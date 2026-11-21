Con 16 giorni di tempo ancora a disposizione per formare un esecutivo, seguiti da una possibile estensione di altri 14, il leader dell’opposizione, Gadi Eisenkot, ha dichiarato ieri che al termine del mandato conferitogli il 7 novembre dal presidente della Repubblica israeliana Isaac Herzog porterà al voto in Parlamento un governo di emergenza nazionale da lui guidato, se nel frattempo, nonostante i suoi «sinceri sforzi», gli sarà risultato impossibile formare una maggioranza. «Ogni membro della Knesset dovrà seguire la propria coscienza e decidere se consentire la formazione di un nuovo governo oppure se è disposto a trascinare Israele e i suoi cittadini verso nuove elezioni, mentre Netanyahu rimane primo ministro ad interim – ha dichiarato in un lungo post sui social l’ex capo di Stato maggiore e guida del partito Yashar –. Ci troviamo in un territorio molto pericoloso. Il primo ministro uscente sta agendo in modi mai visti prima». Nell’aggiornamento offerto ai cittadini israeliani sullo stato del difficile processo di nascita di un nuovo esecutivo Eisenkot ha affermato che i negoziati procedono in tre direzioni: un accordo con i partiti ultraortodossi, United Torah Juidaism e Shas, il continuo dialogo con il Likud, il partito del premier Netanyahu, e tentativi orientati alla formazione di una «coalizione più ampia». Il blocco dell’opposizione “sionista” guidato da Eisenkot comprende il partito di Naftali Bennet e Yair Lapid, B’Yachad, quello di Avigdor Lieberman Yisrael Beiteinu e i Democratici di Yair Golan. Il voto del 27 ottobre ha dato alla coalizione 48 seggi alla Knesset, 13 in meno dei 61 necessari per ottenere la maggioranza. Nel corso delle ultime due settimane, tuttavia, l’opposizione si è mossa parallelamente ai negoziati per la formazione del governo con un’attività parlamentare che ha goduto del sostegno dei partiti arabi, Ra’am e la Lista Congiunta, portatori nel complesso di 19 seggi. Una prassi disegnata per smantellare le leggi più controverse dell’esecutivo estremista di Netanyahu, che lascerebbe al termine del mandato conferito dal presidente Herzog l’ipotesi collaudata di un governo di minoranza, sostenuto direttamente da Ra’am, con otto seggi, e dall’astensione della Lista Congiunta, portatrice di 11.

All’interno dell’opposizione, fin dalla campagna elettorale Lieberman ha in più occasioni dichiarato che il suo partito avrebbe votato contro un governo di minoranza supportato dai deputati arabi. Bennet, opposto a qualsiasi inclusione estranea alla cornice sionista, non si è mai spinto fino a minacciare un voto contrario. Ra’am, il partito islamico-conservatore di Mansour Abbas, ha preso parte al “governo del cambiamento” di Bennet e Lapid nel 2021, di cui faceva parte anche Lieberman.

Mercoledì, a sorpresa, Bennet ha incontrato il premier Netanyahu per un «aggiornamento sulla sicurezza», senza prima informare Eisenkot, né il compagno di partito Lapid. La riunione dei capi dell’opposizione ha avuto luogo qualche ora dopo, seguita da una dichiarazione congiunta: «Condividiamo la convinzione che vi sia un'urgente necessità di formare un governo di emergenza nazionale guidato da Eisenkot e di sostituire Netanyahu». Il negoziato portato avanti dall’opposizione continua dunque con il Likud, non con il suo leader. Ieri Netanyahu è ancora una volta tornato sulla storica necessità di un governo di unità nazionale: «Ma ciò che è sconcertante è che sento parlare dell’intenzione di formare, già all’inizio della prossima settimana, un governo ristretto che si regga sui voti di sostenitori del terrorismo», ha detto riferendosi ai partiti arabi.