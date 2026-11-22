Nei giorni scorsi si è svolto nella redazione di Milano un forum dal titolo “Lezioni di dialogo” che, partendo dal dibattito sull’ora di religione e sulle schede per l’ebraismo e l’islam, ha fatto il punto sulle grandi sfide educative che coinvolgono le grandi religioni, le istituzioni, il mondo della scuola e la famiglia. All'incontro hanno partecipato il rabbino capo della Comunità ebraica di Milano, Rav Alfonso Arbib, il vicepresidente della Coreis, l'imam Yahya Pallavicini, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, il sociologo Luca Diotallevi, il professor Stefano Pasta dell'Università Cattolica, la ricercatrice dell'Ismu, Giulia Mezzetti, e Lorenzo Galliani, docente di religione in una scuola media. Ecco una sintesi del confronto.

La fase storica attuale privilegia conoscenze superficiali e si abbandona a dibattiti polarizzanti. Lo si è visto recentemente, nel momento in cui sono stati messi a punto strumenti come i sussidi per la formazione dei docenti di religione: sono scattate subito polemiche e strumentalizzazioni. Qual è la vostra fotografia della situazione, da formatori e docenti?

Pasta: È importante ragionare su come si è arrivati a elaborare queste undici schede. Perché lo si è fatto in modo condiviso. Siamo sempre più chiaramente dentro a un contesto di pluralismo religioso, culturale ed etico, per cui è necessario chiederci nella scuola come si sta di fronte alla pluralità e alla diversità. Sono d’accordo, ci polarizziamo e ci dividiamo su ogni cosa. Non c’è più la religione degli italiani, siamo ormai nell’Italia delle religioni. Detto questo, la vicenda delle schede per l’islam, e prima ancora delle schede per l’ebraismo, conferma che c'è un’accoglienza riluttante rispetto a questa situazione: in Italia si vive in un contesto multireligioso, ma vanno fatti ancora dei passi sul versante dell’interculturalità. La produzione delle schede rispondeva proprio a questo bisogno: come possiamo stare in una realtà interculturale? C'è un problema di analfabetismo religioso, che non riguarda solo le religioni di minoranza: manca un vocabolario comune mentre bisogna stare sempre più attenti a processi di stigmatizzazione, radicalizzazione e contrapposizione. Fare linee guida e opuscoli tematici, com’è accaduto ad esempio sull’antisemitismo, fa parte dei percorsi di conoscenza necessari. È un’operazione classica. Va infine ricordato che c'è un'urgenza del dibattito che dobbiamo affrontare e che la scuola non può tirarsi fuori da tutto questo, al contrario.

Mezzetti: Se proviamo a guardare la realtà, vediamo che le schede di approfondimento sulle diverse religioni sono un elemento basico. Tante polemiche, va detto, sono state pretestuose. Ben venga che la scuola si doti di questi strumenti, che si invitino come avviene da molto tempo i rappresentanti delle diverse comunità religiose, consolidando prassi semplici. Non possiamo fermarci a livelli di superficialità come quelli emersi. Ho trovato molto appropriate le parole dette da una suora di un istituto paritario cattolico, durante alcuni focus group che ho condotto nel 2025 a Brescia sul tema, in una realtà cittadina in cui sono presenti sia una grossa comunità musulmana che una grossa comunità sikh. Da insegnante di storia e filosofia, spiegava che l’intenzione dei suoi corsi doveva essere ermeneutica, non confessionale. Sosteneva che fosse "criminale", usava testualmente questo aggettivo, non riuscire a trasmettere un sentimento di trascendenza. Un preside di una scuola pubblica raccontava invece del bisogno che aveva di concedere spazi pubblici ai suoi studenti, in quel caso per un’iniziativa legata al Ramadan, anche per entrare in relazione con il quartiere e con il territorio. Per i ragazzi, la questione centrale è una questione di cultura generale. Sono loro i primi a dire: abbiamo bisogno di essere ascoltati e abbiamo bisogno di poter ascoltare tutti. Senza ascolto reciproco, non può esserci conoscenza: è quel che ci stanno chiedendo le nuove generazioni.

Dove è finito questo senso di trascendenza che tanti formatori rivendicano come bisogno necessario e che invece pare essere stato seppellito sotto la logica delle rivendicazioni di parte e del bisogno di affermazione contro l’altro? Perché, al contrario, conoscere meglio le religioni può essere di grande aiuto sia per gli adulti che per i ragazzi di questo tempo?

