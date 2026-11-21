I decreti autorizzati da Leone XIV riguardano l’infermiera slovacca Zdenka Schelingová, la religiosa calabrese Rosa Staltari e 55 martiri spagnoli. Riconosciute le virtù eroiche di Giulia Gabrieli e dei sacerdoti Angelo Lolli e Abundio García Román

Diventerà santa Zdenka Schelingová, l’infermiera slovacca che aiutò un sacerdote a fuggire e pagò quel gesto con il carcere e le torture del regime comunista. Saranno beatificati la giovane religiosa calabrese Rosa Staltari e cinquantacinque martiri della persecuzione religiosa in Spagna. Diventano venerabili due sacerdoti, Angelo Lolli e Abundio García Román, e Giulia Gabrieli, bergamasca morta a soli quattordici anni. Questo secondo i decreti la cui pubblicazione Leone XIV ha autorizzato stamattina, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi.

Nata nel 1916 a Krivá, nell’attuale Slovacchia, Cecília Schelingová prese il nome di Zdenka entrando nelle Suore di Carità della Santa Croce e divenne infermiera. Dal 1942 lavorava nel reparto radiologico dell’ospedale di Bratislava. Dopo la presa del potere comunista, fra soppressioni dei conventi e arresti di sacerdoti e fedeli, scelse di aiutare i perseguitati. Nel febbraio 1952 favorì la fuga di un sacerdote detenuto, ricoverato per le conseguenze delle torture. Nella cappella dell’ospedale pregò: «Gesù, ti offro la mia vita per la sua. Salvalo!». Arrestata il 29 febbraio, fu torturata e condannata a dodici anni di carcere. Liberata ormai gravemente malata nell’aprile 1955, morì il 31 luglio, a trentotto anni. Giovanni Paolo II la beatificò nel 2003.

A portarla alla canonizzazione è una guarigione avvenuta nel 2008 negli Stati Uniti. Il protagonista è Robert Ernst, di Denver. Protestante, era affetto da un adenocarcinoma addominale con ulteriori lesioni di probabile origine metastatica. Considerato in condizioni terminali, non fu più sottoposto a terapie. La moglie, insegnante, aveva una collega lontana parente di Zdenka: fu lei a coinvolgere altre insegnanti nella preghiera alla beata. L’uomo riprese a nutrirsi, recuperò le forze e tornò a una vita normale. Morì tre anni dopo, per un’altra patologia, e all’autopsia non risultarono tracce del cancro. L’inchiesta diocesana produsse un fascicolo di quasi settecento pagine, sigillato a Denver il 28 febbraio 2014 e consegnato a Roma l’11 marzo successivo.

Anche il miracolo attribuito a Rosa Staltari riguarda un uomo che sembrava non avere più speranze. Secondo i pochi dettagli finora resi noti, si tratta di un calabrese che, colpito da un tumore polmonare, entrò in coma in un grave quadro settico e ricevette l’Unzione degli infermi. Dopo che diversi fedeli ebbero invocato la religiosa, le sue condizioni migliorarono inaspettatamente: nel giro di alcune settimane riprese una vita normale, avvicinandosi anche alla fede e ai sacramenti. L’inchiesta sul miracolo, avvenuto a Reggio Calabria, si concluse il 15 settembre 2022.

Rosella, come tutti la chiamavano, aveva conosciuto presto la sofferenza. Nata nel 1951 ad Antonimina, comune della città metropolitana di Reggio Calabria, aveva pochi mesi quando un’alluvione costrinse la famiglia ad abbandonare la casa. A due anni perse la madre e fu accolta in un istituto di Locri. Trasferitasi a Reggio Calabria, maturò la vocazione nelle Figlie di Maria Santissima Corredentrice. Soffriva di frequenti crisi convulsive e svenimenti, la cui origine non fu mai chiarita nonostante visite ed esami. Emise i voti nel luglio 1973 e fu inviata a Palermo, dove si dedicò all’educazione delle bambine orfane dell’istituto Pietro Ardizzone. Qui morì improvvisamente nel sonno il 4 gennaio 1974, a ventidue anni.

