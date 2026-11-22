Dopo più di 13 anni di discussioni e di campagna internazionale “Stop Killer Robots”, le organizzazioni pacifiste speravano che la Settima Conferenza di Revisione della Convenzione Onu su alcune armi convenzionali (Ccw) – i cui lavori si sono conclusi ieri mattina a Ginevra – fosse finalmente l’occasione per l’introduzione immediata di un trattato giuridicamente vincolante per tutti sulle armi autonome, che impedisse di affidare a queste macchine il potere di decidere sulla vita e sulla morte degli esseri umani. Invece, al termine di cinque estenuanti giornate di negoziati alle Nazioni Unite – a porte chiuse ed escludendo osservatori esterni, con ritardi dovuti proprio alle proteste della Russia contro la loro presenza – i 128 Stati hanno concordato solo di lavorare alla definizione di una sorta di patto nei prossimi due anni. Spetterà agli Stati decidere «se debba essere giuridicamente vincolante, non vincolante, o una combinazione di elementi di natura sia vincolante che non», ha specificato il presidente della conferenza, Julien Thöni.

Troppo poco e troppo tardi per le organizzazioni non governative che auspicavano norme molto più rapide e giuridicamente vincolanti, dato che l’intelligenza artificiale ha già trasformato radicalmente la natura dei conflitti. «In vista della Conferenza, 163 Paesi avevano votato a favore di una risoluzione storica che sosteneva la creazione di regole giuridiche vincolanti, riconoscendo dunque l’urgenza che vediamo tutti nelle notizie dall’Ucraina e da Gaza, anche a causa dell’automazione dei sistemi d’arma. E invece alcuni Stati cercano di mantenere una posizione di potere, convinti di poter sviluppare prima degli altri questi sistemi e di avere così una posizione di supremazia», commenta Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Nel corso della settimana di confronto, infatti, oltre 95 Stati hanno espresso il proprio sostegno a un Trattato. Nelle ultime ore, però, un piccolo numero di Paesi ha indebolito il mandato, che secondo le organizzazioni ne è uscito annacquato, introducendo incertezza sullo status giuridico del documento finale: «È davvero una cosa molto irresponsabile e va purtroppo nella via contraria a quello che anche papa Leone ha auspicato nella sua Magnifica Humanitas sulla necessità di utilizzare le tecnologie e l’IA in una prospettiva positiva».

Aprendo i lavori della conferenza, anche il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aveva esortato i delegati ad «agire per prevenire l’uso e la diffusione di queste armi spietate», invitandoli a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante, che includesse restrizioni chiare. Sebbene la maggior parte degli Stati auspichi un accordo giuridicamente vincolante, i Paesi che già dispongono di tale tecnologia – tra cui Stati Uniti e Russia – sono restii a lasciarsi limitare la libertà d’azione. Thöni ha sottolineato però come il fatto che le principali potenze militari mondiali abbiano accettato di collaborare alla creazione di uno strumento sui sistemi d’arma autonomi letali (le cosiddette Laws) rappresenti già un importante passo avanti. Il processo che prenderà il via, ha continuato il diplomatico svizzero, dovrà chiarire «quali armi possano essere vietate ai sensi del diritto internazionale umanitario e quali, pur non essendo proibite, possano comunque essere soggette a regolamentazione». Inoltre, ha spiegato, le parti lavoreranno alla definizione di questo strumento, per poi decidere se debba assumere la forma di un trattato e stabilire in che misura le sue disposizioni debbano essere vincolanti.

La campagna pacifista però non si ferma e da ora, promette Vignarca, ci sarà un’azione ancora più forte per spingere i governi a trovare altre soluzioni: «Il problema della Ccw è che richiede il consenso unanime, quindi bisognerà esplorare la possibilità di un trattat a livello di Assemblea generale delle Nazioni Unite o con una convenzione come quella sulle mine antiuomo. Qualcosa, insomma, che non necessiti dell’unanimità, a causa della quale pochi Stati riescono a bloccare le decisioni e i percorsi di tanti». Un delicato equilibrio, con «alcuni Paesi che detengono il potere, mentre altri rappresentano la maggioranza», che ha ribadito anche il rappresentante del Brasile presso la conferenza, Frederico Meyer. Un tentativo di rassicurare le Ong è arrivata, invece, da Izumi Nakamitsu, Alta rappresentante Onu per gli affari di disarmo: «La strada verso uno strumento giuridicamente vincolante rimane aperta».