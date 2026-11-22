«Dietro ogni pesce che arriva al mercato o sulla tavola di una famiglia c’è un essere umano». È da questo richiamo alla dignità delle persone che vivono del mare che arriva il messaggio più forte della Giornata mondiale della pesca, celebrata tra ieri e oggi a livello nazionale a Cagliari. Un invito a guardare oltre il prodotto e il mercato per riconoscere il lavoro, i sacrifici e le difficoltà di migliaia di pescatori che garantiscono cibo e sostentamento alle comunità, ma che sempre più spesso devono affrontare crisi economiche, cambiamenti climatici e mancanza di ricambio generazionale. A formularlo è suor Alessandra Smerilli, prefetta del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, nel messaggio per la Giornata, costruito attorno a tre appelli: «Vedere la persona, proteggere la vita e restare vicini». I pescatori, sottolinea la religiosa, «non sono semplicemente manodopera in una catena di approvvigionamento, cifre in un rapporto o costi in un calcolo commerciale». Sono invece «donne e uomini con un nome e una storia, con doni, paure e speranze».

Parole che fanno eco all'appello lanciato da Leone XIV mercoledì scorso al termine dell'Udienza generale: «Il mio pensiero va specialmente ai pescatori esposti alla guerra, alla pirateria e alla prigionia, come pure a quanti il mare ha strappato ai loro cari che ancora attendono notizie - ha sottolineato il Pontefice -. Ricordo altresì i pescatori migranti, quelli sfruttati e le comunità costiere messe alla prova dai cambiamenti climatici e da un mare sempre più povero».

Vedere il pescatore, insomma, significa riconoscere anche il lavoro che ruota attorno alla sua attività. Suor Smerilli, in particolare, richiama quello delle donne, «troppo raramente riconosciuto», che trasformano e vendono il pescato, rammendano le reti, tengono i conti e sostengono le famiglie. Senza dimenticare «le famiglie che portano il peso di ogni partenza», i giovani incerti se il mare possa ancora offrire loro un futuro e i pescatori migranti che, a causa della lingua o della condizione giuridica, hanno paura di chiedere aiuto. È questo lo sguardo con cui la Chiesa invita a leggere le celebrazioni nazionali ospitate nel capoluogo sardo. Dopo l’incontro di ieri dedicato alla sostenibilità della pesca, alla tutela dell’ecosistema marino, alla sicurezza del lavoro e al futuro delle comunità costiere, questa mattina al molo dei pescherecci di Cagliari si è svolta la benedizione delle barche e dei pescatori. Un gesto seguito dalla Messa nella Basilica di Nostra Signora di Bonaria, luogo simbolo della devozione dei naviganti e profondamente legato alla storia della città.

Dietro un comparto, persone che faticano e sperano

Nel suo intervento di ieri, don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, ha ripreso e sviluppato i tre appelli indicati dalla prefetta del Dicastero. «Basta guardare nei porti», ha osservato, descrivendo il contrasto tra yacht di lusso e vecchi pescherecci, tra la ricchezza che diventa vacanza e il lavoro faticoso che non trova prospettive. «La crisi della pesca è profonda, ma non possiamo arrenderci o stare a guardare». In gioco non c’è soltanto un settore produttivo, ma la salvaguardia di un patrimonio umano, culturale e professionale. «Vale sempre la pena chiedersi se il cibo è, oltre che buono, giusto, ossia rispettoso del lavoro delle persone e remunerativo per chi fatica giorno e notte», ha sottolineato Bignami. Particolarmente preoccupante appare la situazione del ricambio generazionale. Secondo i dati richiamati dal direttore dell’Ufficio Cei, il 70% dei pescatori italiani ha ereditato il mestiere dalla famiglia, ma il 40% dei giovani provenienti da famiglie del settore sceglie altre strade professionali. Negli ultimi dieci anni gli occupati imbarcati sono diminuiti del 16%, riducendosi a circa 22mila, dei quali 19mila a tempo pieno.

Anche tra le onde va protetta la vita

«Proteggere la vita», poi, è il secondo forte appello lanciato da suo Smerilli: garantire imbarcazioni sicure, formazione e riposo adeguati, salari e contratti equi, insieme alla protezione dallo sfruttamento e dagli abusi. «La cura del mare non può essere separata dalla cura di coloro che da esso traggono il proprio sostentamento», avverte la prefetta. Inquinamento, diminuzione degli stock ittici e cambiamento climatico esercitano infatti una pressione crescente tanto sugli ecosistemi marini quanto sulle comunità dei pescatori, chiamati ad affrontare costi più elevati e rischi maggiori. Da qui la necessità di coniugare tutela dell’ambiente e difesa del lavoro. La sostenibilità non può essere costruita contro i pescatori, ma insieme a loro, riconoscendo soprattutto nella pesca artigianale una risorsa e valorizzando conoscenze maturate attraverso generazioni. «La morte della pesca familiare non significa la morte della pesca, ma la resa alla pesca intensiva e, quella sì, devastante dal punto di vista ambientale», ha ammonito da parte sua don Bignami.

Mare e lavoro: nessuno sia lasciato solo

Il terzo appello contenuto nel messaggio è quello a «restare vicini». «La Chiesa è chiamata ad accompagnare i pescatori in ogni fase, dal reclutamento alle lunghe settimane in mare fino al ritorno a casa», scrive Smerilli, perché nessuno sia lasciato solo quando termina un contratto o si verificano infortuni e traumi. Non si tratta di sostituirsi ai governi, ai datori di lavoro o alle organizzazioni dei pescatori, ma di «portare alla luce le sofferenze nascoste e promuovere un impegno condiviso per la dignità, i diritti e il benessere dei pescatori». La vicinanza passa anche dalla valorizzazione culturale della professione. «I porti trasudano valori, umanità, competenze professionali che non possiamo buttare a mare», ha affermato Bignami, invitando a superare la narrazione che presenta il mestiere del pescatore come un lavoro degradante o senza prospettive. I pescatori devono invece essere riconosciuti come «sentinelle e custodi del mare», protagonisti della salvaguardia dell’ambiente marino e di una pesca di qualità. La Chiesa, ha sottolineato il sacerdote, intende accompagnare questo percorso con iniziative culturali, formative e pastorali, favorendo la trasmissione delle competenze alle nuove generazioni e sostenendo le famiglie che vivono del mare. Un’attenzione che nasce dalle stesse radici evangeliche del cristianesimo: «La Chiesa nasce da una piccola comunità di pescatori e si sente parte in causa nella custodia di questo lavoro», ha ricordato Bignami.

«Venite a mangiare», è l’invito evangelico scelto come filo conduttore della Giornata. Sono parole, conclude suor Smerilli, rivolte «sia a chi torna con le reti piene sia a chi torna a mani vuote; a chi pesca vicino a casa e a chi attraversa oceani e frontiere; a coloro il cui lavoro è onorato e a coloro che restano invisibili». Perché «intorno al fuoco di Cristo c’è un posto per ciascuno. Nessuno è misurato da ciò che produce; ciascuno è accolto come un fratello o una sorella».