«È il popolo che ha voluto il fascismo». La frase del presidente del Senato, Ignazio La Russa, pronunciata davanti agli studenti delle scuole superiori di Milano, ha scatenato molte polemiche. Qualcuno, sbagliando, l’ha derubricata a un’ennesima gaffe della seconda carica dello Stato. E non è neanche l’ulteriore provocazione di chi si è fatto vanto per tanto tempo di avere a casa, in bella mostra, il busto del criminale Benito Mussolini. A smentire categoricamente l’affermazione delle elezioni vinte dal fascismo, basterebbe il discorso pronunciato il 30 maggio 1924 alla Camera da Giacomo Matteotti, in cui il socialista denunciava i brogli fascisti nelle urne. Discorso che gli valse la morte, proprio per mano di quei militi fascisti che avevano occupato le istituzioni con il sangue degli italiani, non certamente con le elezioni farsa del 1924. E a ciò si aggiunga ancora che, se il partito fascista avesse vinto elezioni libere, non ci sarebbe stato bisogno di chiudere tutti i giornali e i presìdi di democrazia.

Al di là del merito, che comunque era giusto precisare, quella di La Russa sembra più una strategia, messa in atto da quando è stato eletto allo scranno più alto di Palazzo Madama: buttarla lì per “vedere l’effetto che fa”, sondare cioè la tenuta del muro costituzionale . Un’operazione attuata, per la verità, non solo da lui e inaugurata con il falso storico su Via Rasella. Poco dopo le elezioni del settembre 2022, infatti, La Russa spiegò che l’attacco di Via Rasella alla base della ritorsione nazista delle Fosse Ardeatine con 335 morti, «non fu una pagina nobilissima della Resistenza», in quanto quelli uccisi dai partigiani «non erano biechi nazisti delle SS, ma una banda di semipensionati, una banda musicale». Non c’è bisogno di specificare come anche questa fosse una clamorosa bugia. La questione è invece molto più complessa e riguarda le Istituzioni di questo Paese. Il tema centrale è la normalizzazione di ciò che normale non può essere. È ormai chiaro che le campagne elettorali non si vincono su fascismo o antifascismo, ma su questi temi si indebolisce o si rafforza la democrazia. Non c’è ombra di dubbio che quella Costituzione, su cui anche La Russa ha giurato, sia antifascista. Parolina che lui e altri si rifiutano di pronunciare così come, lui e altri, si rifiutano di togliere quella fiamma che ancora campeggia nel simbolo di Fratelli d’Italia. Non un simbolo qualunque, ma per molti storici il riferimento alla continuità storica con la Repubblica di Salò e, appunto, il fascismo.

A ciò si aggiunga che alla Camera dei Deputati, in questi giorni, sta andando in scena la mostra su Pino Rauti, padre di Isabella, sottosegretaria alla Difesa. Rauti non è di certo quello che si può considerare un esempio positivo per i ragazzi: fu volontario della Repubblica Sociale Italiana, poi entrò nel MSI, ne uscì per un periodo e fondò il Centro Studi Ordine Nuovo insieme tra gli altri al terrorista Stefano Delle Chiaie, chiaramente di ispirazione neofascista. Tra le pagine più gravi della sua storia, troviamo la partecipazione, con una propria relazione, a uno dei convegni più nefasti della storia d’Italia, quello che si tenne al Parco dei Principi a Roma, dal 3 al 5 maggio 1965. Convegno ai più sconosciuto, eppure teatro dei prodromi della strategia della tensione al quale fece seguito il fiume di sangue provocato dagli attentati di matrice neofascista. Per uno di questi, la strage di Piazza della Loggia a Brescia, Rauti fu processato e i Pm nel chiedere l’assoluzione ne sottolinearono la «responsabilità morale». Alfredo Bazoli, figlio di una delle vittime della strage, dopo aver visitato la mostra l’ha pubblicamente criticata, spiegando di non aver trovato «nulla della sua storia oscura, di leader neofascista avversario e nemico della democrazia”. Nulla, perché la strategia è quella di cancellare le pagine più nere dal libro della sua vita, della mistificazione, al fine di normalizzare figure che non sono potabili per la democrazia di ieri e di oggi. D’altronde è difficile, se non nascondendosi dietro le sentenze, trovare condanne pubbliche di esponenti di certa destra sulle stragi commesse dai neofascisti per conto dei servizi segreti e della P2 di Licio Gelli. Pochissime anche le prese di distanze – per fare qualche nome – da sanguinari terroristi come Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini o Luigi Ciavardini. Nel tentativo, appunto, di normalizzare tutto e far dimenticare le responsabilità delle vicende più buie della storia d’Italia, per compiere l’ultimo passo di questa strategia, il tassello mancante: approdare al Quirinale. E diventare, cioè, arbitri di una Costituzione nata dal sangue di chi il fascismo lo ha lottato, magari portando con sé in valigia anche un bel busto del duce.