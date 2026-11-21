Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– La città di Shenzhen, nel sud della Cina ha ospitato il vertice tra il presidente cinese Xi Jinping, l’americano Donald Trump e il russo Vladimir Putin. La dichiarazione finale dei tre non ha lasciato il segno mentre l’incontro è rimasto impresso alla cittadina la cui vita, per l’occasione, è stata completamente modificata.

– Ad Antalya, in Turchia, si sta concludendo la Cop, l’incontro in cui i diversi Paesi discutono dei cambiamenti climatici: quando si arriva alla fine, bisogna impegnarsi firmando un documento scritto. E, come sempre, è complicato mettere tutti d’accordo.

– L’uscita del nuovo e attesissimo Gta6 ha fatto capire a tutti che i videogame non sono solo giochi da ragazzi.

– Proprio quando l’intelligenza artificiale sembra arrivata dappertutto, il vocabolario inglese Cambridge Dictionary ha scelto “umano” come parola dell’anno. Strano, no?

– I taralli sono una delle ricette simbolo della Puglia. Ma - evidentemente - in questa regione lo snack si mangiava anche 2.500 anni fa…