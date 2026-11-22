Università e Comune vedono negli over 65 persone da valorizzare come risorse: alcuni ospitano gli studenti fuori sede e li affiancano nella preparazione di esami e tesi. L’assessora Messina: «Per aggiungere qualità agli anni occorre puntare su prevenzione e socialità»

«Non basta aggiungere anni alla vita, occorre dare vita agli anni. La longevità non è solo un tempo che si aggiunge ma in cui si progetta: chi ha superato gli anta porta competenze, questa stagione della vita non è un costo ma una risorsa». Ernesto Crotti, presidente provinciale dell’associazione 50&Più, introduce così il focus di Confcommercio Bergamo sul tema della longevità.

In Università l’hanno preso alla lettera: da tre anni gli anziani sono coinvolti in un progetto che li porta non solo ad ospitare gli studenti ma anche ad affiancarli negli studi. «C’è uno scambio di responsabilità reciproche – sottolinea la professoressa Francesca Morganti, direttrice del Center for healthy longevity dell’ateneo orobico - Il minimo era passare insieme 2 ore ma alla fine è stato molto di più, con 25 coppie “intergenerazionali”. Valorizzando le competenze acquisite durante la vita, l’anziano rientra in aula portando la sua esperienza in lingue, lettere o ingegneria per affiancare chi è in difficoltà e accompagnarlo nella preparazione di esami e tesi». Una sorta di tutor, anzi un “mentor”. «Chi invece non aveva competenza universitaria specifica ha aderito all’atelier dei saperi, tipo laboratori legati al benessere, alla manualità e al bon ton. La frequenza di questi incontri attribuisce un “badge” che può essere inserito tra le competenze trasversali del curriculum. Un percorso che ci ha permesso di abbattere i pregiudizi secondo cui anziani e giovani non hanno nulla in comune».

L’iniziativa dell’Università non è isolata. Bergamo è infatti un laboratorio in materia di “aging”: è l’unica città ad avere un’assessora alla longevità. «Il nostro percorso è partito 7 anni fa - racconta Marcella Messina -, quando con l’allora sindaco Giorgio Gori iniziammo a preoccuparci del tema della città che invecchia. Spendiamo 7 milioni in 3 anni per gli anziani ma ne abbiamo in carico solo 270. Questo perché la cura pesa molto rispetto agli altri bisogni. Ecco perché occorre intercettare prima le necessità, stimolando anche la comunità. Si deve uscire dalla logica della mera prestazione mettendo al centro la prevenzione». Dal dire al fare c’è stata però di mezzo la pandemia, che ha costretto il Comune a ripensare vari servizi, tra cui proprio l’assistenza domiciliare: di qui la necessità di adottare una nuova strategia.

«Cosa vuol dire aggiungere qualità agli anni? - si chiede Messina - Significa puntare sulle buone abitudini, ma anche sulle opportunità che la città offre, cioè spazi, servizi e relazioni sociali. Si comincia da giovani, l’età giusta per costruirsi competenze, salute e indipendenza. Non ci si occupa di longevità solo quando si ha una certa età, specie in una città dove il 24,3% è over 65, il 15% over 75, di cui il 42% vive solo. Il tema della casa è quindi centrale: occorre poterla abitare in sicurezza anche a 80 anni». Ma fa bene anche mettere il naso fuori dalla porta: il Comune ha investito molto nella socialità. «Abbiamo riconvertito i centri anziani, rinominandoli in centri per tutte le età: l’obiettivo è coinvolgere le realtà del quartiere dentro questi spazi, facendo incontrare le generazioni. Abbiamo grandi anziani che ci vanno per giocare a carte, ma anche i “giovani” anziani che chiedono incontri culturali e sociali. D’estate, quando la solitudine pesa di più, ci siamo inventati il Cre per over 65: chi aderisce viene portato in taxi e partecipa a una serie di attività e laboratori: quest’anno lo proporremo anche nel periodo natalizio. Poi abbiamo offerto il cinema a 1 euro e la visita gratuita all’Accademia Carrara. In questo modo il Comune prova a “spingere” la comunità ad attivarsi per costruire un livello di attenzione più alto verso la terza età». Infine, l’intuizione che cambia anche la lettura economica del fenomeno: «Molti anziani sopravvivono con la pensione minima, ma oltre all’Isee guardiamo anche alla povertà relazionale. Se una persona è sola ha più bisogno di assistenza rispetto a chi dispone di una rete familiare». E se non ci sono parenti disponibili, possono dare una mano anche i coetanei: «Ci sono anziani che aiutano gli anziani, accompagnandoli dal medico o a fare la spesa». La solidarietà resta il vero valore aggiunto.