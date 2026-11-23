Le elezioni generali del 29 novembre in Spagna chiariranno se l’azzardo del socialista Pedro Sánchez – convocare a inizio ottobre elezioni anticipate per uscire dall’ennesima crisi politica – permetterà di ribaltare i sondaggi che danno avanti la coppia Partito popolare (Pp) - Vox, pronta a spostare il Paese a destra. Il Partito socialista (Psoe) sta giocando la carta del voto utile, rosicchiando in questo modo anche consensi alle forze di sinistra che lo accusano invece di annunciare politiche a cui si è sempre opposto. Agli scandali su figure vicine a Sánchez si è aggiunto a fine ottobre il disastro ferroviario di Toledo: il secondo grave incidente in un anno, con 69 morti e oltre 100 feriti, ha portato alle dimissioni del ministro dei Trasporti, Óscar Puente. A fine luglio la crisi migratoria di Ceuta ha dato materiale al partito di estrema destra Vox. Tutti questi temi sono stati al centro dell’unico dibattito televisivo di questa campagna elettorale, svoltosi giovedì sera con Alberto Núñez Feijóo: il leader del Pp ha attaccato Sánchez fin dal primo minuto, soprattutto sui problemi giudiziari della moglie Begoña Gómez (rinviata a giudizio per traffico di influenze e appropriazione indebita) e del fratello David, condannato per un reato equivalente all’abuso d’ufficio.

«Meno Trump e più treni», ha detto a un certo punto, rimproverando al rivale un’eccessiva attenzione alla politica internazionale a scapito di quella domestica. Il premier socialista ha scelto un atteggiamento più prudente, ammettendo di essersi fidato delle persone sbagliate, come l’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos (condannato a 24 anni di carcere per corruzione). Ha difeso le scelte sull’immigrazione e ha accusato l’alleanza Pp-Vox di voler ridurre i diritti sociali una volta al governo.

Il voto anticipato arriva dopo mesi di proteste per il caro-affitti, fino alla bocciatura dei decreti sulla casa e il costo della vita, non votati dal partito catalano Junts . Provvedimenti contestati anche da sinistra perché ritenuti poco coraggiosi. Sul fronte abitativo, la ricetta di Pp e Vox è smantellare il tetto agli affitti imposto da Sánchez nel 2023, favorire nuove costruzioni, dare incentivi fiscali ai proprietari e liberalizzare il mercato. Vox, guidata da quel Santiago Abascal amico di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in particolare punta a dare priorità ai cittadini spagnoli nell’accesso agli alloggi pubblici. Il tema della casa è quello che mette più in luce le contraddizioni della crescita spagnola. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre la polizia ha sgomberato l’accampamento in Puerta del Sol, nel centro di Madrid, sorto a fine settembre per protestare contro lo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal, morta in ospedale dopo essere stata costretta a lasciare l’appartamento in cui viveva da 70 anni. La vicenda ha dato ulteriore spinta al composito movimento per il diritto alla casa, arrivando allo sciopero generale dell’11 novembre, il primo dopo 14 anni. Molte sono le affinità con il movimento nato in Spagna il 15 maggio 2011 (noto come 15- M oppure Indignados ), nel pieno della crisi economica che qui fu devastante. Anche allora tutto accadde prima di una tornata elettorale con un accampamento in Puerta del Sol.

Trovare un alloggio è un miraggio per molti, a cominciare da insegnanti e studenti universitari, tra i protagonisti delle proteste di questi giorni. I docenti scioperano per ottenere condizioni di lavoro migliori e investimenti nel loro settore. Lo stipendio medio, spiegano, si aggira sui duemila euro al mese, più dei colleghi italiani, ma con i prezzi di oggi non basta. «Per ogni giorno di sciopero perdiamo 120 euro ma siamo determinati», afferma Carmen durante una manifestazione per la scuola pubblica davanti al ministero dell’Istruzione di Madrid.

Le rivendicazioni sono rivolte soprattutto alla Regione di Madrid, in mano al Partito popolare. «Ma siamo consapevoli che ci sono cose da cambiare anche nel governo centrale», spiega Raúl Fernández, giovane professore e sindacalista, citando i problemi infrastrutturali degli istituti, il sovraffollamento e la formazione professionale, dove «spesso mancano i posti per i tirocini obbligatori, impedendo agli studenti di diplomarsi». A Puerta del Sol manifestano anche i caregiver . Céline Rodríguez era analista di dati nei Paesi Bassi, finché lei e il compagno hanno deciso di tornare in patria. Solo grazie al lavoro da remoto riesce a occuparsi del figlio, affetto da una malattia. «In Olanda il mio compagno aveva un sostegno al reddito, qui abbiamo solo tanta burocrazia e pochissima assistenza».

Daniel Fuentes Castro, economista esperto di disuguaglianze, spiega le contraddizioni sulla questione abitativa di un Paese che nel 2026 dovrebbe crescere del 2,6% (l’Italia dell’1%): «La prima ragione risale alla brusca recessione del 2008, coincisa con lo scoppio della bolla immobiliare, alimentata dall’eccessivo peso del settore delle costruzioni sul Pil». Le misure successive, alcune molto drastiche, «hanno pesato sui salari dei giovani di allora, che oggi hanno 35 o 40 anni: sono loro ad avere le maggiori difficoltà nel comprare casa». Nel frattempo, la popolazione è cresciuta, l’immigrazione ha trainato anche la crescita economica, «ma l’offerta abitativa non è in grado di soddisfare la domanda». A ciò si aggiunge il fallimento delle politiche di edilizia popolare: «Solo il 3% delle famiglie in Spagna vive in un alloggio sociale», conclude Fuentes.

Enric Juliana, direttore aggiunto a La Vanguardia, ha scritto che «queste sono le elezioni del nostro tempo». Da qui all’anno prossimo «si vota a livello nazionale in quattro delle cinque grandi democrazie europee (Francia, Italia, Spagna e Polonia), mentre in Germania ci sono elezioni locali, comunque rilevanti». E tutto questo accade in un momento in cui «l’Europa è in crisi». Per Juliana, «è in gioco il Trattato di Roma del 1957» e oggi «le fratture sociali sono così forti che non è indifferente andare in una direzione o nell’altra». Di fronte a questi temi, «Sánchez ha scelto di virare a sinistra per raccogliere consensi, mentre otto anni fa era più moderato». I rivali, Pp e Vox, continua Juliana, puntano invece sulla «saturazione» da Psoe, oltre che «sull’immigrazione, tema costante in tutti i Paesi europei. Vox contesta in particolare quella di matrice islamica, volendo risvegliare il ricordo della dominazione musulmana tra l’VIII e il XV secolo, mentre ha parole molto meno dure per quella latinoamericana, nettamente maggioritaria».

Sono passati dodici anni da una foto con cinque giovani e rampanti politici europei, in camicia bianca e maniche arrotolate. Avrebbero dovuto guidare il centrosinistra a trazione riformista verso un roseo futuro. Ma tra il tedesco Achim Post, il francese Manuel Valls, l’olandese Diederik Samsom, Matteo Renzi e Pedro Sánchez, lo spagnolo è l’unico che ha saputo restare a lungo al governo, cambiando spartito. Nel frattempo il mondo è cambiato e l’ottimismo obamiano sembra un ricordo lontano. Sánchez, passato in questi anni tra mille onde e dato più volte per finito, si gioca ancora una volta il tutto per tutto.