Pallavicini: L’insegnamento delle religioni ha un grande valore. Senza queste schede non ci sarebbero stati strumenti per la formazione dei professori. È molto rilevante il fatto che la Conferenza episcopale italiana abbia avviato questo processo, interagendo con le varie confessioni. Ancor di più nel contesto della scuola pubblica: vuol dire che siamo in presenza di un’apertura di metodo e di merito, che ovviamente non va confusa con il catechismo. Nel dare conto della complessità, come si è detto, a mio parere occorre stare in guardia da due possibili pericoli: quello della caricatura dell'islam solo come maschera criminale o come tendenza sentimental-esotica e quello del puro folclore. Abbiamo bisogno invece di tradurre il rapporto tra assoluto e relativo, senza assolutismi e senza relativismi. Per arrivare a una migliore e più competente formazione dei docenti, dobbiamo tornare a chiederci cos'è il sacro nella società contemporanea, poiché le schede restituiscono proprio questo: la ricchezza di un patrimonio complesso. Sono i docenti ad avere questo ruolo, non gli imam. È un tema anche di cittadinanza. Dobbiamo chiarire cos’è l’elemento religioso e ciò che attiene al mistero, e cosa non lo è.

Arbib: Parlo innanzitutto delle schede sull'ebraismo. Sono fatte bene e sono il frutto di collaborazioni, scambi e discussioni. La loro introduzione è stata un fatto positivo: il problema, lo dico da insegnante, è quanti insegnanti siano in grado di gestirle. Non basta produrre schede e inviarle al personale docente, il problema è saperle leggere poi. Il percorso ermeneutico è possibile se si riconosce il punto di partenza, per evitare di fare danni: non è così semplice. C’è una tradizione non secolare, ma millenaria, con punti di riferimento da capire. Quanto all’interculturalismo, ho paura che alla fine tutto tenda ad adattarsi alla visione della maggioranza: l’attualità stessa oggi è letta con le lenti del mondo cattolico. Così, in un momento storico delicato come quello attuale, si configura la necessità dell’apologia, per il mondo ebraico, e questo rende tutto più problematico.

Come uscire da queste difficoltà, senza rinnegare la propria identità?

Diotallevi: Vorrei partire da un anno: il 1965, in cui si chiude il Concilio e si firma la dichiarazione sulla libertà religiosa. La nostra Costituzione allora compiva vent’anni e la Carta aveva voluto la Repubblica non laica ma caratterizzata dalla libertà religiosa. L’incontro tra Costituzione e Vaticano II aveva generato il nuovo Concordato, con il nuovo insegnamento della religione. L’orizzonte era il seguente: la religione nella scuola può essere oggetto di analisi, e vale per tutte le discipline, o soggetto produttore di conoscenza. Nelle scuole dello Stato, la religione ha diritto di esserci nella misura in cui contribuisce alla trasmissione della conoscenza cui la scuola stessa è destinata. Il cattolicesimo vive il paradosso di insegnare come propria verità, sostengono i documenti conciliari, che la coscienza è più importante della stessa verità. La libertà viene prima, dunque. Nell'intercultura c’è una trappola: guardare tutti con l’occhio della laicità, non con occhi cattolici. Così si neutralizza il contributo conoscitivo della religione: si assiste perciò a una sorta di parificazione. Attenti al rischio di andare in una direzione vecchia: non c’è solo la critica da parte di chi vuole una scuola identitaria. Penso che le schede, se sono ben fatte, siano da distribuire a tutti gli insegnanti, non solo a quelli di religione. La religione, ripeto, è sotto giudizio della coscienza.

