Che si tratti di donazioni a un’organizzazione o della scelta di un brand, alle persone non è più sufficiente una campagna di comunicazione sugli obiettivi di sostenibilità, ma cercano e verificano la coerenza tra quanto queste realtà dichiarano e quanto fanno per la società e l’ambiente. Che cosa deve fare, dunque, l’impresa o l’istituzione che vuole davvero fare del bene per la comunità? Alcuni spunti e riflessioni sono venuti fuori a Cuneo venerdì scorso nella seconda giornata della quarta edizione di “Assieme per la costruzione del bene comune”, evento del Cdv&m Cuneo (Club Dirigenti Vendite e Marketing).

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Cdv&m, Paolo Silvestro, spiegando che «assieme» e «costruzione» non sono solo termini d’impatto, ma la chiave per mettere insieme i mattoni affinché il bene comune non resti uno slogan. A inquadrare subito il tema, attraverso i dati dell’ultima rilevazione dell’Osservatorio Civic Brands di Ipsos Doxa, è stata invece Francesca Annalisa Petrella, responsabile della comunicazione dell’istituto, che ha dato una lettura della sostenibilità dentro il clima di «policrisi», tra tensioni e calo di fiducia: «Siamo passati dal purpose alla ricerca della prova tangibile. Per esempio, tra gli aspetti che incidono moltissimo nella fiducia delle persone verso un’azienda ci sono il fatto che tratti bene i dipendenti (per il 55%) e se mantiene prezzi accessibili (47%)». Inoltre «ben il 58% dichiara che negli ultimi 12 mesi gli è capitato di acquistare un prodotto perché condivideva i valori dell’azienda e il 53% di informarsi sulle sue politiche di sostenibilità. È evidente che i valori aziendali influenzano i comportamenti». E in particolare sul fronte della comunicazione, «per l’81% del campione le aziende hanno il dovere di rendere pubblici i risultati delle proprie iniziative di sostenibilità e per l’80 la comunicazione su queste interessa solo se supportata da dati e risultati concreti. La fiducia, dunque, non nasce da una promessa più ambiziosa, ma dalle prove più credibili».

Nella tavola rotonda profili molto diversi hanno declinato poi il tema della progettualità per la costruzione del bene comune, dal punto di vista dei diversi attori che agiscono nei territori: imprese, istituzioni culturali, case editrici e organizzazioni. Marzia Dina Pontone (direttrice della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino) ha raccontato come guadagnarsi la fiducia sia centrale anche per far sì che la conoscenza sia davvero un bene comune: «Bisogna rendere i luoghi della cultura spazi accessibili e capaci di essere produttivi di relazioni e di comunità». L’editore Nino Aragno ha rivendicato il «libro necessario oltre il profitto immediato», per un’editoria che sia ancora presidio civico di conoscenza approfondita. Flavio Borgna (Ad di Bongioanni Caldaie) ha portato invece un esempio di buona pratica all’interno di un’impresa, ossia la sponsorizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio in cui opera, per «creare relazioni e trasformarle in alleanze concrete». Pete Kercher (Ambassador di Eidd - Design for All, federazione che promuove la progettazione inclusiva per tutti) ha infine avvertito che «non si può calare una buona pratica dall’alto senza ascoltare il contesto e le persone». Proprio mentre parlava, una parte di quel mondo che chiede ascolto nella progettualità sul futuro ha fatto irruzione anche nella sala del Comune in cui si è tenuto l’evento, attraverso il frastuono del corteo che passava lì davanti per la mobilitazione contro la manovra e il riarmo. Un tema, quello della pace, che tra l’altro rientra anche in questa edizione dell’evento Cdv&m, dato che è stata anche tappa di avvicinamento alla “Marcia Nazionale per la Pace”, in programma a Cuneo il prossimo 31 dicembre.

Durante l’occasione, è stato infine consegnato il premio “Bene Comune Cdv&m Civic Brand 2026” ad Aboca (società benefit) per essersi distinta nel panorama nazionale con la sua responsabilità verso la comunità. Inoltre è stato annunciato che, facendo tesoro delle esperienze e le buone pratiche condivise negli anni, il lavoro del Cdv&m per il bene comune uscirà ora per la prima volta da Cuneo per delle tappe a Fano, Latina e Locri. Del resto, come emerso all’evento, il bene comune non si improvvisa, ma prende forma nella qualità delle relazioni costruite nel tempo tra istituzioni, imprese, cultura, scuole e cittadini. È in quella trama condivisa di fiducia e responsabilità che una comunità può davvero crescere e orientare il proprio futuro.