Qualcuno ancora si ricorda il punta-tacco? E prima ancora la doppietta, quella piccola magia di piedi e orecchio che permetteva di scalare marcia senza far protestare il motore? Roba da automobilisti veri, si diceva. Oggi, per guidare, bastano sostanzialmente un piede solo e due mani, e nemmeno per forza appoggiate al volante. Il resto lo fa l'automobile. Comodo, sicuro, rilassante. Ma forse non proprio salutare. Almeno per il cervello. A insinuare il dubbio arriva dal Giappone un certo Ryuta Kawashima, neuroscienziato dell'Università di Tohoku, diventato famoso anche per aver ispirato Brain Age, il videogioco Nintendo che prometteva di tenere in esercizio la materia grigia. Secondo una ricerca a lui attribuita e rilanciata dalla stampa giapponese, guidare un'auto con il cambio manuale stimola la corteccia prefrontale, quella parte del cervello cioè che governa attenzione, memoria di lavoro e capacità di prendere decisioni.

Il motivo è abbastanza intuitivo. Chi guida con tre pedali deve ascoltare il motore, valutare velocità e condizioni della strada, scegliere il rapporto giusto, coordinare mani e piedi. Un piccolo concerto di gesti e decisioni che si ripete centinaia di volte durante un viaggio. Con l'automatico, invece, buona parte dell'orchestra va in pensione anticipata. Attenzione, però. Il fatto che un'attività stimoli il cervello non significa automaticamente che prevenga il declino cognitivo. E neppure che chi guida un'automatica sia destinato a diventare meno sveglio. Per dimostrarlo servirebbero studi di lungo periodo, non soltanto immagini dell'attività cerebrale. La ricerca, per come viene raccontata, suggerisce un'ipotesi interessante, non una prescrizione medica.

Resta il paradosso. Da decenni l'industria automobilistica investe miliardi per liberarci dalla fatica di guidare. Prima il servosterzo, poi il cambio automatico, quindi i sistemi di assistenza che frenano, accelerano e mantengono la traiettoria. Ogni progresso elimina un compito, riduce uno sforzo, semplifica una scelta. E adesso scopriamo che proprio quella fatica, almeno in parte, potrebbe invece avere un valore. In Giappone, dove le auto manuali rappresentano ormai una quota marginale delle vendite, la questione assume anche un significato sociale. In un Paese che invecchia rapidamente, mantenere allenate attenzione e coordinazione è una sfida quotidiana. Ma il ragionamento riguarda tutti noi e va ben oltre l'automobile. È il prezzo nascosto della comodità: deleghiamo alle macchine ciò che prima facevamo personalmente, guadagnando tempo e risparmiando energie, ma rinunciando anche a qualche occasione di esercitare le nostre capacità.

Naturalmente nessuno propone di tornare agli ingorghi con il polpaccio sinistro dolorante, né di rinunciare agli ADAS (i sistemi di sicurezza che assistono la guida) che possono evitare incidenti e salvare vite. Sarebbe una sciocchezza. E il cambio automatico, soprattutto nel traffico, può liberare attenzione da dedicare alla strada. Il problema non è la tecnologia, ma l'idea che togliere qualcosa da fare all'uomo rappresenti sempre e comunque un miglioramento. Forse è anche per questo che certi automobilisti continuano ad amare una leva da impugnare e una frizione da dosare. Non è soltanto nostalgia, non è soltanto passione meccanica. Ma il piacere, ormai quasi rivoluzionario, di essere ancora protagonisti di ciò che stanno facendo. E se poi cambiare marcia aiutasse davvero a mantenere giovane il cervello, tanto meglio. Purché nessuno pensi di prescrivere una vecchia Panda con il manuale a sei marce al posto delle parole crociate. Anche perché le marce, sulla Panda, erano cinque. E il cervello doveva ricordarselo.