C’è un filo invisibile, teso come un cavo d’acciaio, che lega da mezzo secolo la lotta dello Stato a “cosa nostra”, le stragi dei corleonesi e le catture dei loro boss, le luci più fulgide e le ombre più cupe della storia investigativa del Paese. Su quel filo, in equilibrio sopra gli abissi della Repubblica, si è mosso per decenni col suo passo deciso e insieme felpato Giovanni De Gennaro, classe 1948, calabrese di Reggio, già direttore della Dia, capo della Polizia, numero uno degli 007, sottosegretario di Stato, presidente di Finmeccanica e di altre holding di peso, come Eurolink.

Dick Tracy, lo Squalo, lo Sbirro

Per gli amici era Gianni . Gli altri ricorrevano ai titoli, dottore, prefetto, o ai soprannomi: Dick Tracy , poliziotto hollywoodiano, o lo Squalo, sussurrato da chi voleva sottolinearne i denti aguzzi e la capacità di fluttuare sotto il pelo dell’acqua nelle paludi del malaffare su cui investigava, così come nelle stanze ovattate del potere. Altri lo apostrofavano solo come lo Sbirro , il nomignolo che preferiva, perché tale era, fino al midollo, e tale si sentiva, anche quando ormai vestiva la grisaglia prefettizia, o il doppiopetto del sottosegretario e del presidente di colossi pubblici. Già perché DJ , altro soprannome, era entrato in Polizia nel 1973 e quasi subito si era capito che quel commissario parco di parole ma dallo sguardo affilato come lama, aveva il dna dell’uomo d’azione (la famiglia ha dato allo Stato anche il fratello Andrea, generale di corpo d'armata e dal 2023 comandante della Guardia di Finanza), non del burocrate da scrivania. La Polizia e il Paese se ne accorsero nel 1980, quando a Roma fece irruzione con la pistola in pugno nell’Ambasciata del Belgio, affrontando un conflitto a fuoco per liberare trenta ostaggi tenuti sotto tiro da uno squilibrato e ricevendo poi la prima promozione per merito straordinario.

La luce di Falcone, la stima dell'Fbi e le ombre di Palermo

Nell’esistenza di De Gennaro, c’è un prima e un dopo. Lo spartiacque sta negli anni siciliani, quando boss e picciotti si scannavano per lo scettro del comando e i picciuli della droga. Corleonesi contro palermitani, tutti contro tutti, con pochi magistrati e investigatori acuti e coraggiosi a fronteggiare quel delirio di sangue e ammazzatine . Tempi per tough guys, come dicono negli Usa, dove lui divenne di casa, stimatissimo dal Federal Bureau of investigations come uno di famiglia, il braccio destro del magistrato più in gamba d’Italia, Giovanni Falcone, la luce più luminosa in quell’alba dell’Antimafia, insieme a quella del “gemello diverso” Paolo Borsellino, i primi capaci di leggere, come in una partita a scacchi, le mosse dei mafiosi e di escogitare contromisure. Nei filmati d’epoca non è raro scorgere il volto sorridente di Falcone accompagnato da quello serio di De Gennaro, che ne fu per undici anni la longa manus operativa, attraversando il Pacifico per arrestare in Thailandia il re dell’eroina Koh Bak Kin e l’Atlantico per prelevare Tommaso Buscetta in Brasile, aprendo una breccia nel muro d’omertà e gettando le fondamenta del primo maxi-processo ai padrini. Tra il giudice e lo sbirro c’era simbiosi, Falcone ripeteva: «Lui sono io, io sono lui». Al suo fianco, De Gennaro trasformò i meccanismi di indagine in un sistema efficiente e coordinato, trasportandoli alla neonata Direzione Investigativa Antimafia e poi guidandola, dopo le stragi del 1992. Ma nella foschia palermitana, rossa di sangue e nera di misteri, non tutto era luce. In quel mondo di frontiera, la linea fra uomini dello Stato e ombre poteva essere sottile: fra i colleghi più fedeli a De Gennaro, c’era un altro superpoliziotto, Arnaldo La Barbera, capo della Mobile duro come il ferro (uccise un rapinatore in una sauna, estraendo la pistola dall’accappatoio), morto di malattia nel 2002 quando era prefetto e ora sospettato dalla Procura di Caltanissetta di depistaggio per la strage di via d’Amelio. «La politica è stata sempre a braccetto con la mafia. Vanno d’accordo o si fanno la guerra», ha detto il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo. E in mezzo, nel fango della trincea, qualcuno avrebbe potuto scivolare e sporcarsi le mani.

La buia notte di Genova, la modernizzazione della Polizia e il Dis

Ma per De Gennaro, finora, quella stagione si era chiusa senza macchia. Il primo inciampo per lui è del luglio 2001: capo della Polizia da un anno, stava al timone di un apparato che, durante il G8, smarrì il confine tra ordine pubblico e sospensione dello Stato di diritto. Dopo la «macelleria messicana» alla scuola Diaz, i suoi detrattori non gli perdonarono di essere rimasto in sella fino al 2007, lasciando una Pubblica sicurezza modernizzata e irrobustita nei suoi apparati investigativi (la sua nidiata di sbirri poi ha guidato i vertici della Polizia) per poi andare al Dis. L’ombra di quella «catastrofe» - come l’ha definita dopo un altro capo della Ps, Franco Gabrielli, aggiungendo «al suo posto mi sarei dimesso» - gli è pesata addosso per anni, dividendo l’opinione pubblica su di lui, anche dopo l’assoluzione in Cassazione dall’accusa di istigazione a falsa testimonianza. Ma non ha intaccato la sua affidabilità per governi di ogni colore, tecnici e politici, per cui incarnava l’archetipo del grand commis : competente, elegante, custode discreto di segreti cruciali per la sicurezza del Paese, capace di attraversare i travagli di tre Repubbliche, restando nel cuore dell’establishment.

L’accusa più nera, il silenzio, lo sparo

Un’esistenza da civil servant , condotta nel riserbo, al servizio dello Stato, incarico dopo incarico: niente mondanità, poche foto, pochi eventi pubblici, brevi e asciutti discorsi solo se previsti dal cerimoniale o dai protocolli. Finché all'età di 78 anni, in quest’autunno, gli sono piovuti sul capo gli sviluppi dell’indagine nissena sui presunti depistaggi di via D’Amelio e sulla gestione del pentito Totuccio Contorno. Mai gli era toccata l’onta di una richiesta di custodia cautelare. Il gip l’ha respinta, ma la ferita non si è richiusa. «Nella mia vita ho visto di tutto, perfino servitori dello Stato infedeli», aveva detto anni prima al Foglio, parlando del G8. Ma stavolta i magistrati sospettavano lui di infedeltà ai propri doveri. E dopo l’accusa, le intercettazioni sui giornali («Questi si fanno i film, hai capito?» si sfogava) il nome accostato a qualcosa di infamante. Fino al muro di silenzio nella villa in Toscana, dove ha deciso di chiudere la questione alla sua maniera, senza controbattere, senza nemmeno una riga su un foglio. Quel filo d’acciaio sopra gli abissi si è spezzato e De Gennaro, tenace sbirro in doppiopetto, dopo mezzo secolo in bilico, è sceso nella tenebra, con la sua luce di fulgido investigatore, le ombre su cui ora la giustizia indaga e tanti segreti custoditi, di cui forse non sapremo mai.