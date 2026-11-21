Sima Samar sa bene quanto freddo può essere l’inverno in Afghanistan. È nata e cresciuta a Jaghori, un villaggio incastrato tra le montagne della remota provincia afgana di Ghazni. Qui, fece ritorno dopo la laurea in medicina all’Università di Kabul – nel 1982 alle donne, sì, era consentito studiare – per prestare servizio tra la sua gente, spostandosi di casa in casa a piedi o a cavallo. La vita l’ha portata a diventare la prima ministra per gli Affari femminili della Repubblica filo occidentale nonché presidente della Commissione indipendente per i diritti umani dell'Afghanistan, ruoli che l’hanno esposta alle invettive dei fondamentalisti islamici e a continue minacce di morte. Candidata al Nobel per la Pace del 2010, oggi vive in esilio negli Stati Uniti dove è visiting professor della Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University di Medford. La raggiungiamo a telefono mentre aspetta in aeroporto il volo che la porterà a Bologna per partecipare al festival “L’eredità delle Donne” in corso a Bologna.

Le Nazioni Unite hanno da poco stanziato 18 milioni di dollari per sostenere oltre 820 mila persone in Afghanistan in vista dell'inverno e dell'aggravarsi dell'insicurezza alimentare, crede che basterà?

Gli aiuti sono importanti perché la gravissima crisi umanitaria in corso è stata in parte causata dal taglio ai finanziamenti internazionali e alle donazioni per i programmi umanitari. Ma certo non basterà. Il gelo e la neve uccideranno. È stato stimato che entro la fine dell’anno chiuderanno per mancanza di fondi almeno 700 cliniche in tutto il Paese, i piccoli presidi sanitari che forniscono l’assistenza base. Sarà un disastro.

Pensa che la guerra in Iran e le conseguenze della crisi energetica abbiano in qualche modo aggravato la crisi in Afghanistan?

Certamente. Il Paese era dipendente da petrolio e dal gas naturale dell’Iran che arrivava a Kabul anche per vie non propriamente legali. Alla guerra tra Usa e Iran è riconducibile anche l’aumento dei prezzi. Da Theran, poi, arrivavano molte forniture di generi alimentari…

Sono state interrotte?

Non completamente, perché non credo che l'Afghanistan potrebbe sopravvivere senza, ma di certo sono state ridotte. Questo rappresenta un problema serio anche alla luce di un altro fattore legato alla guerra…

Quale?

L’Iran ha rimpatriato molti i rifugiati afghani, lo stesso ha fatto anche il Pakistan. Ciò significa che la popolazione è cresciuta in numero e che le bocche da sfamare sono molte di più.

Martedì scorso, il leader supremo dei taleban, Hibatullah Akhundzada, ha lasciato la regione di Kandahar dove risiede, e ha compiuto una rara visita all’Università di Kabul… Come mai?

Effettivamente, non si era mostrato in pubblico negli ultimi cinque anni e mezzo. Credo che la sua intenzione fosse proprio quella di rispondere alla comunità internazionale che critica il divieto di istruzione delle donne. È come se avesse detto: non ci importa di quello che voi pensate, le violazioni dei diritti umani che additate riguardano la popolazione del mio Paese, questo è un affare solo nostro". Del resto, ha scelta di venire allo scoperto all’Università. Ricordo che l’anno scorso la Corte penale internazionale ha spiccato un mandato di arresto per lui e per il ministro dell’Istruzione.

La condizione delle donne è sempre più drammatica…

I taleban hanno già emanato fino ad oggi 166 provvedimenti tra leggi e decreti per limitare i diritti delle donne. Hanno legalizzato la violenza domestica consentendo agli uomini di picchiare le proprie mogli, senza però rompergli le ossa o lasciargli ferite aperte. Se le vittime riescono a dimostrare davanti al giudice gli eccessi delle violenze la pena contemplata, pensate, è di 15 giorni di prigione. Hanno formalizzato i matrimoni precoci e la subordinazione legale che rimanda a un concetto assimilabile alla "proprietà della donna"...

Che cosa resta loro?

Non molto. Se potessero, credo che arriverebbero a vietare alle donne di respirare. L’Afghanistan è l'unico Paese al mondo in cui le donne vengono trattate così. Da loro, però, stanno imparando altri gruppi estremisti come Boko Haram.

Che ne è delle proteste?

Molte stanno cercando di resistere a questo apartheid di genere ma attualmente sono per lo più in modalità sopravvivenza. Stanno cercando di rimanere vive. Lottano ogni giorno per riuscire a sfamare i propri figli. Ed è chiaro che in queste condizioni sono più suscettibili alla propaganda che cerca di normalizzare la loro condizione. È spaventoso il lavaggio del cervello a cui sono sottoposte le ragazze nelle madrase. Ci sono foto in cui si vedono insegnanti fornire alle neodiplomate di una scuola religiosa un velo ulteriore da aggiungere a quello che già indossano. Questa sarà la prossima generazione dell'Afghanistan.

Cosa si aspetta dalla comunità internazionale?

La normalizzazione delle violazioni dei diritti umani riguarda anche l’Occidente che pin piano sta cedendo. La Germania ha concesso ai taleban rappresentanze consolari. In questa direzione si sta muovendo pure la Francia. A Bruxelles è stata ricevuta una loro delegazione per discutere del rimpatrio dei profughi afgani. Penso che sia una responsabilità morale smetterla con il doppio standard: condannare il loro integralismo, e pure in modo blando, ma poi dialogare con loro. La violazione della dignità umana di metà della popolazione in Afghanistan non riguarda solo le afgane ma tutta l'umanità.