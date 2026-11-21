Non c’è sviluppo senza salute, e non c’è salute se non è per tutti. È il messaggio che l’Italia ha portato nei giorni scorsi in Uganda, dove la missione di sistema della Cooperazione italiana, guidata dal Segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, ha presentato alla premier Robinah Nabbanja, al ministro della Salute Chris Baryomunsi e ad altri membri del governo il progetto “Prisma”. Finanziato dal Ministero degli Esteri con 12,75 milioni di euro in tre anni e coordinato dall’Università di Milano-Bicocca, Prisma punta a migliorare la salute materno-infantile e la prevenzione e la cura dei tumori nel Nord del Paese, garantendo cure continue dalla comunità all’ospedale. Oltre 500.000 donne e bambini dovrebbero beneficiarne direttamente.

Prisma non esporta un modello. Nasce dalle priorità del Ministero della Salute ugandese, rafforza i servizi esistenti e mette in rete chi già lavora al servizio della popolazione: ong italiane come Avsi, Cuamm, Fondazione Corti e Fondazione Ambrosoli, la Gulu University, l’Uganda Cancer Institute, le strutture sanitarie del territorio. È un sistema sussidiario, capace di valorizzare al meglio tutte le risorse e le iniziative, locali e non locali. Ed è proprio questo il cuore dell’universalismo sanitario, in Uganda come in Italia: non un mercato che seleziona chi può pagare, ma una regia pubblica che garantisce diritti e standard e mette a frutto ciò che la società già esprime. Così la sanità smette di essere una merce e diventa accessibile a tutto il popolo. Universalismo significa che ciascuno, a prescindere da reddito, età o condizione sociale, riceve le cure di cui ha bisogno: l’accesso dipende dal bisogno, non dalla capacità di pagare. L’articolo 32 della Costituzione italiana definisce la salute l’unico diritto «fondamentale»; la legge 833 del 1978 ne ha fatto un Servizio sanitario nazionale finanziato dalla fiscalità generale; nel 2024 la Corte costituzionale ha definito la spesa per i livelli essenziali di assistenza «costituzionalmente necessaria». Non è una peculiarità italiana: l’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il Pilastro europeo dei diritti sociali sanciscono lo stesso diritto a cure tempestive, accessibili e di qualità.

Chi considera queste garanzie un costo da comprimere segue la logica del modello neoliberista, che affida al mercato beni che mercato non sono. La sanità è un bene meritorio e relazionale: lasciata al solo profitto, seleziona i pazienti redditizi e abbandona gli altri. Un articolo del British Medical Journal del 2023 che analizzava 55 studi relativi alle acquisizioni di strutture sanitarie da parte di fondi di private equity, mostrava che i costi aumentano e non s’incrementa la qualità delle prestazioni sanitarie. Così crescono squilibri, disuguaglianze e povertà. Per questo quel modello non genera sviluppo di lungo periodo e finisce per minare la democrazia. L’universalismo, al contrario, è la condizione di uno sviluppo equo e un fattore di democrazia sostanziale: protegge dalla malattia e dall’impoverimento e tiene unite le comunità. Papa Leone XIV lo ha ricordato con forza: «La salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale». Pochi giorni fa, in Uruguay, ha chiesto di garantire a tutti diagnosi e cure tempestive, perché l’ingiustizia non diventi seme di conflitti. Per questo preoccupa la legge di bilancio 2027, che conferma una tendenza opposta. Il Fondo sanitario nazionale cresce in valore assoluto, da 146,3 miliardi nel 2027 a 148,2 nel 2029, ma il suo peso sul Pil scende dal 6,14% del 2026 al 6,11% del 2027, fino al 5,87% nel 2029. Le Regioni chiedevano oltre 18 miliardi in tre anni, ne arrivano 7,1; e la Corte dei conti ha rilevato che le risorse non bastano. Non sono tagli dichiarati, ma un’erosione che indebolisce il principio su cui il sistema si regge: l’universalismo. Investiamo giustamente nella salute degli africani considerandola alla base del loro sviluppo: sarebbe una contraddizione smettere di farlo a casa nostra. Il Parlamento può ancora correggere la manovra, riportando al Servizio sanitario le risorse disperse in misure una tantum e investendo in personale, prevenzione e cure di prossimità. La prevenzione, del resto, restituisce da due a quattro euro per ogni euro investito. Difendere il Servizio sanitario nazionale significa difendere un’idea di sviluppo. L’universalismo non è un costo: è la condizione perché lo sviluppo duri.

Giorgio Vittadini è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà