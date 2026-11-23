Tecnologia al top e listino competitivo: sono i due valori che segnano lo sbarco italiano di Fawcar, il marchio con cui saranno commercializzati i modelli di FAW Group, una delle quattro big cinesi, fondata nel 1953 dal Governo e con sede a Changchun, in Manciuria. La prima svolta negli anni ’90 quando ha iniziato a collaborare con marchi stranieri quali Toyota, GM e soprattutto Volkswagen. I modelli più recenti però non derivano da auto giapponesi o americane, ma sono basati sulla piattaforma FMA (FAW Modular Architecture) sviluppata interamente in casa.

L’avventura italiana parte sull’asse Milano-Prato: se la cittadina toscana è la sede di China Car Company, già attiva con altri brand in Italia, Milano è stata scelta per la kermesse dove presentarsi e mostrare i cinque modelli che rappresentano la prima ondata. «Se siamo qui è perché l’Italia rappresenta uno dei mercati automobilistici con maggiore potenziale in Europa e Milano occupa da sempre una posizione strategica – ha spiegato Liu Zhongchen, presidente di FAW Group – vogliamo cogliere le opportunità offerte da un territorio dove moda, design e industria convivono, permettendo ai nostri prodotti di esprimere pienamente il proprio valore»

E’ un debutto che aggiunge un concorrente al già affollato mercato dei Suv, che ha fatto la scelta precisa di giocare su più fronti per l’alimentazione. La porta d’ingresso alla gamma è Bestune T77, un Suv classico lungo 452 cm, con il 1.5 turbo benzina da 160 Cv, sempre e solo abbinato alla trazione anteriore. La plancia ospita due monitor affiancati, entrambi da 12,3", per la strumentazione digitale e l’infotainment. Il listino parte da 29.988 euro. Stesso motore per il Suv coupé Bestune B70S che misura 455 cm di lunghezza: le forme sono filanti, con lunotto inclinato e frontale elaborato, composto da luci con disegno a L, griglia sottile e prese d'aria sul cofano. Dentro la strumentazione mischia analogico e digitale, con schermo da 7", assieme a un monitor centrale da 12,3". Il prezzo parte da 29.990 euro. E ancora stesso propulsore da 160 Cv per l’ammiraglia Bestune T90 con proporzioni da Suv medio e linee più moderne. Lunga 472 cm, si caratterizza per i sottilissimi gruppi ottici anteriori e una griglia con dei listelli orizzontali ben integrata nel resto del frontale. Anche l'impostazione della plancia cambia: monitor da 8" per la strumentazione digitale e schermo da 12,6", in posizione verticale, per l'infotainment.

Pensando alla tendenza attuale, Fawcar si attende molto dalla Joyee S08, vettura plug-in hybrid dove un motore elettrico muove le ruote e il solito 1.5 turbo benzina serve per alimentare le batterie da 30,9 kWh. Gli interni del modello, lungo 474 cm, cambiano ancora una volta e si avvicinano a quanto già visto su altri modelli cinesi: sottile strumentazione digitale e grosso monitor centrale (da 14,6") per il sistema di infotainment, senza praticamente alcun pulsante fisico. Non manca l’elettrica pura, la Joyee S04, con un motore anteriore a magneti permanenti da 165 Cv e batteria LFP da 62,87 kWH, per un'autonomia superiore a 500 km. Il prezzo è da 35.998 euro. La tecnologia e il listino appaiono i punti di forza della gamma, mentre il design è quantomai classico. A chi pone gli immancabili dubbi sulla rete commerciale, China Car Company risponde con 70 punti vendita e 100 punti assistenza già operativi pronti a diventare rispettivamente 130 e 180 nel 2028. Nel corso dell’ultimo trimestre del 2026 è previsto l’avvio della commercializzazione dei primi modelli mentre per la Joyee S04 elettrica si parla del 2027.