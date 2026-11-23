Anche l’ambiente fra le vittime della crisi a Gaza. L’allarme, pesantissimo per le conseguenze sulla popolazione e per una reale prospettiva di ricostruzione, è contenuto nell’ultimo rapport di Oxfam redatto in collaborazione con il centro di ricerca britannico Conflict and environmental Observatory dal titolo: «Come l’assalto militare di Israele ha trasformato Gaza in una terra desolata, minacciando la sopravvivenza umana». Per i ricercarcatori il 99% del territorio dell'enclave palestinese è contaminato.

L’offensiva militare, spiega Paolo Pezzati di Oxfam Italia «ha coinvolto direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza», lasciando residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto. Sostanze altamente tossiche a cui la popolazione è esposta «attraverso il cibo, l’acqua e il contatto diretto con terreni e macerie». Da qui l’allarme di Oxfam: «Senza un intervento immediato di bonifica ambientale, le conseguenze potrebbero essere gravissime e protrarsi per generazioni».

Il rapporto, attraverso l’analisi di immagini satellitari e studi scientifici dimostra che vi sono elementi concreti per accertare l’entità del disastro ambientale, anche se le restrizioni all’ingresso di esperti e strumenti di monitoraggio impediscono ancora una valutazione completa. Sono cinque, secondo lo studio, le aree con il più elevato livello di contaminazione, provocato dall’impatto combinato di bombardamenti e crollo di infrastrutture e abitazioni: Gaza City, Khan Younis, Rafah, Jabalia e l’area che costeggia l’asse viario di Salah al-Din. «La dimensione dell'emergenza è enorme – aggiunge Pezzati –. Quasi l’intera popolazione di Gaza vive circondata da macerie, rifiuti e acque reflue che favoriscono la proliferazione di parassiti e aumentano il rischio di epidemie. Senza un intervento immediato le conseguenze sanitarie, soprattutto per i bambini e per le donne in gravidanza, rischiano di essere spaventose».

Una crisi ambientale che è divenuta una delle priorità per qualsiasi programma credibile di ricostruzione sostiene l’Ong britannica. Con i terreni agricoli a rischio e la dispersone delle polveri tossiche sono inevitabili le conseguenze sanitarie: si aggravano patologie come l'asma e danni polmonari cronici, soprattutto fra i bambini. «Una valutazione indipendente dei danni ambientali e un programma di bonifica adeguatamente finanziato devono costituire parte integrante del piano di ripresa di Gaza» conclude Pezzati. Da qui, ancora una volta, la richiesta che Israele garantisca un accesso immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari, agli esperti incaricati delle valutazioni ambientali e alle attrezzature necessarie per le operazioni di risanamento.