È Riccardo Chailly il vincitore del premio come miglior direttore all’edizione 2026 degli International Opera Awards. Il prestigioso riconoscimento fondato da Harry Hyman nel 2012 e assegnato ai migliori artisti dell’anno da una giuria presieduta dal direttore del mensile “Opera”, John Allison, è andato alla bacchetta milanese che dal 2015 è stato direttore musicale del teatro alla Scala di Milano. Un incarico che ha terminato venerdì scorso dirigendo il suo ultimo concerto alla Scala.

Chailly è stato premiato per il «suo celebrato impegno decennale come direttore musicale del teatro alla Scala. L’onorificenza riconosce la guida musicale e la visione di uno dei direttori di riferimento del mondo dell’opera». Il premio è stato consegnato, nel corso di una cerimonia al Theater an der Wien di Vienna, dalla direttrice di “Opera Europa”, Karen Stone al direttore della comunicazione della Scala, Paolo Besana, che insieme al direttore della comunicazione della Filarmonica della Scala, Marco Ferullo, ha approfittato dell’occasione per ringraziare pubblicamente a nome del teatro alla Scala e dell’orchestra Chailly per i risultati ottenuti negli anni passati insieme e per quelli che lo attendono insieme al Teatro negli anni a venire. Infatti il maestro continuerà ad avere impegni con il teatro e la Filarmonica fino al 2030. Già noti i prossimi appuntamenti scaligeri: dal 17 al 30 aprile dirigerà “The Rake’s Progress” di Stravinskij nell’ambito della stagione lirica del Piermarini; e il 24 maggio sarà sul podio della stagione della Filarmonica per una serata che vede in programma il Terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov e l’ouverture “Die Geschöpfe des Prometheus” (Le creature di Prometeo) di Beethoven.

Tra gli altri premi si segnalano quello al miglior regista assegnato a Tobias Kratzer, e quello al miglior spettacolo che è stato riconosciuto all’allestimento di Die Frau ohne Schatten con la direzione di Klaus Mäkelä e la regia di Barrie Kosky ad Aix en Provence. Il premio per la migliore riscoperta è stato assegnato alla ricostruzione del Pomo d’oro di Cesti con la direzione di Ottavio Dantone e la regia di Fabio Ceresa a Innsbruck. Nel corso della serata l’Orchestra della Orf diretta da Corrado Rovaris ha eseguito brani da Ermione di Rossini con Anastasia Bartoli, il cui atteso debutto al teatro alla Scala è previsto nella parte di Lady Macbeth il prossimo maggio.