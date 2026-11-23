Que viva Carlitos. Il campione spagnolo Alcaraz trionfa nel torneo dei maestri e il trofeo delle Nitto Atp Finals, ponendo fine ad una stagione interminabile per giocatori e, per molti aspetti, anomala. Il tennis celebra il ritorno di Alcaraz, ma consegna il primato mondiale ad Alexander Zverev, protagonista di un'annata straordinaria (vittoria al Roland Garros, agli Us Open e finale a Wimbledon e alle Atp Finals, oltre alla Laver Cup, una competizione a squadre), favorita però anche da una circostanza singolare: i due giocatori più forti del circuito, Alcaraz e il nostro Jannik Sinner, hanno disputato soltanto una parte della stagione, fermandosi in momenti diversi. Un paradosso che riapre una questione ormai inevitabile: quanto può continuare a chiedere il tennis ai propri campioni, moltiplicando tornei, obblighi e montepremi? Anche se poi la verità va detta fino in fondo: l’Atp è degli stessi giocatori e quindi sono loro i primi a generare questo cortocircuito.

Ma torniamo alla cronaca. Ieri a Torino Carlitos ha battuto Sascha Zverev per 6-2, 7-6. Per lui è il suo primo titolo alle Atp Finals. Lo spagnolo ha dominato il primo set, lasciando però qualcosa al tedesco nel secondo, ma chiudendo con autorità il tie break, dove Alcaraz ha annullato tre set point. Per il ventitreenne di Murcia è il quattordicesimo successo consecutivo, il terzo titolo di fila dopo Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Soprattutto, è il trofeo che ancora mancava a una collezione comprendente già sette Slam. Un anno fa aveva perso la finale proprio contro Sinner. Stavolta l'italiano non c'era, purtroppo.

Zverev chiude comunque il 2026 da numero uno, a pieno titolo, in un’annata in cui ha rotto l’incantesimo vincendo due Slam. Tuttavia, non si può non evidenziare l'anomalia di una stagione nella quale Carlos Alcaraz è rimasto fuori quattro mesi per un problema al polso e Sinner non gioca una partita ufficiale dalla vittoria di Wimbledon, il 12 luglio scorso. Il calendario e la forza fisica di Sascha (che ricordiamo gioca con il diabete di tipo 1) e la sua continuità hanno pesato non poco nel racconto di questo 2026 del tennis.

È proprio su questo tema che l'Atp guidata dall’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi prepara la trasformazione. Il calendario 2027 prevede ancora 59 tornei del circuito, nove Masters 1000, sette dei quali distribuiti su dodici giorni. Non sarà dunque l'anno della grande riduzione degli impegni. Infatti, la riforma è prevista dal 2028 attraverso il progetto OneVision, che punta invece a differenziare maggiormente i calendari secondo la posizione in classifica, valorizzare i grandi appuntamenti e ridistribuire in modo più equilibrato ed equo i ricavi. Così per il 2028, il conto previsionale fatto dall’associazione dei tennisti professionisti, prevede compensi complessivi superiori a 350 milioni di dollari, con almeno 1,1 milioni di guadagni annui previsti per i primi cento giocatori. Il bonus destinato ai migliori nei Masters 1000 salirà a 50 milioni di dollari e sarà eliminato il requisito minimo di cinque partecipazioni per accedervi. Una misura che potrebbe ridurre l'incentivo a giocare anche quando sarebbe preferibile fermarsi. A molti un milione e centomila dollari di guadagni sembrano molti – e lo sono – ma al netto non è così. I tennisti hanno delle spese enormi per lo staff e le trasferte con la propria equipe in tutto il mondo. Inoltre, inoltre per i giocatori meno forti le sponsorizzazioni – rispetto agli anni ’90 – portano molti meno denari. In prospettiva rimane poi aperta la questione del doppio. Già perché l’Atp per garantire quella mole di denaro prevede da un lato maggiori entrate dai tornei, dall’altro di ridurre i compensi – già bassi - del doppio a favore del singolare, soprattutto per chi gioca solo i primi turni. Ma il Consiglio Atp ha rinviato la decisione a dicembre, davanti alle resistenze dei giocatori specializzati, come il nostro campione Andrea Vavassori. Insomma, trovare la quadra tra top player, professionisti meno ricchi, organizzatori dei tornei e televisioni, non sarà facile.

La stagione, peraltro, non è ancora terminata. Da domani a domenica Bologna ospita le Final Eight di Coppa Davis, con una Spagna che, trascinata appunto da Alcaraz, si presenta tra le principali favorite, davanti anche all'Italia campione delle ultime tre edizioni. Gli spagnoli, guidati da David Ferrer, schierano inoltre Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers. Esordiranno giovedì contro l'Austria. L'Italia di Filippo Volandri, priva di Sinner, affida a Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. Mercoledì, alle 16, l'esordio contro la Corea del Sud. In caso di vittoria, semifinale venerdì contro la vincente di Repubblica Ceca-Canada. La finale è prevista domenica alle 15, alla BolognaFiere. Italia e Spagna potranno incontrarsi soltanto nell'ultimo atto. E speriamo che sia così.

Ma per tutte le Atp Finals, che hanno fatto di Torino la città regina del tennis mondiale, il grande interrogativo riguardava Sinner. Le voci dicono che Il problema al ginocchio destro, inizialmente considerato gestibile con terapie conservative, si stia rivelando più ostinato del previsto. Si è tornati a parlare persino di un intervento chirurgico, negli Stati Uniti, ipotesi che al momento appare lontana da una decisione concreta, ma che contribuisce al mistero. Il rientro agli Australian Open non sembra affatto certo, anche perché a Melbourne, Jannik oltre a gestire gli acciacchi dovrebbe fare i conti anche con l’estate australe e forse dopo quanto successo a Roland Garros è un aspetto, quello del caldo intenso, che va considerato con più attenzione. Un rientro a marzo, nei Masters americani di Indian Wells e Miami, dov’è campione in carica, rappresenterebbe una possibilità più ragionevole. E il problema non sarebbe soltanto fisico. Sinner dovrà progressivamente difendere i punti accumulati nella prima metà del 2026, una quantità enorme grazie ai successi in cinque Masters 1000, tra cui Montecarlo, Madrid e Roma, e a Wimbledon. Parliamo di 5000 punti, più i 2000 di Wimbledon e la semifinale agli Australian Open 2026. Senza risultati immediati, la sua classifica potrebbe scendere sensibilmente. Vero che esiste il ranking protetto, previsto dall'Atp per chi rimane inattivo almeno sei mesi a causa di un infortunio. Permette di utilizzare una posizione di riferimento per iscriversi a un numero limitato di tornei. Tuttavia, non congela i punti e non dà diritto ad essere testa di serie. Il vero problema, quindi, sarà ritrovare il ritmo della competizione, la tenuta fisica nei cinque set e la fiducia necessaria per affrontare nuovamente Alcaraz e ora anche il numero uno del mondo Zverev.