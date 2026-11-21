L’ha ripetuto ancora davanti ai giovani, quasi a volerlo imprimere nei pensieri. «La santità non è una performance che ci stressa, né l’ennesima aspettativa da soddisfare», ha detto stamattina Leone XIV incontrando in aula Paolo VI i ragazzi delle Diocesi del Lazio, per la celebrazione regionale della 41a Giornata mondiale della Gioventù. A Flavio che gli ha confessato la fatica di sentirsi ogni giorno sotto i riflettori, sempre chiamati a “performare”, a dimostrare la propria bravura, il Papa ha ricordato che Dio non si aspetta questo. «Al contrario, la santità è un dono, una chiamata, che corrisponde al nostro desiderio profondo di essere felici», ha sottolineato, «la santità fiorisce e matura in noi seguendo Gesù Cristo, senza competizione con gli altri». La buona notizia è che stare in compagnia di Dio «ci libera dal peso di contare tutto quello che facciamo e di salvarci da soli», perché è lui che «ci salva, ci conosce per nome, anzi ci rivela nel tempo il nostro vero nome», ha aggiunto Prevost, tornando su un tema che ha molto a cuore.

Lo ascoltano i giovani, con il fazzoletto bianco dell’evento, organizzato dalla Commissione per la pastorale giovanile della Conferenza episcopale del Lazio, annodato attorno al collo. Molti dei quali sono partiti molto presto stamattina per essere in Vaticano e partecipare all’incontro. «Ho il cuore pieno di gratitudine», dice Francesca di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. «A ciascuno di noi viene chiesto solo di fidarci, di metterci in gioco, di mostrare le nostre fragilità, senza paura di dire sì. E' bellissimo», aggiunge. Matteo da Gaeta, invece, è stato colpito dalle parole del Papa sulla santità. «A volte questa ricerca della santità da molti giovani della nostra età viene vista come quasi una sorta di privazione mentre invece, come ci ricorda il Santo Padre, è una grazia», racconta.

Oltre alla pressione sociale che rende fragili i ragazzi, l’altro tema che il Papa sottolinea è quello della «vittoria» di Cristo sul mondo, che «non si confonde per nulla con l’atteggiamento violento di chi prevale distruggendo qualcun altro», spiega rispondendo alla domanda di Maria Teresa, che gli proponeva una riflessione sul tema della Gmg di Seoul del prossimo anno e della Giornata di oggi: «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). «Ascoltando queste parole capiamo che cosa vuol dire vincere e qual è la vittoria che il Signore ci regala», ha sottolineato. E occorre pensare bene a questo, soprattutto «in un mondo competitivo e nel quale la cultura della potenza, della sfida, della guerra avvelena ogni incontro e lo fa diventare uno scontro, una competizione».

Il Papa non nasconde ai giovani le fatiche del tempo attuale, ma ricorda con chiarezza che «il modo in cui Cristo ha vinto il mondo ha un nome e si chiama salvezza». Cristo ha vinto con la croce, «dando la vita per noi, liberandoci dal peccato e dalla morte», vince «perché sa vedere oltre ciò che gli viene fatto». Grazie a ciò, ribadisce, mentre lo crocifiggono può chiedere al Padre di perdonarli. «Questo è vincere il mondo», sottolinea Leone XIV rilanciando un appello tacito ai leader globali che si professano cristiani, «vederlo con tutti i suoi mali e amarlo con l’amore di Dio, che li guarisce per sempre». E questa «l’opera della redenzione: per mezzo di Gesù, la misericordia di Dio scioglie il male come neve al sole. Questo immenso bene ci chiama al bene». La confessione è il sacramento in cui tutto questo si fa concretezza, ha aggiunto.

