Meglio un simulacro di accordo o nessun accordo? L’interrogativo, dopo oltre trenta ore di tempi supplementari all’Expo center di Antalya, è quantomai aperto. Le trattative proseguono a oltranza in attesa della plenaria per approvare la dichiarazione politica all’unanimità. La riunione è prevista per oggi. Fino a notte fonda, però, non era stata ancora convocata ufficialmente. Nel mentre molti Stati potrebbero lasciare la Turchia: l’assenza del quorum di un terzo dei partecipanti costringerebbe a un rinvio-flop delle decisioni. La difficoltà emerse con plateale chiarezza alla 31esima Conferenza Onu sul clima (Cop31) confermano un processo cominciato l’anno scorso al precedente vertice di Belém. Allora, il presidente, André Corrêa do Lago aveva incassato un’intesa in extremis appellandosi alla responsabilità delle parti di tutelare il multilateralismo. In effetti, le Cop sono ormai l’unico spazio negoziale a cui partecipano tutti gli Stati Onu: 197 più l’Unione Europea. Almeno fino a quando, dal prossimo febbraio, l’uscita degli Usa dagli Accordi di Parigi e dalla Convenzione relativa delle Nazioni Unite non diventerà effettiva. Questa, comunque, è già le seconda Cop disertata dalla Casa Bianca. E gli effetti si notano: senza i “miti consigli” di Washington, l’alleato saudita ha mano libera nella lotta ai limiti su petrolio, gas e carbone, condotta in sintonia con la Russia. Ormai la diplomazia climatica è diventata specchio delle contraddizioni del sistema di relazioni internazionali, dinamitato dal “fattore Trump”.

Il tycoon, in realtà, è acceleratore di una crisi in atto da tempo. In meno di due anni dal suo ritorno alla Casa Bianca, la situazione, però, è precipitata. In quanto ultimo baluardo multilaterale, le Cop sono passate dall’urgenza di arginare il riscaldamento globale alla necessità di tutelare la propria sopravvivenza in un mondo in cui gli attori procedono in (dis) ordine sparso. Data la concomitanza temporale, i tavoli affollati di Antalya sono diventati il riflesso capovolto della stanza di Shenzen con i soli tre “uomini soli al comando”: Vladimir Putin, Xi Jinping e, chiaramente, Trump. Da qui i ripetuti appelli delle doppia presidenza turco-australiana a «chiudere a tutti i costi». Anche a rischio di minare le proprie fondamenta. In quest’ottica va letta la caustica definizione di quella di Antalya come «la peggior Cop di sempre», formulata con veemenza dall’ecologista Mohamed Adow di Power shift Africa. Nonché la decisione del Climate action network (Can) – la principale rete di associazioni di attivisti ambientali – di assegnare al 31esimo vertice Onu il “Colossal fossil” ovvero il titolo di ostacolo supremo ai progressi sul clima. «Quella che doveva essere la Conferenza dell’attuazione non riesce nemmeno a menzionare i combustibili fossili né a realizzare un piano concreto di finanziamenti ai Paesi poveri, più vulnerabili all’emergenza ecologica», sottolinea Chiara Martinelli, direttrice di Can Europa. «La Cop non sta morendo. La Cop viene uccisa», ha tuonato la collega Anabella Rosemberg di Can International.

È davvero così? Molto dipende da cosa accadrà tra questa notte e oggi. Tre sono i punti su cui le trattative sono incagliate. In primo luogo, l’uscita dall’era fossile con l’avvio della transizione da petrolio, gas e carbone. Presente – in modo fin troppo esplicito – nella bozza iniziale di accordo di lunedì, la menzione è scomparsa nella versione “ritoccata” di quattro giorni dopo. L’omissione ha scatenato l’ira degli Stati insulari e dei Paesi più colpiti dal riscaldamento globale per cui il taglio delle emissioni – prodotte in maggioranza dagli idrocarburi – è una questione vitale. In un’insolita lettera ai responsabili del summit, il rappresentante di Panama, Juan Carlos Navarro ha puntato il dito contro «la mafia del petrolio» e minacciato di fermare qualunque documento in cui non figurasse lo stop alle trivelle. Al fronte si sono uniti Gran Bretagna e, soprattutto, – in modo sorprendente dopo l’iniziale vaghezza – l’Ue. L’inviato speciale per il Clima, Anthony Agotha, ha definito la transizione dagli idrocarburi una «linea rossa». Secondo fonti ben informate, il fronte degli “ambiziosi” accetterebbe anche una citazione indiretta. Il cosiddetto “modello Belém” con un riferimento al consenso di Dubai quando, per la prima volta, tre anni fa, la diplomazia climatica ha messo nero su bianco la «transizione verso l’uscita» dalla gabbia fossile. Intercettato nell’interminabile via vai di ieri per corridoi dell’Expo center di Antalya, Agotha ha precisato: «Non accetteremo una formulazione che rappresenti un lasciapassare per inquinare». Un richiamo all’altro tasto dolente del negoziato: lo spazio dato nella bozza di accordo – su pressione del gruppo arabo, Riad in primis – alla “Ccs”: un sistema industriale di aspirazione e stoccaggio della CO2 in uscita dagli impianti. Un metodo controverso poiché i Paesi produttori tendono a trasformarlo in una strategia di compensazione dei gas emessi. «Finora, inoltre, la Ccs cattura lo 0,1 per cento di questi ultimi – afferma Matt Webb del think tank E3G –. Solare e eolico eliminano una quantità 65 volte maggiore. E i costi sono infinitamente più bassi». La Ccs non va confusa con la Cdu, la cattura della CO2 già presente nell’aria, ritenuta dalla scienza indispensabile per azzerare le emissioni netta e basata su metodi naturali – come la fotosintesi delle foreste – o industriali. Ultimo, ma non meno importante, dossier spinoso, l’incremento esponenziale dei fondi per i Paesi con meno risorse, vittima dall’emergenza climatica. Non c’è ancora un impegno formalizzato anche se per il Programma Onu per l’ambiente (Unep), i finanziamenti elargiti solo meno del 10 per cento dei 305 miliardi di dollari l’anno necessari. «Lo stesso anno in cui sono nata, è stata firmata la Convenzione Onu sul clima – ha detto Amalen, attivista 34enne nel corso dell’ennesima mobilitazione di Antalya –. Aspetto da tutta la vita. E ancora niente».