«Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito. Contro una accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale la sua è stata una scelta coerente». Il professor Franco Coppi avrebbe dovuto vedere sabato mattina l’ex capo della Dia per discutere insieme al suo assistito la linea difensiva di fronte alle accuse di depistaggio della Procura di Caltanissetta. Non ce n’è stato il tempo. Possibile che l’indagine l’abbia spinto al gesto estremo? Sì, secondo Coppi. La Procura nissena lo aveva chiamato in causa nei giorni scorsi per il suo comportamento diretto, secondo l’ipotesi investigativa, a impedire che il pentito Salvatore Contorno andasse a fare rivelazioni ai magistrati.

Ma in ballo non c’era un diretto coinvolgimento nella fabbricazione del falso pentito Vincenzo Scarantino, che si inventò, su impulso di Arnaldo La Barbera, di aver confezionato l’auto bomba contro Borsellino. De Gennaro sarebbe apparso semmai turbato da quello che Contorno avrebbe potuto raccontare ai Pm nisseni, soprattutto riguardo al suo ritorno in Sicilia nel 1988, quando si lanciò nella vendetta contro i corleonesi. Il famoso “corvo” del palazzo di Giustizia di Palermo accusò proprio De Gennaro (e Giovanni Falcone) di aver coperto le azioni di Contorno. Circostanza sempre negata da De Gennaro, che in un’audizione in commissione Antimafia, il 10 settembre 2012, parlò al contrario di un’opera di «disinformazione e diffamazione» messa in atto da Cosa nostra contro «le strutture investigative decise a proseguire con fermezza e determinazione nell’azione antimafia - una delle quali era proprio la Dia (da lui diretta all’epoca, ndr ) - e contro gli strumenti d’indagine più efficace, in particolare i collaboratori di giustizia».

Una versione rimessa totalmente in discussione dalla Procura di Caltanissetta, che aveva chiesto l’arresto di De Gennaro perché avrebbe distrutto documenti sulla vicenda Contorno e per la sua capacità di tenere contatti con figure istituzionali di alto livello che, almeno in un’occasione, l’avrebbero avvertito delle indagini su di lui e informato di essere intercettato. Il gip ha respinto al mittente la richiesta, non ravvisando collegamenti diretti tra il suo agire e il depistaggio sull’attentato di via D’Amelio. Ma la Procura aveva subito presentato ricorso, preparandosi a interrogarlo il prossimo 1 dicembre. Per il pool diretto dal procuratore Salvatore De Luca («Non è il momento di parlare», ha detto ieri) andava infatti chiarito il rapporto tra La Barbera e De Gennaro, che avrebbero condiviso vari segreti investigativi, inclusi quelli sulla sparizione dell’agenda rossa di Borsellino. Un rapporto particolarmente stretto che, secondo l’ufficio nisseno, sarebbe provato dall’assunzione nei servizi segreti della figlia di La Barbera, quando De Gennaro li dirigeva.

Tra le fonti chiave dell’inchiesta di Caltanissetta c’è l’ex poliziotto Gioacchino Genchi, ora avvocato, più volte sentito come testimone nel processo a La Barbera. Mentre si levavano le voci istituzionali di cordoglio, è uscito dal coro con una frase decisamente dura, dicendo che De Gennaro «è stato ucciso da tutti coloro che negli ultimi 37 anni lo hanno coperto». Meno drastico Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso nel ‘92, che ha espresso «dispiacere e turbamento per la scomparsa di un uomo dello Stato e delle Istituzioni con cui potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre e che avrebbe potuto - oltre che dovuto - contribuire ad aiutare gli inquirenti a (ri)scrivere la storia giudiziaria della strage di Via D’Amelio».

Di diverso tenore la reazione di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, che ha sottolineato di non aver mai avuto dubbi sull’integrità dell’ex capo della Polizia: «Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna vedere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura».