Presto per cantare vittoria. Ma intanto nella «piazza del mondo» a Trieste la solidarietà e la cura dei migranti malridotti provenienti dalla rotta balcanica fino a metà dicembre non verranno più limitate e sanzionate. Non si può limitare l’aiuto a chi arriva dall’inferno. Lorena Fornasir e i volontari di Linea d’Ombra e delle altre associazioni, secondo il Tar del Friuli Venezia Giulia, possono tornare ad aiutare senza limiti chi arriva davanti alla stazione, fino a metà dicembre. Il Tribunale amministrativo ha infatti sospeso giovedì sera, fino al 16 dicembre, data della prossima udienza, i provvedimenti della questura che limitavano l’attività di assistenza ai migranti in piazza Libertà, davanti alla stazione ferroviaria, accogliendo l’istanza cautelare depositata dai legali di organizzazioni di assistenza come Linea d’Ombra. I provvedimenti limitavano la solidarietà e il diritto costituzionale di cura dei vulnerabili a due ore al giorno, dalle 18 alle 20, e solo nei giorni feriali. Nel weekend era vietato disinfettare e medicare piedi distrutti da lunghe marce e rifocillare minori stranieri soli e affamati. Il Tar ritiene che «l’attività di assistenza emergenziale svolta dai ricorrenti appaia preminente sulle altre esigenze, pur meritevoli di tutela».

Il Tribunale amministrativo regionale riconosce anche che la situazione giustifica la preoccupazione della questura per le «turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica» e che nell’area urbana interessata vengano compromesse le iniziative economiche e commerciali e lo svago dei cittadini. Quindi l’attività andrebbe spostata «in appositi spazi urbani», dove garantire la tutela delle persone e il decoro urbano. E per questo chiede il coinvolgimento del Comune. Ma il sindaco Roberto Dipiazza, che ha criticato il Tar, ha già risposto che non concederà mai altri luoghi a chi opera in piazza Libertà perché «questi volontari fanno politica», definendoli «nemici miei e nemici della città». Nei giorni scorsi aveva colpito il provvedimento amministrativo che aveva coinvolto Lorena Fornasir, colta «in flagrante» da un agente della Digos mentre, alle 21.15 di domenica 8 novembre, fuori dalla fascia consentita, medicava con le garze i piedi di un ragazzo afghano in piazza Libertà. Come fa ogni sera da otto anni, nonostante minacce e intimidazioni, nella piazza dove, con i volontari di Linea d’Ombra, da lei presieduta e fondata con il marito Gian Andrea Franchi, e altre associazioni, presta cure essenziali e distribuisce cibo ai profughi della rotta balcanica. Fornasir tiene a precisare di non essere stata ancora multata. «In questura mi hanno consegnato - spiega la psicologa e psicoterapeuta 71enne - un verbale di accertamento della violazione del divieto di solidarietà, che comporta la multa se il prefetto deciderà di comminarla. Ho un mese per presentare ricorso, ma il significato non cambia, perché sanzionare chi cura una persona in stato di necessità o ferita viola un diritto protetto dalla Costituzione. Dopo questa sospensione possiamo riprenderci il tempo della cura senza pressioni».

Lorena Fornasir, cosa ha generato l’ordinanza?

Siamo in piena campagna elettorale e non è mai stato fatto nulla per questo problema. Dal 2018, quando mio marito e io siamo arrivati a Trieste, abbiamo visto fino a 700 persone abbandonate completamente in piazza e nel Silos accanto alla stazione. Da lì è partita la politica degli sgomberi senza alternative che parla alla pancia delle persone di Trieste, dove il sindaco ha detto, applaudito, che sparerebbe in testa a chi gli lancia un petardo. Nei fatti il dormitorio lo ha aperto il vescovo Trevisi; il centro diurno Spazio 11 (con i medici di Donk, ndr ) lo ha aperto la Caritas in accordo con l’Unhcr, con protocolli con la Prefettura. Il Comune non ha fatto niente, anzi ha alimentato quel clima di deterrenza che spinge a rivolgersi altrove chi sta mesi in strada senza riuscire ad accedere alla questura per presentare domanda di asilo.

Quante persone stanno arrivando a Trieste dalla rotta balcanica?

Dobbiamo pensare che siamo già in inverno nei Balcani e gli arrivi stanno diminuendo. Certi giorni arrivano 15-20 persone, altri 60. Molti proseguono. L’altra sera sono arrivati 40 minori verso le 22.30. Non avremmo potuto stare lì, ma siamo creativi. Non conoscono la città, neppure l’Italia, e nessuno li orienta. Ci siamo solo noi, ultimo baluardo rispetto alla microcriminalità. La sicurezza la garantiamo noi volontari in quella che è diventata la “piazza del mondo”, la più viva della città, rendendola gioiosa, ricca di relazioni, piena di associazioni, parrocchie e studenti. Adesso è calata la scure di una necropolitica che dall’inizio dell’anno ha fatto morire quattro persone.

In che condizioni arrivano i profughi?

Dal 2018 vedo piedi terribili, rovinati da lunghi cammini. Da due anni vediamo arrivare sempre più ossa spezzate e braccia rotte. I minori, ad esempio, vengono intercettati in Bulgaria, diventata un campo di concentramento, dove si dichiarano maggiorenni per non finire in campi peggiori di quelli degli adulti.

Che storie ha ascoltato nella piazza del mondo in questi giorni?

Recentemente sono arrivati un ragazzino con 59 ferite sul corpo e un quattordicenne solo e gravemente ferito. Raccontava che al confine tra l’Iran e la Turchia, dove l’Iran ammazza i profughi, è stato separato dal padre e dai fratelli ed è rimasto con la mamma malata. Sono riusciti ad arrivare in Bulgaria, dove sono stati fermati, e lui è stato in carcere otto mesi mentre la madre è finita chissà dove. Dovrebbe essere protetto; invece le nostre autorità non lo riconoscono neppure come minore e lo lasciano in strada.