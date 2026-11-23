Mentre il mondo tace dinanzi allo “scempio” di Rilima, la cittadina ruandese di 30mila abitanti che stanno radendo al suolo per far posto alla Formula 1 e al primo GP del Ruanda del 2030, gli ultrà dell’Atalanta dalla Curva Nord hanno gridato la loro civile indignazione. Durante la gara Atalanta-Inter gli ultrà della Dea hanno srotolato uno striscione che noi di Avvenire che ci siamo appena occupati del “caso Rilima”, grazie alla denuncia, anche questa civilissima della Fondazione Augere di Zogno (Bergamo), siamo rimasti particolarmente colpiti.

“In un mondo di affaristi, di soldi sporchi di sangue e di interessi, noi schierati a fianco di Rino e del suo sogno senza compromessi”, così recita il testo dello striscione degli atalantini. Un omaggio a Rino, l’alpino Rino Berlendis, bergamasco di Zogno, fondatore dell'ente filantropico Augere, che, fino alla fine dei suoi giorni, è morto ad aprile 2026, ha operato a Rilima realizzando il suo sogno che poi è diventato anche quello di tanti ruandesi che hanno beneficiato dell’avamposto sanitario, il Centro di Chirurgia Ortopedica Pediatrica e Riabilitazione “Santa Maria” (noto anche come Rilima Orthopedic Specialized Hospital). «Mio padre, Rino Berlendis, ha dedicato la sua vita al progetto dell’Ospedale di Rilima. Una scelta di vita pienamente condivisa con mia mamma. Del Ruanda papà, fino alla fine, ha conservato colori, emozioni, profumi, sorrisi e la volontà di non fermare mai quelle “grandi mani” che hanno riempito la nostra casa di bene, un bene capace di prenderci per mano e accompagnarci, insieme a lui, durante qualche viaggio in Ruanda dove è voluto tornare poco prima di morire», questo il ricordo della figlia di Rino, Barbara Berlendis, rilasciato ad Avvenire nei giorni scorsi.

E purtroppo, nonostante l’indignazione popolare che è arrivata fino a Bergamo, l’ospedale di Rilima, a meno di un clamoroso stop presto sarà solo un ricordo. «Costruito su una superficie di 80mila metri quadrati, al suo interno negli anni sono state realizzate due sale operatorie, una sala protesi, le stanze di degenza, la radiologia, la sala analisi, la palestra per la riabilitazione, le stanze per ospitare i parenti dei bambini operati finalizzato ad aiutare bambini orfani e con problemi di handicap agli arti, causati dalla poliomielite o perché colpiti dalle mine antiuomo», ha raccontato ad Avvenire la storica volontaria Lina Panigada che con Rino Berlendis ha operato in Burundi e poi a Rilima, la città che, come ribadiamo con profonda tristezza, tra poco non esisterà più. Quegli “affaristi sanguinari” hanno deciso, con il potere dei dollari, che per far posto alla gigantesca cattedrale dello showbiz motoristico voluto dalla Fia, Rilima deve sparire e con essa, entro il 30 dicembre verrà chiuso anche l’ospedale che va incontro a una incredibile dismissione. «Il del governo ruandese da vincolo internazionale si impegna a delocalizzare e a ricostruire l’ospedale a 50 km da Rilima dove andranno a lavorare gli attuali 70 dipendenti. Noi con immenso dispiacere ne prendiamo atto ma la nostra missione continua, già dal 2027 saremo attivi con altri progetti in Centrafrica», annuncia Mauro Ferrari, presidente di Fondazione Augere che dal 2017 prosegue nel solco tracciato da Rino Berlendis, nominato sul campo, di calcio, piccolo eroe esemplare per espressa volontà degli ultrà dell’Atalanta.