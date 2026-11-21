Il domenicano francese Serge -Thomas Bonino è il nuovo teologo della Casa Pontificia. A nominare il religioso francese è stato oggi papa Leone XIV secondo quanto riferisce il Bollettino della Santa Sede. Nato nel 1961 è attualmente presidente della Pontifica Accademia San Tommaso d’Aquino padre Bonino subentra al polacco e domenicano Wojciech Giertych, classe 1951, che ha rivestito questo prestigioso incarico dal 2005 sotto i pontificati di Benedetto XVI, Francesco e Leone XIV. Il teologo della Casa Pontificia, fino al 1968 era chiamato Maestro del Sacro Palazzo, è un incarico della Curia romana, riservato per consuetudine a un frate domenicano, che fa parte della Famiglia Pontificia e assiste il Papa in materia dottrinale e teologica. Il nuovo teologo della Casa Pontificia è entrato nel noviziato dell’Ordine dei Predicatori nel 1982, viene ordinato sacerdote il 19 giugno 1988. Nel 1992 ha conseguito il dottorato in Teologia all’Università di Fribourg (Svizzera) e nel 1993 quello in Filosofia all’Università Statale di Poitiers (Francia). Dal 2002 al 2011 è stato Regens studiorum della Provincia domenicana di Tolosa, a cui appartiene. Dal 2004 al 2020 è stato prima membro e poi Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale. Dal 2014 è presidente della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino. È professore di Filosofia e di Teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino "Angelicum" a Roma del cui ateneo anche il predecessore Wojciech Giertych è stato docente. Le principali aree di ricerca e insegnamento di Bonino sono la teologia medievale da Agostino d'Ippona a Nicola Cusano e in particolare la teologia di Tommaso d'Aquino. Negli anni precedenti sono stati chiamati a ricoprire questo prestigioso incarico all’interno della Famiglia Pontificia, due famosi religiosi domenicani, destinati poi a diventare cardinali, lo svizzero Georges Martin Cottier da Giovanni Paolo II nel 1989 e l’italiano Mario Luigi Ciappi da Paolo VI nel 1968.