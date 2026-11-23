C’è il volto degli ultimi al centro della regalità di Cristo e, di conseguenza, anche della vita dei credenti. Nella solennità di Cristo Re dell’Universo, ultima domenica dell'anno liturgico secondo il rito romano, papa Leone XIV ha dedicato l’Angelus di ieri, domenica 22 novembre, a una rilettura del Vangelo del giudizio finale, indicando nella giustizia, nella fraternità e nella dignità umana i criteri con cui valutare la storia e le relazioni tra i popoli. Un messaggio tradotto subito dopo in un gesto concreto, con il pranzo condiviso nell’Aula Paolo VI insieme a 1.300 persone in condizioni di povertà e vulnerabilità. Commentando il passo evangelico del capitolo 25 di Matteo previsto nelle letture del giorno, il Papa ha spiegato che Cristo «rivela il senso autentico della giustizia» e che la sua parola riguarda «tutti i tempi e tutti i popoli». Una giustizia che non rimane un principio astratto, ma prende forma nelle opere di misericordia: dare da mangiare agli affamati, accogliere lo straniero, vestire chi è nel bisogno, visitare i carcerati. «La giustizia è ciò che sostiene la vita», ha affermato Leone XIV, ricordando come essa sia anche «vincolo di fraternità tra i popoli» e strumento per promuovere la dignità umana e risanare la libertà.

Il senso vero della giustizia, radice di pace per il mondo

Leone XIV all'Angelus di ieri, 22 novembre, in piazza San Pietro / REUTERS

Nel suo intervento il Pontefice ha insistito sul carattere profondamente umano e liberante della "signoria" di Cristo: «Non è un despota che minaccia, né un tiranno che schiaccia col suo potere», ha detto, ma il vero Re che si pone accanto agli ultimi e agli oppressi per riscattarli dal male. Per questo il giudizio di Dio non è anzitutto una minaccia, bensì una parola di salvezza e di misericordia. Al tempo stesso, diventa condanna di ogni ingiustizia e di ogni indifferenza verso i più fragili: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me». Le parole del Papa hanno assunto quindi il tono di un appello alla comunità internazionale: ricordando, infatti, le ragioni che spinsero Pio XI a istituire la solennità di Cristo Re in un tempo segnato da tensioni e conflitti, Leone XIV ha sottolineato che il Signore della storia rimane «Re di pace e di giustizia per tutti i popoli del mondo». Un’affermazione che ha trovato eco nell’appello pronunciato al termine dell’Angelus, quando il Pontefice ha invitato a pregare «per le vittime di tanti conflitti che purtroppo continuano a seminare morte e dolore nel mondo» e per quanti portano responsabilità politiche, affinché si impegnino a trovare presto «soluzioni di riconciliazione e di pace». Il Papa, inoltre, sempre al termine dell'Angelus, ha rivolto il pensiero alle popolazioni della Papua Nuova Guinea e degli altri Paesi del Pacifico colpiti dalla siccità, esprimendo vicinanza a quanti soffrono e gratitudine verso chi è impegnato nei soccorsi. Nella domenica in cui le Chiese particolari hanno celebrato la Giornata mondiale della gioventù, Leone XIV ha parlato anche alle nuove generazioni. Richiamando il motto della Gmg in programma nell’agosto 2027 a Seul, «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!», ha ricordato che quella di Cristo «non è una vittoria mondana», ma la vittoria di «un Re umile che si identifica con gli ultimi». Da qui l’invito rivolto ai giovani ad avere «il coraggio di essere miti e umili come Cristo».

A pranzo con una famiglia di 1.300 persone

Il pranzo di Leone XIV assieme a 1.300 persone in Aula Paolo VI / ANSA

Dopo l’Angelus, intorno alle 13, il Papa ha raggiunto l’Aula Paolo VI, trasformata per un giorno in una grande sala da pranzo. Ad attenderlo c’erano famiglie, bambini, religiosi e persone provenienti da oltre venti realtà caritative di Roma, oltre che da parrocchie e associazioni. Gli ospiti, giunti già in mattinata, avevano seguito sui maxischermi la preghiera mariana da piazza San Pietro. All’arrivo del Pontefice, tutti si sono alzati in piedi per un applauso di benvenuto. «Siamo tutti famiglia oggi», ha detto Leone XIV salutando gli ospiti e ringraziando poi il prefetto del Dicastero per il servizio della carità, l'arcivescovo Luis Marín de San Martín, i suoi collaboratori, la Croce Rossa Italiana e quanti hanno contribuito all’organizzazione. Prima di sedersi a uno dei tavoli, accanto a diciotto invitati, ha guidato la preghiera: «Signore, aiutaci a essere testimoni del tuo amore. Da’ a ogni famiglia la gioia di essere unita nella pace. Fa’ che non manchi a nessuno il necessario per vivere».

Nell’Aula Paolo VI erano stati allestiti 106 tavoli, preparati da oltre 450 tra volontarie, volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana, impegnati fin dal giovedì sera anche nelle cucine del Centro operativo. La Fanfara della Croce Rossa ha accompagnato il pranzo, il cui menù prevedeva cannelloni con ricotta e spinaci, spezzatino con piselli e dolce. Ma la tavola è stata idealmente allargata anche oltre il Vaticano: contemporaneamente, diverse mense e centri di accoglienza di Roma hanno offerto il pasto in comunione con il Pontefice, per raggiungere anche quanti non potevano trovare posto nell’Aula Paolo VI. Al termine, agli ospiti è stato anche consegnato un dono, contenente prodotti per l’igiene personale. L’incontro era legato alla decima Giornata mondiale dei poveri, celebrata la domenica precedente, ed era stato rinviato di una settimana per il viaggio apostolico del Papa in America Latina. Una consuetudine avviata da papa Francesco nel 2017 e che Leone XIV ha voluto proseguire, insistendo sul valore non episodico dell’appuntamento. Già all’Angelus aveva infatti espresso il desiderio che il pranzo fosse «segno di uno stile quotidiano, lo stile della condivisione fraterna, che non lascia nessuno solo nel bisogno».

Prima di congedarsi dagli ospiti, il Pontefice è tornato sul significato di quell’esperienza: «Un incontro così ci aiuta a ricordare che non siamo mai soli, sempre possiamo trovare con chi condividere il cammino della vita». Una frase che riassume il filo rosso dell’intera domenica: la pace nasce dalla giustizia e la giustizia si riconosce dalla capacità di farsi prossimi a chi è più vulnerabile. Leone XIV in questo modo ha mostrato ancora una volta con parole e gesti così vuol dire mettere al primo posto la dignità delle persone, autentica radice di riconciliazione tra i popoli.