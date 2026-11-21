Irene Roggero ha perso la figlia di 12 anni, caduta in una spirale di contenuti depressivi su Instagram. Oggi è uno dei genitori italiani che ha intentato una causa contro Meta e TikTok

Ha perso una figlia di appena dodici anni ma non chiede un risarcimento per sé. In tribunale Irene Roggero siede perché nessun altro ragazzo, d’ora in avanti, sia spinto dalle piattaforme a togliersi la vita come è successo alla sua Rossella. «Nessun indennizzo potrà ridarmi mia figlia – spiega con lucidità – perciò non è questo l’obiettivo della causa che insieme al Movimento italiano genitori (Moige) ho intentato a Meta e a TikTok. Lo scopo è fermare la spirale di violenza in cui tanti adolescenti cascano».

Tra la natura, l’atletica e il teatro, Rossella viveva con la famiglia sulle colline astigiane. Fino a febbraio 2024, quando – a 12 anni – si è tolta la vita. Da qualche mese i genitori avevano notato un cambiamento nel suo comportamento ma non sapevano che cosa accadesse dietro lo schermo dello smartphone. Lo hanno scoperto solo dopo la scomparsa della figlia, quando sono riusciti ad accedere ai dispositivi dell’adolescente. Rossella aveva un secondo profilo Instagram sconosciuto alla famiglia: per aprirlo aveva dichiarato di essere nata nel 2000, agli occhi della piattaforma era dunque un’adulta di 24 anni e come tale veniva trattata, nonostante dietro quell’account ci fosse una ragazzina.

Su quel profilo apparivano immagini di tristezza, depressione e suicidio, spesso sotto forma di disegni e fumetti in stile manga: «Non erano fotografie – racconta Roggero – ma rappresentazioni grafiche che normalizzavano gli stati depressivi, rendevano quasi estetico l’essere tristi e arrivavano a presentare il suicidio come una soluzione a una delusione d’amore». Con uno stile che strizzava, malizioso, l’occhio ai più giovani, l’algoritmo aveva contribuito ad alimentare il disagio della ragazzina, proponendole continuamente contenuti capaci di fare leva sulle sue fragilità. È proprio questa la responsabilità delle aziende tecnologiche che ora Roggero chiede di accertare mentre Meta insiste a contestare che non esistano prove scientifiche sufficienti per attribuire ai social danni psicologici sui minori.

La battaglia giudiziaria di Roggero si inserisce nell’azione collettiva inibitoria promossa dal Movimento Italiano Genitori, che chiede al Tribunale di Milano di imporre a Meta e TikTok modifiche agli algoritmi, controlli sull’età degli utenti e avvertenze sui rischi per la salute. Il procedimento avrebbe dovuto compiere un passo avanti nei giorni scorsi ma i giudici hanno rinviato l’udienza al 21 gennaio, in attesa di capire se sarà approvata una nuova legge nazionale sull’accesso dei minorenni ai social. «Speravamo – commenta Roggero – di arrivare a una conclusione, naturalmente favorevole alle nostre richieste. Comprendo la cautela dei giudici, visto che la legislazione sta cambiando, ma il rinvio sposta ancora più avanti una decisione urgente».

Anche perché la nuova norma, così come si delinea finora – con il divieto di accesso alle piattaforme sotto i 13 anni e un account condiviso con i genitori dai 13 ai 16 – non sembra proporre una soluzione risolutiva. «Faccio fatica a immaginare controlli davvero efficaci» osserva Roggero, che sa per esperienza quanto possano essere fragili le protezioni tecnologiche: «Rossella, per esempio, era inserita nel gruppo famiglia dei nostri dispositivi ma questo non le ha impedito di accedere a contenuti inadatti alla sua età. E poi spesso i figli hanno competenze digitali molto superiori a quelle dei genitori. Come può una madre o un padre controllare un quattordicenne che conosce la tecnologia cento volte meglio di loro?».

Senza contare che il meccanismo proposto dalla nuova legge rischia di creare regole diverse per ogni famiglia: un ragazzo potrà vedere tutto, un altro niente, ma poi i due si incontreranno a scuola, nello sport, a casa degli amici. «Quale regola prevarrà? Dubito che sarà quella più restrittiva. Finiremo per lasciare ogni famiglia da sola perdendo il senso di una tutela collettiva». E, soprattutto, si permetterà alle piattaforme di scaricare sui genitori la responsabilità di ciò che accade online.

Chi potrebbe invece fermare – già in fase di progettazione – la spirale che inghiotte tanti ragazzi sono proprio le aziende tecnologiche. Che dovrebbero agire anzitutto sui loro algoritmi, progettati per trattenere gli utenti il più a lungo possibile e privilegiare i contenuti che suscitano emozioni intense. «Se guardiamo per due ore video di gattini, probabilmente a un certo punto ci annoiamo e spegniamo. Ma quando incontriamo contenuti che colpiscono le nostre vulnerabilità – rileva Roggero – che generano tristezza o conflitto, il meccanismo è diverso. Dobbiamo considerare che non sappiamo chi ci sia dietro uno schermo. Può essere un bambino che ha dichiarato un’età falsa, come Rossella, ma anche un adulto che attraversa un momento di fragilità».

Per questo le cause americane intentate ai colossi digitali (tra cui spicca il maxiprocesso contro Meta attivato da 29 diversi Stati e conclusosi ad agosto con un patteggiamento) sono solo un primo passo verso il cambiamento. «Ottenere il riconoscimento delle responsabilità è una vittoria più netta. Per essere tale, però, il cambiamento deve riguardare non una sola ma tutte le piattaforme con meccanismi capaci di creare dipendenza: da Meta a Pinterest». Dappertutto, insomma, devono cambiare le condizioni che potrebbero mettere in pericolo gli adolescenti. «Ci sono ragazzi che oggi stanno vivendo le stesse difficoltà di Rossella, intrappolati in una specie di gabbia di cristallo, nella quale non riescono più a distinguere la realtà da ciò che l’algoritmo propone loro e finisce per insinuarsi nei loro pensieri. Per questo per me – conclude Roggero – la giustizia non può limitarsi a guardare indietro».