Dalla Spagna arrivano invece cinquantacinque storie di martirio: José Gómez Llor e i compagni della causa della diocesi di Cartagena, sacerdoti, seminaristi, religiosi e laici uccisi fra il 1936 e il 1939. La loro vicenda appartiene alla persecuzione religiosa iniziata prima della guerra civile scoppiata nel luglio 1936. Già nel maggio 1931 furono incendiati chiese e conventi; nel 1932 vennero espulsi i gesuiti; nell’ottobre 1934, durante l’insurrezione delle Asturie, furono assassinati a Turón otto Fratelli delle Scuole Cristiane, i lasalliani, e un sacerdote passionista. Con la guerra le violenze dilagarono nella zona repubblicana: edifici sacri distrutti o profanati, culto soppresso, sacerdoti, consacrati e laici uccisi per la loro fede.

Gómez Llor, nato a Murcia il 22 dicembre 1876, era maestro delle cerimonie della cattedrale cittadina, sede della diocesi di Cartagena. Continuava a celebrare e a portare la talare nonostante la persecuzione. Fu ucciso il 12 agosto 1936, a cinquantanove anni, mentre recitava il Rosario.

Il riconoscimento del martirio delle vittime della persecuzione religiosa è un fenomeno ecclesiale di dimensioni imponenti, che invita ogni volta a riflettere. Il 7 novembre scorso Santander ha celebrato la beatificazione di ottanta martiri: 67 sacerdoti diocesani, tre seminaristi, tre carmelitani e sette laici. Nel censimento pubblicato il 14 ottobre i vescovi spagnoli indicavano 2.404 martiri nel registro dei beati, oltre a undici santi. Il conteggio comprendeva già gli ottanta di Santander e altri gruppi ancora in attesa della beatificazione, ma con il decreto sul martirio approvato dal Papa. I cinquantacinque riconosciuti oggi ampliano ulteriormente questa moltitudine di testimoni.

Fra i nuovi venerabili, Giulia Gabrieli porta il volto della quotidianità adolescente. Nata a Bergamo il 3 marzo 1997, crebbe nella parrocchia di San Tomaso de’ Calvi, frequentando l’oratorio. Il sarcoma si manifestò nell’estate 2009, quando aveva dodici anni, con un gonfiore alla mano sinistra. Restava vivissimo il desiderio di vivere: «Ho tanta voglia di divertirmi, di uscire con le mie amiche, fare shopping, ballare, ricominciare la scuola». Durante un pellegrinaggio con la famiglia a Loreto, nell’estate 2010, conobbe la storia della beata Chiara Luce Badano, che divenne per lei un riferimento nell’affrontare la malattia. Morì il 19 agosto 2011, a quattordici anni. Le pagine scritte da Giulia durante la malattia furono raccolte nel libro Un gancio in mezzo al cielo, pubblicato dalle Paoline nel 2012. Il volume e l’associazione conGiulia, animata dai familiari e dagli amici, ne hanno diffuso la storia. La diocesi di Bergamo ne ha promosso la causa, aperta dal vescovo Francesco Beschi il 7 aprile 2019 al santuario della Madonna dei Campi di Stezzano.

Gli altri due venerabili unirono annuncio cristiano e promozione umana. Angelo Lolli, nato a Ravenna nel 1880 e ordinato sacerdote nel 1903 da san Guido Maria Conforti, dedicò la vita ai poveri e agli ammalati. Cominciò organizzando l’assistenza agli infermi nelle loro case, ma si accorse che alcuni malati cronici, privi di mezzi e di sostegno familiare, non trovavano accoglienza. Per loro inaugurò, il 25 gennaio 1928, l’Ospizio Cronici Abbandonati di Santa Teresa del Bambino Gesù, da cui si sviluppò l’Opera tuttora attiva a Ravenna. Dalle giovani che lo affiancavano nell’assistenza nacque nel 1931 la comunità religiosa della Piccola Famiglia di Santa Teresa: don Lolli le incoraggiava a diplomarsi infermiere e a laurearsi in medicina, unendo carità e preparazione professionale. Nel 1938 si trasferì lui stesso nell’Ospizio, dove rimase fino alla morte, il 17 aprile 1958. Ripeteva: «Compi il bene e gettalo in mare. Dio lo raccoglierà». Abundio García Román (1906-1989), sacerdote a Madrid, fondò nel 1947 le Hermandades del Trabajo: lavoratori protagonisti dell’apostolato fra i colleghi, insieme a iniziative per favorire l’accesso dei lavoratori alla casa, la formazione professionale e il sostegno ai disoccupati.