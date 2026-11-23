La civiltà svedese «pone all’Europa problemi che essa farebbe male a trascurare». Quasi centocinquant’anni dopo la pubblicazione del Viaggio in Italia di Goethe (1816-1817), il filosofo cattolico francese Emmanuel Mounier era protagonista, nel 1949, di un viaggio in Danimarca, Norvegia e Svezia, meta molto diversa dall’Italia, ma altrettanto romantica (anche se per altri motivi). Una sorta di Grand Tour al contrario, quindi, che al Sud preferiva il Nord: se è vero che – come scrive Nunzio Bombaci nell’introduzione alla prima edizione italiana delle Note scandinave di Mounier, adesso in libreria per Morcelliana – a partire dagli anni Trenta, si era diffuso in Francia un «genere letterario» riguardante «la realtà scandinava in generale», ma con particolare riguardo al «modo di vivere che si va affermando in Svezia» (La felicità. Note scandinave, pagine 120, euro 14,00).

Le Note, pubblicate nel 1950 sulla rivista “Esprit”, consentivano al fondatore del personalismo comunitario e della stessa “Esprit” (organo ufficiale del movimento) di dire la sua riguardo alla Svezia (ma senza trascurare Danimarca e Norvegia): e quindi riguardo ciò che un odierno studioso ha recentemente definito, come riporta Bombaci, il novecentesco «nuovo uomo del Nord amante della natura, felice di vivere e profondamente democratico».

Nel 1930 era uscito, a Parigi, un volume a firma di Christian de Caters che individuava quello che sarebbe stato, nel secondo dopoguerra, il “non detto” di un modello sociale attraverso cui la socialdemocrazia svedese avrebbe non soltanto operato la scelta neutralista tra i due blocchi (Norvegia e Danimarca sono entrate nella NATO nel 1949, mentre la Svezia ha aspettato il 2024); ma anche abolito povertà, lavoro nero e corruzione fiscale-finanziario-politica, realizzato una tecnologia green e una perfetta eguaglianza tra uomo e donna e introdotto l’educazione sessuale nelle scuole: tutte cose alle quali si sarebbero appunto accompagnati (come si cominciava a vedere già negli anni Trenta) la freddezza nei rapporti umani e il «rischio della tecnocrazia, del culto del benessere e del declino della cultura umanistica».

Mounier morì nel 1950 e quindi non fece in tempo a vedere la realizzazione definitiva del modello svedese: ma, quando, in quello stesso 1950, vent’anni dopo de Caters, tornava sulla questione, si diceva convinto del fatto che il motivo per cui, in Svezia, «il raggiungimento del più alto tenore di vita d’Europa» si accompagnava al più alto numero di «malati di mente» d’Europa, al diffondersi di uno «sciopero della maternità» e alla somministrazione scolastica di un’educazione sessuale «molto diretta allo studio funzionale e alle “precauzioni”» (e come tale provocante una «rimozione a freddo» della sessualità) non era da attribuire a un semplice incidente di percorso.

In Svezia, infatti, luterana al pari di Danimarca e Norvegia, il luteranesimo, «che lascia l’individuo solo di fronte a Dio», aveva trovato, a giudizio di Mounier, molto più che nelle altre due nazioni, un’alleata nella solitudine naturale dell’uomo costretto a vivere in foreste attraversate da fiumi che scorrono da ovest a est e senza poter beneficiare della «dolcezza dei venti atlantici» e della «carezza morbida della Corrente del Golfo». Quindi, essendo lo schema luterano della separazione tra fede e ragione applicato “senza sconti”, tutto ciò che era terreno non doveva avere nulla a che vedere con Dio (e viceversa). Con la conseguenza che, mentre in Norvegia un convertito al cattolicesimo è «oggetto di una simpatia curiosa», in Svezia la parola mistero non è più usata «se non nei romanzi polizieschi»: e vige la ricerca di una felicità intesa come comfort materiale (magistralmente descritta nello stralcio che riportiamo in pagina), per conquistarsi la quale l’individuo è spesso disposto a eliminare il risparmio e a condurre un’«esistenza a credito» per «compiere gli studi, comprare una casa, intraprendere un’attività»: pensa «meno a conservare e ad assicurare che a modificare e intraprendere».

Eppure, conclude Mounier, questo modello volto al comfort solo per il presente e per un futuro non più che immediato è uno «zoccolo di resistenza all’americanizzazione» (cioè al modello dell’accumulo di ricchezza e del mito del successo “ lifelong ”) e, come tale, nasconde anche un «vecchio fondo di poesia»: «È innanzitutto nostalgia, nostalgia della luce, della partenza, della naturalezza dei gesti, della prontezza di spirito. Nella stessa Stoccolma, questa capitale sontuosa e dispiegata come un mantello di corte, ove il mare si è fatto strada tra le case dei viali reali e fa scivolare lentamente i suoi carichi tra le facciate, vi si confessa a mezza voce che capita di andare, la domenica, a pranzare al grande ristorante vetrato dell’aerodromo, per vedere partire gli altri».