamente più finanziamenti, anche da operatori diversi. In Europa la Ccd2 va proprio nella direzione di rendere più strutturata la valutazione della capacità di rimborso e di rafforzare la prevenzione del sovraindebitamento».

La sfida sarà quindi preservare la semplicità e l’innovazione che hanno favorito lo sviluppo di questi strumenti, garantendo allo stesso tempo un utilizzo sostenibile e responsabile del credito: « Si conferma in maniera netta ed inequivocabile l’importanza della divulgazione dell’educazione finanziaria per famiglie e imprese».