«Le nostre scuole hanno sempre incarnato i principi del Terzo Settore, molto prima che questa definizione entrasse nel linguaggio giuridico. Da oltre un secolo operano secondo logiche di solidarietà, sussidiarietà e servizio alla comunità. Oggi arriva semplicemente una certificazione formale di ciò che siamo sempre stati: realtà educative senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e dei territori». Una novità che viene da lontano. Così il presidente nazionale della Fism, Luca Iemmi, presenta il percorso delle novemila scuole materne paritarie di ispirazione cristiana verso il mondo del Terzo settore.

Che cosa significa concretamente che le scuole dell'infanzia Fism stanno entrando nel Terzo Settore?

L'ingresso nel Terzo Settore rappresenta uno strumento giuridico e organizzativo che consente a queste realtà di affrontare le sfide del presente e di costruire nuove forme di gestione e collaborazione.

Perché si è arrivati a questa scelta?

Le ragioni sono diverse, ma due sono fondamentali. La prima riguarda il calo delle vocazioni religiose. Molte scuole sono nate grazie all'opera delle congregazioni religiose e delle suore che le gestivano direttamente o per conto delle parrocchie. Oggi questa diminuzione rende più difficile mantenere i modelli organizzativi tradizionali. In alcuni casi le congregazioni sono costrette a cedere le scuole, in altri a chiuderle. Anche le scuole parrocchiali vivono una situazione nuova. Con il calo dei sacerdoti, un parroco può trovarsi a guidare più comunità e a gestire contemporaneamente diverse scuole. È diventato necessario pensare a forme organizzative differenti.

Quindi il Terzo Settore diventa una risposta a queste difficoltà?

Esattamente. Molti sacerdoti chiedono di creare strutture capaci di alleggerire le responsabilità amministrative e gestionali che oggi gravano su poche persone. Nel sistema della scuola parrocchiale il parroco resta il soggetto responsabile e rappresentante della struttura. Quando questa situazione non è più sostenibile, le alternative diventano poche: chiudere oppure individuare un nuovo contenitore giuridico. Il Terzo Settore permette di costruire fondazioni o altri enti in grado di garantire continuità alle scuole e, nello stesso tempo, di preservarne la missione educativa.

Quanto pesa, in questo percorso, il calo demografico?

Pesa moltissimo. La diminuzione delle nascite impone alle scuole di creare sinergie sempre più strette. Ci sono realtà che acquisiscono rami d'attività di altre scuole e altre che scelgono di unirsi in una nuova fondazione. Questo consente di condividere risorse, personale e competenze, ottenendo economie di scala importanti.

Ci sono già esperienze attive nei territori?

Sì. Per esempio, l'esperienza della Fondazione Educare di Reggio Emilia. In quel caso quattro scuole parrocchiali sono confluite in un'unica fondazione. Si è trattato di un percorso condiviso dalle comunità locali, dai consigli pastorali e dalle autorità ecclesiastiche. L'obiettivo era duplice: da un lato alleggerire il peso gestionale sui parroci, dall'altro creare una struttura più solida e sostenibile sotto il profilo organizzativo ed economico.

Che cosa cambia per le famiglie?

Nulla. Ed è forse l'aspetto più importante da chiarire. Il genitore che accompagna il proprio figlio a scuola il giorno dopo la nascita di una fondazione non deve percepire alcuna differenza. Restano gli stessi progetti educativi, gli stessi piani dell'offerta formativa, gli stessi insegnanti e lo stesso radicamento nel territorio. La trasformazione interessa il modello organizzativo, non l'identità della scuola.

Ci sono vantaggi indiretti anche per il personale?

Sicuramente. Lavorare in rete consente una migliore gestione delle risorse umane. Se in una scuola si crea una situazione di esubero o una necessità temporanea, è possibile redistribuire il personale all'interno della stessa organizzazione, naturalmente nel rispetto delle regole e delle persone coinvolte. Questo aiuta a salvaguardare posti di lavoro che altrimenti potrebbero andare perduti.

In questo percorso si inserisce anche il progetto Fism come rete associativa nazionale del Terzo Settore. Di che cosa si tratta?

L'ente del Terzo Settore è un soggetto autonomo, ma può aderire a una rete. Il nostro obiettivo è ottenere il riconoscimento come rete associativa nazionale del Terzo Settore. Abbiamo già superato le cento fondazioni presenti in dodici regioni, un risultato che ci avvicina ai requisiti richiesti dalla normativa.

Quali vantaggi comporterebbe questo riconoscimento?

Innanzitutto, una maggiore capacità di rappresentanza istituzionale. La rete può parlare a nome degli enti associati e rappresentarli nei tavoli di confronto nazionali. Inoltre può partecipare a bandi specificamente dedicati al Terzo Settore, ampliando le opportunità di finanziamento e sviluppo. C'è poi un altro aspetto molto importante. La normativa prevede controlli periodici sugli enti del Terzo Settore per verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge. Come rete nazionale possiamo organizzare queste attività attraverso professionisti formati direttamente dalla Fism, persone che conoscono il mondo della scuola dell'infanzia e le sue peculiarità.