A Francesca che gli chiedeva una riflessione sulla vocazione, Prevost ha ricordato che l’età della giovinezza è quella delle domande di senso. I giovani oggi stanno vivendo queste domande «in un momento storico importante», ma tra «le sfide e le promesse, le minacce e le speranze del presente, Gesù Risorto cammina con noi». Anche quando «nel nostro cuore, alcune domande possono risuonare più dolorose, quando ci sembra di non essere all’altezza o di portare il peso di povertà e ingiustizie che non dipendono da noi». La Chiesa, poi, è il luogo del «per sempre», la realtà che «educa a scelte fedeli, che durano e resistono alle difficoltà, perché l’amore di Dio è per sempre». Insieme ai giovani c'erano anche moltissimi sacerdoti, educatori e consacrate.

La fede stessa «nasce dentro la comunità, incontrando credenti, e si compie nella relazione profonda col Signore», ha proseguito Prevost rispondendo alla domanda di José sulla missionarietà. Non esistono i “vicini” e i “lontani”, ricorda, perché «Dio è vicino a tutti, anche a chi riteniamo, o si ritiene, lontano da Lui», e «non allontana nessuno, perché vuole vivere con noi!». L’altro è il nostro prossimo, ribadisce ancora il Pontefice, e «il prossimo non si sceglie, è chiunque la vita ci mette al fianco o ci fa incontrare». La Chiesa stessa, quindi, «ci aiuta a evitare la mentalità che contrappone “noi” e “loro”, “vicini” e “lontani”, “i nostri” e “gli altri”». In più pregando il “Padre nostro” «impariamo a riconoscere fratello e sorella anche chi sembra lontano o si presenta come avversario. Nessuno è lontano per chi ha Dio nel cuore». E' questo quello che piuù di tutto ha colpito Matteo, giovane della Pastorale giovanile di Roma che ha gennaio scorso ha abbracciato il Papa durante l'udienza con i ragazzi di Roma, dopo il Giubileo. «Con le sue parole Leone XIV ha capovolto una logica comune, ha ribadito che nessuno è lontano agli occhi di Dio, nessun giovane, anche se non crede, è fuori dal suo sguardo, nessuno è fuori dalla Chiesa, e davvero non smetto di stupirmi del suo modo bellissimo di ascoltare ogni storia».

La stessa fede cristiana, dunque, «è anzitutto un legame di amicizia con Gesù e con quanti Egli stesso ha chiamato a seguirlo prima di noi, insieme a noi e anche dopo di noi», ha specificato rispondendo a Chiara, che gli domandava come superare i momenti di aridità nella fede. Proprio questo legame, quello con la comunità di cui il Papa parla molto spesso, «getta luce sulle incertezze che possiamo provare, perché ci invita a leggere e a rispecchiare la nostra vita nel Vangelo».

Con Matteo erano presenti anche molti giovani delle parrocchie romane. «Desidero dirle grazie per la possibilità che ci dà oggi di incontrarla - ha detto il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, salutando il Pontefice a nome di tutti gli altri vescovi delle diocesi del Lazio presenti - Ci siamo resi conto di come in un momento di mancanza di punti di riferimento lei lo sia per tante persone».

Prima dell’intervento del Pontefice, i partecipanti hanno vissuto una mattinata di festa, con le testimonianze di sei giovani che hanno raccontato cosa significa per loro avere «coraggio» nella fede. Ludovica e Joao, che si sono conosciuti durante la Gmg di Lisbona e si sposeranno a dicembre proprio al Santuario di Fatima. Leonardo, che ha 24 anni, ed è stato battezzato da pochi mesi. Poi Elisa che ha 30 anni e ha vissuto già tre esperienze missionarie nel mondo. E ancora Andrea, seminarista di 24 anni, che ha riflettuto sulla sua chiamata durante il lockdown dovuto alla pandemia come è accaduto a Giulia, che oggi è e novizia tra le salesiane oblate del Sacro Cuore. Per ultimi la storia di violenza e rinascita di un ragazzo congolese, in Italia dal 2023, e le speranze per la prossima Gmg nel suo Paese di una ragazza coreana che studia teologia a Roma.