Siamo davvero egoisti e crudeli per natura? Jacopo Fo propone un viaggio in sette tappe tra neuroscienze, biologia evolutiva e psicologia che mette in discussione questa convinzione. Dai neuroni specchio alla simbiosi, dalla violenza alla solidarietà, la serie esplora il ruolo della cooperazione e dell’empatia nella storia della vita e dell’umanità. E propone una tesi controcorrente: la bontà non è soltanto una virtù morale, ma una componente profonda della nostra natura.

Quando sono venuto a conoscenza della scoperta dei neuroni specchio mi si è aperto finalmente uno spiraglio per trovare prove concrete del mio sospetto sulla menomazione emotiva e sensoriale che gli stupratori e i violenti in genere si autoinfliggono per non sentire il dolore delle vittime. Ho quindi iniziato a raccogliere indizi che confermassero la mia ipotesi e ho trovato studi sulla percezione della violenza di stupratori e assassini e racconti su esperienze di internati in campi di sterminio (ad esempio il terribile documentario S21, la machine de mort , di Rithy Panh, sopravvissuto a un campo di sterminio dei Khmer Rossi). Lo scenario che ne emerge è quello di violenze commesse in uno stato di alienazione da sé, prigionieri di un film ossessivo che non smette di essere proiettato nella mente di questi individui. Hanno azzerato le loro percezioni della realtà, e sono incapaci di rendersi conto che non stanno uccidendo fantasmi ma esseri umani veri.

Gli stupratori provano l’orgasmo? Sono capaci di tenerezza? Riescono a gustare un buon vino, sperimentare il piacere di immergersi nella natura, sperimentare un orgasmo appagante? A mio parere no. Io credo che abbiano l’eiaculazione ma non sentano l’orgasmo. È un disturbo sessuale del quale si parla poco. L’eiaculazione senza orgasmo avviene quando l’attenzione durante il rapporto sessuale non è incentrata sulle sensazioni del corpo ma su fantasie o paure più o meno morbose. Se ne parla talmente poco che ha diversi nomi: anedonia orgasmica o eiaculatoria, pleasure dissociative orgasmic disorder (PDOD) o “orgasmo senza piacere”. Nella letteratura medica questo disturbo è frequentemente associato solo a malattie o all’uso di particolari farmaci. Ma può avvenire anche quando l’attenzione durante il rapporto non è sulle sensazioni del corpo ma su fantasie o paure. Non esistono studi che associno questo disturbo sessuale alla violenza. Quando mi trovai a gestire una rubrica di consigli sessuali su King , il mensile della Rai, parlai dell’eiaculazione senza orgasmo. Ricevetti molte lettere di uomini che avevano avuto lo stesso problema… Si rendevano conto che qualche cosa non funzionava ma non si rendevano conto di non percepire l’orgasmo. Il sesso non era per loro un’esperienza appagante ma non capivano perché. In particolare un uomo di 35 anni, sposato da 10, mi ringraziò perché finalmente aveva capito cosa non andasse… Durante i miei corsi ho incontrato altri maschi con questo problema e il consiglio di lasciare andare i pensieri e ascoltare le sensazioni è stato utile per alcuni. La mia idea sulla “frigidità” del maschio violento si basa sul fatto, descritto da molti psicoterapeuti, che le persone violente vivono le violenze che compiono come un film nella loro testa. Non si rendono neppure conto che stanno provocando dolore e umiliazione ad una persona vera. In queste condizioni non è possibile sentire piacere fisico. Il loro piacere è solo l’esaltazione mentale della fantasia realizzata. Inoltre, come abbiamo detto, per non sentire il dolore della vittima il violento deve silenziare la propria capacità di percepire attraverso i neuroni specchio le emozioni di sofferenza della vittima. E se non sente questa sofferenza come fa a sentire le proprie sensazioni fisiche ed emotive? Come fa a provare un vero orgasmo? La loro soddisfazione è solo mentale.

Ma c’è un’altra osservazione che possiamo fare, estremamente banale e empirica: chi fa violenza sa quanto è facile colpire una persona. E quindi avrà più paura di subire a sua volta una violenza di chi non ha mai fatto violenza a nessuno. Il ladro ha più paura di essere derubato di quanta paura abbia una persona che non ruba. L’imbroglione ha più paura di essere tradito… E mi chiedo come sia vivere in un mondo sospettando continuamente che gli altri siano crudeli e disonesti come te. Sicuramente la tua capacità di empatia si azzera e il tuo stress è sempre alle stelle. Questa visione degli effetti della violenza su chi la pratica deriva però da ricerche ancora sporadiche, frammentarie, che non forniscono prove certe ma solo indizi che rovesciano l’immagine del cattivo vincente e soddisfatto del proprio potere. È invece un fatto assodato che nutrire sentimenti di odio e paura provoca danni notevoli alla salute. Le malattie colpiscono maggiormente le persone che coltivano violenza, odio e pessimismo. E questa realtà è dimostrata da molte ricerche che hanno monitorato centinaia di migliaia di persone. Queste indagini hanno evidenziato la maggiore frequenza di un gruppo di malanni, una sorta di cartella clinica probabile degli odiatori spaventati. Ipertensione: le emozioni intense e prolungate possono aumentare costantemente la pressione sanguigna. Rischio di infarti e ictus: lo stress cronico può danneggiare le arterie e favorire l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Sistema immunitario indebolito: il rilascio continuo di cortisolo (l’ormone dello stress) può indebolire le difese immunitarie, rendendo il corpo più suscettibile a infezioni e malattie. Problemi digestivi: le emozioni negative possono disturbare il sistema digestivo, causando problemi come gastrite, ulcere, sindrome dell’intestino irritabile e reflusso gastroesofageo. Disturbi del sonno: rabbia e paura croniche possono portare a insonnia o difficoltà nel mantenere un sonno profondo e riposante. Ansia e depressione: le emozioni negative persistenti possono predisporre o aggravare condizioni di salute mentale. Stress cronico: questo può influenzare la capacità di concentrazione, memoria e gestione emotiva. Si osserva infine una diminuzione della qualità della vita: il corpo rimane in uno stato di “lotta o fuga”, che non è sostenibile a lungo termine, influenzando negativamente le relazioni sociali. Questi dati sono incontrovertibili.

Resta la discussione se odio e paura siano il motore di questo probabile peggioramento della salute oppure la causa principale sia il fatto che persone che vivono nell’odio e nella paura abbiano maggiori difficoltà a empatizzare con altri umani e quindi abbiano più probabilità di trovarsi da soli ad affrontare le malattie quindi tendano ad avere uno stato di salute peggiore. Secondo questa tesi quindi la causa del peggioramento della salute degli irosi spaventati sarebbe la loro incapacità di ottenere relazioni positive e aiuto. Io credo che questi fattori agiscano insieme. Comunque resta il fatto, inoppugnabile e unanimemente condiviso, che la mancanza di empatia e fiducia negli altri provochi danni. Ovviamente questo non significa che chi odia muore obbligatoriamente prima. Persone violente che navigano nella loro rabbia e diffidenza verso gli altri esseri umani possono anche campare fino a 100 anni. Ma sicuramente avranno molte più probabilità di contrarre malattie e di avere pessimi rapporti umani. Concludendo mi sento di poter affermare che ci sono prove sufficienti per pensare che l’essere umano è naturalmente buono ed è figlio di un’evoluzione naturale che si è basata sulla simbiosi e la condivisione. Ed è ulteriore prova di questa realtà il fatto che se provochi dolore negli altri o coltivi odio, paura e pessimismo, hai maggiori probabilità di ammalarti e di avere tristissime relazioni umane.