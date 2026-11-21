De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage mafiosa di via D’Amelio in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, Indagato, non imputato né condannato. Qualche giorno fa il gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti. Eppure, per dirla con il suo avvocato Franco Coppi, «evidentemente non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita». Ogni suicidio spalanca un abisso in cui precipitano tutti interi le angosce e lo sgomento dell’animo umano. Ma quando una persona, per di più nota e potente come Gianni De Gennaro , decide di mettere fine ai suoi giorni terreni sparandosi un colpo di pistola perché inseguito dai sospetti di un’inchiesta giudiziaria in cui è coinvolto, allora quel gesto terribile e senza rimedio ha anche il potere di riaprire antichi interrogativi che non dovrebbero più essere lasciati cadere.. Qualche giorno fa il gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti. Eppure, per dirla con il suo avvocato«evidentemente non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita».

Noi non sappiamo (e non lo sanno ancora nemmeno i magistrati nisseni, che per questo stanno indagando) se - come ha detto il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi - con la morte di De Gennaro se ne sia andato «un pezzo di verità». Oppure se - come ha dichiarato il fratello del giudice caduto, Salvatore Borsellino - l’ex capo della Polizia ed ex direttore dell’organismo di coordinamento dei Servizi segreti si sia suicidato «perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate, quindi si tratta di istigazione al suicidio». Le loro sono due voci contrapposte da ascoltare entrambe in rispettoso silenzio, perché appartengono a persone le cui vite sono saltate in aria in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio del 1992, insieme alla Fiat 126 imbottita di esplosivo piazzata da “cosa nostra”. Vite cambiate per sempre, lacerate da un dolore che non può essere paragonato a quello, pure autentico e profondo, che avverte ogni italiano degno di questo nome per la vile uccisione di un magistrato integerrimo e di un eroe civile come Paolo Borsellino.

Certo, De Gennaro è stato un uomo di grande potere e dalle mille conoscenze e frequentazioni, un poliziotto di razza e un grand commis di Stato: a quei livelli, in quegli ambienti, per tutti quegli anni, aveva visto e sapeva molto. Non tutti, innocenti o colpevoli, se e quando arriva il momento del sospetto e delle accuse, reagiscono alla stessa maniera: c’è chi ha trovato la forza di resistere per anni ed è arrivato vivo alla sentenza, di assoluzione o di condanna; chi si è ammalato ed è morto prima di avere giustizia; chi ha deciso di farla finita. Ma la costante, in genere, è l’esposizione mediatica secondo modalità che spesso sembrano anticipare il giudizio del tribunale competente. Di De Gennaro si può dire che sia rimasto vittima di un meccanismo che conosceva da vicino, quello delle indagini penali e della loro diffusione sugli organi d’informazione.

Proprio per questo la sua tragica morte potrebbe riuscire nell’impresa che non è riuscita in casi analoghi, come quelli di Raul Gardini e Gabriele Cagliari ai tempi di Mani Pulite: indurre una riflessione di tutti i soggetti coinvolti sul rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, principio sancito dalla Costituzione, fatti salvi ovviamente l’esigenza di fare giustizia e il diritto-dovere di cronaca. Si può indagare e informare anche senza imbastire processi extra-giudiziari. E anche le forze politiche possono fare molto, mandando finalmente in archivio il giustizialismo di (presunta) convenienza e professandosi compattamente garantiste. Sempre e “prima”.