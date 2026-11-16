La banalità del calcio: il vecchio Ronaldinho in campo e la giovine Italia fuori

La banalità del calcio? Ronaldinho che torna in campo, a 46 anni. Miracoli dell'era dell'intelligenza artificiale. No banalità del mondo del pallone. L’ex funambolo della Seleçao sbarca nel bengodi ravennate giusto il tempo di una comparsata: giocare 45’ con i giallorossi del patron dell’Harry’s Bar, Ignazio Cipriani, che non l’ha pagato a consumazioni al tavolo del mitico locale veneziano e non vogliamo neppure sapere quanti gettoni d’oro ha versato nelle sue casse prosciugate per spedirlo in campo una tantum, nel derby della piadina con il Forlì. Ha vinto il Ravenna (2-0) eccezionalmente seguito in mondovisione per il ritorno dello showman brasilero che con la panze' che tiene, frutto di notti brave da Rio a Barcellona, ha trotterellato carnescialesco appena un tempo e per le visioni dei suoi fan è anche stato decisivo nell’azione del primo gol. Poi Ronaldinho ha abbracciato tutti ed è corso sotto la doccia. Prima di sparire e tornare alla sua vita samba, ha lasciato un messaggio di speranza, più per lui e il suo conto sempre scoperto, che per il Ravenna: «Se mi richiamate un’altra volta vengo volentieri». At salut, direbbe la voce di Romagna a partire da mastro Italo Cucci.

La banalità del calcio è anche la giovine Italia di Roberto Mancini che in una settimana passa dall’essere la Nazionale dei fenomeni, da capolista del girone di Nations League a terza classificata ed esclusa dai quarti del torneo baraccone della Nations League. Tutto in 100 minuti, quelli che Ronaldinho ormai può reggere in un anno solare. Cento minuti per passare dall’estasi al solito tormento da azzurro tenebra. Sono stati quei 90’ della lezione di tattica e di tecnica imposta ai francesi vicecampioni del mondo di Zidane e i primi 10 minuti di Bruxelles contro i diavoli rossi del Belgio. Un lasso di tempo in cui la scapigliatura Azzurra di Roberto Mancini veniva celebrata come la migliore realtà del panorama europeo, poi…un altro blackout improvviso e l’ennesimo crollo finale con tanti saluti a tutti e souvenir d'Italy donato al Belgio.

La sindrome dell’ultimo scalino da salire per arrivare alla meta non è stata ancora debellata, neppure dal Mancio bis. Un mandato quello del ct di ritorno che ha ridato vigore e speranza, con l’innesto di tanti giovani di belle speranze: Kayode e Cisse su tutti in prospettiva. Ma poi, all’atto decisivo, quello in cui contano meno i muscoli e la fantasia, ma serve soprattutto il coraggio e la forza di responsabilità unita al carisma (vedi il carismatico belga De Bruyne) il castello dei sogni fatati è crollato. Non è servito neppure il bomber di domani, Pio Esposito, che viaggia a una media gol degna del suo antenato interista, il “Balilla” Peppino Meazza, il quale alla sua età, 22 anni, non aveva timbrato quanto il pulcino Pio il cartellino dei marcatori: 10 gol in 15 presenze. Sia Pio che suo fratello Sebastiano Esposito si sono fatti riconoscere anche per la scarsa precisione dal dischetto, 3 rigori sbagliati in due, ma fino a ieri potevamo anche sorridere di queste imperfezioni perché la barca Azzurra veleggiava verso l’ultimo approdo, quando a a un solo punto dai quarti è clamorosamente affondata. Dieci punti conquistati con sprazzi prolungati di bel gioco non sono serviti a evitare l’inevitabile. Quel terzo posto che non qualifica, dietro alla Francia sempre prima della classe e al Belgio dell’astuto Van Bommel assurto a bestia nera dell’Italia. De Ketelaere e compagni con noi hanno ottenuto 6 punti su 6: due asfaltate difficili da dimenticare, come quelle discese ardite e vincenti dei due furetti Doku e Diego Moreira davanti ai quali la difesa azzurra si è squagliata come burro sotto i riflettori dello stadio Baldovino.

Una figura da broccoletti di Bruxelles per i nostri. Ma non drammatizziamo e non saliamo sul carro di quelli che fino a ieri osannavano la banda Mancini come la massima espressione da "W il football”. Siamo fuori dalla Nations League, torneo inutile se non per chi deve ricostruirsi una immagine come la nostra Nazionale che incassa un’altra sconfitta ma non è la peggiore delle disfatte per chi da tre edizioni di fila ha mancato la qualificazione ai Mondiali. Ricordiamo, a difesa di Mancini, che pur nel lancio ammirevole e massiccio dei suoi "saranno famosi", nelle varie tappe ha anche schierato 7 undicesimi di quella vecchia squadra che perse lo spareggio mondiale di Zenica contro la Bosnia. E quei sette, sotto la guida del Mancio fino a ieri erano tornati magnifici combattenti, quasi dei piccoli eroi esemplari del calcio azzurro. Ora, la banalità del calcio li ha ridimensionati al ruolo dei soliti perdenti di successo, perché comunque qualche momento di gloria ce l’hanno regalato e non va assolutamente cancellato. «E’ una sconfitta che ci servirà per crescere», dice paterno Mancini che si aggiusta il ciuffo e guarda avanti. E il prossimo obiettivo, da non fallire assolutamente, è l’Europeo del 2028. Se manchiamo anche quello, allora vuol dire che questo non è più un Paese né per vecchi né per giovani calciatori. Sarà una banalità anche questa, ma il calcio, come tutto il resto, funziona così.