Il mercantile Sparta II, soggetto a sanzioni statunitensi dal 2022, era stato utilizzato in passato per trasporto di armi. In fiamme in acque internazionali, è alla deriva verso quelle territoriali finlandesi. Helsinki ha informato la Nato

Una nave russa è stata colpita da due droni nel Golfo di Finlandia, mentre si trovava in acque internazionali. Salpata da San Pietroburgo, era diretta dell'exclave russa di Kaliningrad. La notizia, diramata in mattinata dall'agenzia Ria Novosti che cita il governatore della regione di Leningrado Alexander Drozdenko, è stata poi confermata dalle autorità militari finlandesi. La nave colpita è la Sparta II, un mercantile russo soggetto a sanzioni statunitensi dal 2022 in passato utilizzato per il trasporto di armi. La Guardia Costiera finlandese riferisce che l'equipaggio è rimasto a bordo per cercare di spegnere l'incendio. «A tre miglia nautiche dal confine russo, una nave mercantile diretta a Kaliningrad è stata attaccata da due droni. L'equipaggio è in fase di evacuazione» ha scritto il governatore sul social russo Max. Successivamente, il ministero della Difesa finlandese ha dichiarato che «sabato mattina, le forze di difesa finlandesi hanno rilevato un attacco con droni contro una nave da carico russa a ovest di Suursaari, nella parte orientale del Golfo di Finlandia, in acque internazionali». Ha aggiunto che l'imbarcazione è stata danneggiata, ma non ha fornito informazioni sull'equipaggio né sulla provenienza dei droni. La guardia di frontiera finlandese, intervenuta tempestivamente, ha reso noto che la nave da carico ha preso fuoco ed è alla deriva verso le acque territoriali della Finlandia. «La situazione non rappresenta al momento un pericolo per le altre imbarcazioni», aggiunge la guardia di frontiera. Helsinki ha immediatamente informato la Nato dell'attacco, mentre sono state adottate temporanee restrizioni dello spazio aereo e marittimo nella zona orientale del Golfo di Finlandia.

Il governatore regionale di Kaliningrad, Aleksey Besprozvannykh, ha scritto sul suo canale Telegram che «non sussiste alcuna minaccia per gli approvvigionamenti della regione», aggiungendo di essere in contatto con il governatore di Leningrado e con l'Agenzia federale russa per il trasporto marittimo e fluviale. Una fonte dell'agenzia Tass ha dichiarato che la nave trasportava vernici e prodotti affini.

L'episodio avviene in una fase della guerra in Ucraina in cui le forze di Kiev hanno intensificato i bombardamenti a lungo raggio sulla Federazione russa, ben oltre le linee del fronte. E si combatte anche sul Mar Nero. Il ministro della Difesa russo ha informato di un attacco con droni contro una nave cargo usata dalle forze armate ucraine «nel Mar Nero, a sud di Odessa». Mosca sostiene che la nave trasportasse merci a duplice uso destinate alle forze armate di Kiev.