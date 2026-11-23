Il clima, i veti e il peso del petrolio: perché il fallimento della Cop31 può cambiare tutto

Il clima, i veti e il peso del petrolio: perché il fallimento della Cop31 può cambiare tutto

«Un fallimento». Tanti fra attivisti, negoziatori ed esperti, hanno sintetizzato così il vertice di Antalya. Johan Rockstrom non nega il flop. Aggiunge, però, un aggettivo sostanziale: «necessario». Ad andare in tilt non è stato il «sistema Cop» ma il meccanismo del consenso, che implica l’unanimità per la presa di decisioni. Il giorno dopo la chiusura senza accordo politico della Conferenza sul clima, dunque, Rockstrom non ha perso la fiducia nel percorso cominciato oltre tre decenni fa a Rio de Janeiro e rilanciato con forza, nel 2015, a Parigi. Lo scienziato svedese, direttore del Potsdam Institute for climate impact research, è conosciuto a livello internazionale per gli studi pionieri sulla sostenibilità ambientale. Nel 2009, in particolare, la pluripremiata ricerca sui «limiti planetari» è stata cruciale per esaminare gli impatti del riscaldamento globale. Esponente del cosiddetto «dialogo di alto livello» al summit turco, lavora al percorso avviato due anni fa, da Simon Stiell, capo dell’Ufficio della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici, per riformare le Conferenze delle parti o Cop.

Perché il fallimento di Antalya è stato necessario?

E’ stato il capolinea di un metodo che si è rivelato inadeguato rispetto alla gravità dello scenario climatico attuale. Non si tratta di una sorpresa. È stato un esito inevitabile. L’ombra del mancato consenso ha aleggiato su tutte le ultime Cop. Per scongiurarla, i Paesi, pur di fronte alle prove inconfutabili portate dagli scienziati, si sono accontentati di intese al ribasso. Finora. Siamo ormai di fronte a una battaglia esistenziale. Da una parte c’è Big Oil – l’industria fossile e i suoi alleati – che difende la propria economia dalla minaccia delle rinnovabili. Dall’altra, la maggior parte della popolazione mondiale che subisce le conseguenze dell’economia fossile. Trovo quasi rassicurante che stavolta un gruppo considerevole di nazioni – l’Unione Europea, il Regno Unito, il gruppo degli Stati insulari e parte del Sud globale – abbia deciso di dire basta. Consapevoli che non è più possibile negoziare con il pianeta. Possiamo solo farlo fra noi.

Però non funziona…

Non è la Cop in sé a non funzionare ma il processo di adozione delle decisioni. Il problema si era manifestato già alla prima Conferenza delle parti, nel 1995. L’articolo 2, punto 42, della Convenzione Onu sul clima aveva previsto la possibilità di un voto a maggioranza. Le petro-potenze si sono opposte e questa parte della normativa è rimasta in sorpreso. Il procedimento non è mai stato adottato.

Potrebbe accadere in futuro?

Dovrebbe accadere. Il mancato accordo è l’occasione per cambiare. E’ a questo a cui io ed altri lavoriamo su richiesta di Stiell. Per farlo, durante una plenaria, un Paese dovrebbe presentare una mozione sull’articolo 42. A quel punto si aprirebbe il dibattito. Credo che la maggioranza lo approverebbe. Certo, c’è il rischio che l’Arabia Saudita e altri Stati produttori di petrolio abbandonino il tavolo. Ma si tratta di un pericolo limitato. La stessa Riad sa benissimo che siamo all’inizio della fine dell’era fossile: le conviene, dunque, restare fra quanti gestiscono il percorso invece di autoescludersi.

È davvero possibile una transizione energetica?

È inevitabile, il punto è se riusciremo a realizzarla con la rapidità necessaria per evitare il caos. Per la prima volta, alla vigilia della Cop, la scienza ha stabilito che gli aumenti delle temperature oltrepasseranno la soglia di equilibrio di 1,5 gradi. Il rapporto del Programma Onu per l’ambiente è inequivocabile. Già prima sembrava probabile. Ora, però, è certo. Non ci resta che tagliare le emissioni e, perfino, rimuovere la CO2 dall’atmosfera. In occasione della Cop13 di Bali, nel 2007, stimavo l’entità della riduzione del 5 per cento l’anno. Ora il calo deve essere del 6 per cento.

Come deve cambiare la Cop per essere all’altezza della sfida attuale?

Le Conferenze delle parti della Convenzione Onu sul cambiamento climatico devono essere in grado di trasformare il sistema non di attuare dei semplici ritocchi. E’ necessario, dunque, che le decisioni vengano prese a maggioranza. Ci si può, inoltre, interrogare sulla necessità di un appuntamento annuale. Forse la cadenza potrebbe essere biennale. Nel frattempo potrebbero tenersi sessioni operative più snelle e frequenti – magari ogni tre mesi -, focalizzate sull’attuazione. Si potrebbero anche prevedere mandati più lunghi per le presidenze, in modo da poter lavorare in modo più efficace, sul piano diplomatico, con i leader dei differenti Paesi. A proposito dei capi di Stato e di governo e della loro scarsa partecipazione ad Antalia, dobbiamo far sì che le Cop non siano una consuetudine ma eventi di tale rilevanza a cui non possano sottrarsi in termini di presenza e di impegno. E’ accaduto a Parigi. Dobbiamo farlo accadere ancora.