Impagliazzo: Guardiamo alla contemporaneità, la storia è tornata protagonista. Ciò che succede nel mondo deve essere capito, chi fa religione fa dibattiti in classe, che vanno aiutati ed arricchiti. Perciò ogni elemento di ulteriore conoscenza è molto utile: l’islam non è più quello del settimo secolo, ci sono anche alcuni musulmani che rimangono in classe durante l’ora di religione, ormai. Tutto ciò che arricchisce la conoscenza reciproca è un bene, perché crescono stima e rispetto. Ricordo che dopo il terribile attentato del 1982 alla sinagoga di Roma quando morì Stefano Gaj Taché, bimbo di due anni vittima del terrorismo palestinese, come Comunità di Sant’Egidio aprimmo un grande dibattito sull'antisemitismo in tutte le scuole della Capitale: prima di iniziare a parlarne, però, dovemmo spiegare chi erano gli ebrei. Quasi nessuno lo sapeva. Oggi con l’islam, per certi versi, siamo ancora a quel punto lì. In un mondo in guerra, cosa vuol dire oggi capire i musulmani, gli ebrei, gli indù, i buddisti? Dobbiamo ricollocare i giovani nella contemporaneità, per dare delle risposte. Anch’io voglio ritornare al Concilio Vaticano II. La dichiarazione “Nostra aetate” è stata una grandissima apertura della Chiesa verso le altre religioni, quando cita «i raggi di quella verità che illumina ogni uomo». Su questo, la Cei si sta muovendo: l’insegnamento della religione fa progredire tutti questi valori.

Galliani: Vista dalla cattedra, quella sulle schede è stata una polemica surreale: se uno insegna religione, deve sapere che le lezioni sull’islam sono tra le proposte previste e si fanno. Si tratta di uno strumento in più, non l’unico, ci mancherebbe. I miei studenti alle scuole medie non hanno paura l’uno dell’altro, dunque non hanno paura di conoscere le religioni. Poi guardiamo effettivamente agli spazi di lezione che abbiamo: di 37 ore l’anno per classe, quelle effettive sono 25-30. La possibilità di essere efficaci è legata anche ai tempi ristretti messi a nostra disposizione.

Che tipo di mediazione è necessaria, a vostro parere, tra le diverse agenzie educative?

Pasta: Credo che serva innanzitutto un grande atto di fiducia verso la scuola. Bisogna credere nei luoghi educativi e tornare a investire. Attenti a chi fa comunicazione attraverso le camere d'eco, spesso camere d’odio, o i meme. Gli algoritmi spingono verso la polarizzazione e creano continuamente recinti. Già nel 1990, nel documento “Noi e l’islam”, il cardinale Martini ribadiva che il dialogo è tra le persone. Allora erano persone di prima immigrazione. Tre anni prima, nell’inaugurare la Cattedra dei non credenti a Milano, lo stesso Martini ricordava che dentro ciascuno di noi c’è un credente e un non credente che si parlano e si interrogano a vicenda. Dobbiamo mettere in relazione questi mondi, nei vari contesti dove già si incontrano, ad esempio gli oratori.

Mezzetti: Penso sia importante da un lato l'autenticità dell'esperienza proposta, mi riferisco anche al racconto dell’insegnante di religione su quel che si può fare in quell’ora. Cosa trasmettiamo alle nuove generazioni? Siamo credibili verso di loro? Occorre dunque ripartire da noi stessi, dalla nostra testimonianza di credenti. L’esempio di ragazzi credenti è fondamentale per chi non crede. Possono esserci modelli attrattivi, nella misura in cui si incarna un certo messaggio di fede. Prima ci sono le persone, le schede di conoscenza arrivano dopo. Poi bisogna riconoscere che la scuola come istituzione educativa è davvero l’ultimo bastione, eppure noi tendiamo a delegarle tutto, dalla multiculturalità all’educazione affettiva. Il cantiere è aperto, c’è molto da fare.

La sensazione è che dentro questo cantiere, tanti mondi stiano scricchiolando e accusando fatiche e ritardi che non riescono più a colmare: dalla famiglia alla scuola alla stessa università, dai luoghi di socializzazione ai luoghi di culto, sta forse venendo meno quella capacità di vivere nella complessità cui eravamo abituati?

Impagliazzo: È vero, ci sono mondi che scricchiolano. Questo scricchiolio si spiega anche con il passaggio culturale negativo che stiamo vivendo, un passaggio dalla dimensione del “noi” alla dimensione dell'“io”. Lo diceva bene il sociologo Zygmunt Bauman. C’erano luoghi in cui si trasmetteva la fede, l’educazione, la conoscenza. Chiediamoci adesso come ricostruire reti nella società dello spaesamento, dove i professori sono sempre più soli e a volte finiscono per passare per mezzi eroi, loro malgrado. Bisogna insistere sui temi della conoscenza e del rispetto reciproco, per dare forza e voce a tutto questo. Dobbiamo riparare il mondo, ritrovando le ragioni che ci tengono insieme. Il lavoro della Cei è importante perché contrasta l’analfabetismo religioso.

