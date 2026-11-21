I flash di agenzia sono delle 10 e 21: Gianni De Gennaro, l'ex capo della polizia sconvolto dall'inchiesta di Caltanisetta sul presunto depistaggio legato alla strage di via D'Amelio si è sparato. Tutto è ancora da capire. Certo è che da quando era stata perquisita la sua abitazione, De Gennaro aveva interrotto i rapporti con tutti. Un silenzio assoluto. Fino a questa mattina quando la famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia. Il corpo dell'ex capo della polizia è stato trovato senza vita nella sua casa in Maremma nelle campagne di Manciano. Il 1 dicembre il Tribunale d'esame doveva decidere sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti ma negata dal Gip perchè i pm di Caltanissetta, guidati dal procuratore De Luca, avevano deciso di fare appello e rinnovare la richiesta di arresto. «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità», commenta amaro Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio. La politica si interroga. La sinistra tace. Il governo con la maggioranza (ma anche con Renzi e Calenda) si stringono a De Gennaro. Giorgia Meloni sente il sottosegretario Mantovano. Vuole capire. «Sono scioccata da una scomparsa tragica». Parla anche Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo: «...Si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito... Lui si è suicidato perchè le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura». E subito le ombre si accavallano alle reazioni.

L'INCHIESTA DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA'

Era il 12 novembre quando nelle prime ore del mattino i carabinieri del Ros avevano eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta e in particolare dal pool che indaga sulle stragi del '92, a carico anche dell'ex capo della polizia, accusato di depistaggio delle indagini sull'eccidio di via D'Amelio e di avere agevolato Cosa nostra. Per il superpoliziotto la procura aveva chiesto l'arresto. Il gip aveva detto di no, a fronte di un quadro indiziario definito insufficiente. Ma gli uffici guidati da Salvatore De Luca erano ricorsi al Riesame per ottenere la misura dei domiciliari «perchè lasciato libero poteva commettere ancora i reati» di cui è accusato. I pm siciliani, che indagano sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ritengono che De Gennaro abbia esercitato delle pressioni per impedire che il pentito Totuccio Contorno rendesse dichiarazioni ai magistrati della procura guidata da Salvatore de Luca. Avrebbe saputo di essere intercettato. Con l'aiuto di una sua fedelissima collaboratrice avrebbe in parte nascosto e in parte distrutto e bruciato, molti documenti. De Gennaro - sempre secondo la procura - poteva contare su una solida rete di contatti che gli avrebbe permesso, in più occasioni, di ricevere notizie riservate sulle indagini a suo carico. Informazioni che lo avrebbero spinto ad adottare precauzioni sempre più rigide e a mettere in atto manovre per ostacolare il lavoro degli inquirenti. «Pertanto, è di immediata evidenza come lasciare De Gennaro libero di muoversi sul territorio e comunicare con terzi possa ancora rendere possibile che prosegua nel commettere reati analoghi a quelli per cui si procede», si legge in uno dei passaggi chiave del ricorso depositato dalla Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De luca, al Tribunale del Riesame contro il no del Gip alle misure cautelari chieste per l'ex capo della polizia, tre suoi collaboratori e per l'ex pentito Totuccio Contorno.

IL GOVERNO SI STRINGE A DE GENNARO

«La morte di De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell'Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi», dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano», scrive sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. Poi il leader di Fi e ministro degli Esteri Tajani: «Era un servitore dello Stato, un grande poliziotto... Credo che in un paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste. E se ci deve essere una condanna questa la deve decidere il giudice chiamato a pronunciare la sentenza, non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata». La tensione sale. Il rischio di un corto circuito governo/procura cresce. Meloni «Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia», dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Parla anche il presidente del Senato La Russa: «Dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale».

LA VITA DI DE GENNARO

Lo chiamavano "lo squalo", ma lui preferiva "lo sbirro". La lunga storia nelle istituzioni del prefetto De Gennaro - calabrese di Reggio, sposato, due figli, il fratello minore Andrea è il comandante generale della Guardia di Finanza - inizia dopo la laurea in Sapienza: fa la leva come ufficiale di complemento dell'Esercito. Dopo un breve periodo al ministero del Tesoro, nel 1973 entra come funzionario in Polizia. Viene promosso due volte per meriti straordinari: la prima nel 1980, quando fu protagonista in un conflitto a fuoco all'interno dell'ambasciata belga di Roma, finito con la liberazione di trenta ostaggi minacciati da uno squilibrato. La seconda nel 1990, per la brillante conclusione di una serie di importanti operazioni di rilievo internazionale contro la mafia. Collabora per 11 anni con il giudice Giovanni Falcone, svolgendo indagini internazionali: nel 1984 si occupa dell'estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta. Alla fine del 1991 diventa vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. Nel 1993 è direttore della Dia. Scala quindi le poltrone più alte dell'amministrazione: vicecapo della polizia nel 1993, nel diventa capo il 26 maggio del 2000 (governo Amato), incarico che manterrà per ben 7 anni. Non lo scalfisce la gestione del 2001 a Genova, con l'irruzione della polizia nella scuola Diaz. Indagato e condannato in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l'ex questore del capoluogo Francesco Colucci, viene assolto dalla Cassazione «perchè il fatto non sussiste». La sua carriera in polizia finisce nel 2007, non quella nelle amministrazioni dello Stato, dove prosegue a collezionare incarichi per un ventennio: direttore del Dis (2008-2012), Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (2012-2013), presidente di Leonardo (2013-2020). Passa quindi al settore privato.