Diotallevi: Il mondo che scricchiola paradossalmente può essere una buona notizia dal punto di vista cristiano: il kosmos, l’ordine, è quello che uccide il kairos, il tempo giusto. Un mondo troppo compatto o un mondo troppo disgregato rappresentano due opposti di un mondo stabilmente in crisi, nel quale si esercita la libertà. Attenti alla nostalgia del “noi”, perché spesso vince il “noi” più violento e più nitido, pensate a Trump e all’America. Cristiani, ebrei e musulmani hanno storie che iniziano con Abramo, un uomo a cui viene chiesto di uscire, di rompere con i propri mores, con le proprie tradizioni, per conoscere se stesso. Prendiamo comunque l’aspetto giustamente preoccupato della crisi dei mondi. In realtà, in sociologia oggi si parla di boom religioso, il processo è la democratization of religion: nel baricentro tra domanda ed offerta religiosa, l’equilibrio si è infatti spostato verso la domanda. Ognuno fa quel che vuole degli insegnamenti che riceve, quando invece dovremmo fondare la crescita di queste persone anche sui “no” che si devono ricevere. Non serve solo informazione, ma teoria capace di orientare una prassi. Pensate al contributo che su un tema di grandissima attualità, quello dei conflitti armati, potrebbe arrivare dal magistero della Chiesa cattolica, che invece sembra essere non più richiesto da chi influenza l'opinione pubblica. Informiamo sulle religioni, ma riprendiamoci la consapevolezza della centralità della coscienza.

Galliani: Fa piacere che si sia parlato di insegnanti, resta importante secondo me prendere spunto da quel che ci dice la realtà. Dobbiamo lavorare insieme e trovare dei momenti comuni. Vengo da un’esperienza fatta ad Assisi, di confronto con altri professori di religione ed è una cosa che mi ha fatto molto bene. È importante la condivisione tra colleghi, a me questo aiuta molto: le schede in questo senso sono state un punto di inizio e possono aprire a nuove forme di collaborazione.

Arbib: Siamo a disposizione, come comunità ebraica, per qualsiasi forma di collaborazione. Oggi abbiamo un dovere ancor più forte rispetto al passato: c’è una semplificazione generalizzata, che non riguarda solo algoritmi e social. Preoccupa per gli effetti sul dialogo interreligioso, ma ancor prima per i messaggi che si trasmettono, alcuni dei quali possono avere un carattere micidiale. Si è parlato di pace, che è tema davvero complesso. Quando se ne parla, bisogna avere rispetto di questa complessità. Vale lo stesso discorso per l’ebraismo: il tema per noi fondamentale è quello del rapporto con la terra. Il problema per me non è l’antisionismo, che è fenomeno storico che andrebbe studiato. Questo è un elemento in cui ci differenziamo in modo netto rispetto al cristianesimo. Dobbiamo capire le differenze e rispettarle. Altrimenti il dialogo è retorica e si limita a una continua enunciazione di buoni sentimenti. L'ebraismo può aiutare a porre le cose in maniera problematica.

Pallavicini: La concertazione con i rappresentanti delle comunità religiose è stata un fatto importante in vista della produzione delle schede. C’è stato uno sforzo di comprensione reciproca e di definizione relativa all’ambito dell’istruzione delle religioni nella scuola pubblica. Per l’islam prima c’era il vuoto, questa è una novità. Sono un teologo musulmano, per gli insegnanti i sussidi sono un valore aggiunto. Non va confusa l’esperienza personale con la trasmissione della conoscenza di un’identità religiosa. Per musulmani, induisti e buddisti, la confusione è che queste identità religiose sono etnicamente connotate e sempre associate a una dimensione straniera. In che misura la tradizione delle diverse fedi ha una declinazione universale? Parlare dell’islam in chiave fondamentalista e deteriore è qualcosa che sposta i termini della questione. Ripeto: riscopriamo innanzitutto il senso del sacro. Altrimenti oltre al supermercato delle emozioni, si fa un’omologazione sentimentale che non aiuta ad approfondire la vera conoscenza dell'altro e il suo mistero.

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