Una scelta precisa. Lucida. Spostiamo le lancette dell'orologio indietro. La mattina di venerdì Gianni De Gennaro incontra il suo legale storico, Franco Coppi, lo stesso legale che aveva difeso Giulio Andreotti nel processo di Palermo per associazione mafiosa. Avevano parla ancora una volta dell'inchiesta della procura di Caltanissetta. Delle accuse contro di lui: depistaggio nella strage di via D'Amelio. Un confronto allargato a Francesco Bertorotta , l'altro avvocato collegato da Palermo. Ancora un esame delle carte. Ancora un confronto. Ancora perchè senza risposte. De Gennaro parla anche con la moglie Carla. Le spiega che sarebbe partito per la Toscana. Che avrebbe scelto di passare qualche tempo nella villa di campagna in Maremma per esaminare le carte con maggiore tranquillità. Alle 14 e 30 lascia Roma. Alle 17 e 30 arriva a Fonteblanda. Ha due borsoni pieni di carte processuali selezionate in mattinata con Franco Coppi. E ha due lettere - come racconta il Corriere della sera - con intestazioni diverse. Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta che potrebbe contenere esclusivamente elementi legati all'inchiesta. L'altra a «chi vorrà pubblicarla» che potrebbe essere una sorta di difesa pubblica. Le considerazioni di un uomo che, al servizio delle istituzioni, ha sempre mantenuto una riservatezza estrema e ha deciso di infrangerla proprio perchè colpito dall'ondata di fango degli ultimi mesi. Siamo ai minuti che precedono il gesto estremo. Prima di spararsi un colpo alla testa, De Gennaro vuole essere certo che la pistola funzioni. Fa un tiro di prova nel giardino. Poi entra nel casotto della sua villa e si uccide. Un bossolo della sua Ruger 380, una semi-automatica regolarmente registrata, è stato trovato per terra fuori dalla dependance. L'arma invece è accanto al corpo. Poco distante, fogli scritti a mano con le ultime volontà per Peppe - il custode Giuseppe Soccu, che negli anni era diventato un amico - e per i familiari.

Ora la cronaca si lega alle reazioni. Alle parole. Ai ricordi. a ragione. Pier Ferdinando Casini, racconta la sua ultima telefonata con l'ex capo della polizia, mercoledì pomeriggio, due giorni prima del suicidio. «Ho trovato un uomo amareggiato. Fermo, come lui è sempre stato. Rigoroso. Ma profondamente amareggiato. E convinto di essere finito al centro di una macchinazione. Aveva i mezzi per dimostrare la sua innocenza, certo. Ma con i tempi della giustizia italiana sarebbe successo forse tra dieci anni. E la prospettiva di vivere per dieci anni sotto questa cappa, impegnato a difendersi dal sospetto di essere stato non dalla parte delle guardie ma dei ladri, lo ha abbattuto». Casini si ferma. Poi offre un ultimo particolare. «... A un certo punto mi ha detto una frase... Se non fosse per mia moglie la farei finita.... Conoscendo Gianni non penso che sia stata la reazione istintiva di un attimo, di chi perde la testa. Penso che sia stata piuttosto una decisione lucida e ponderata». Tutto torna. De Gennaro aveva deciso e pianificato tutto nei dettagli. Gli inquirenti scavano nelle carte. Il contenuto, lo conoscono soltanto i magistrati di Firenze che sotto la direzione della procuratrice Rosa Volpe stanno ricostruendo le ultime ore di De Gennaro. Ma molto lascia credere che quelle due lettere potranno avere un effetto dirompente sull'inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano de Gennaro di depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via d'Amelio. E per questo volevano arrestarlo. Due lettere che contengono la sua verità. Quello che avrebbe detto ai magistrati o forse ai giudici del tribunale del Riesame che dovevano decidere se accogliere la richiesta di domiciliari sollecitata dai pm ma negata dal gip Giulia Zappalà.

La cronaca ore dopo ora si arricchisce di elementi. Nella proprietà in Maremma sono state trovate complessivamente una ventina di armi, tra pistole e fucili, tutte regolarmente denunciate. E di parole. «Qui il mistero che rimarrà è perché Gianni De Gennaro è stato, non dirò istigato perché sono giurista e so che cos'è l'istigazione, ma è stato portato al suicidio essendo una persona perbene. Questa è la realtà con la quale la coscienza degli italiani deve fare i conti oggi», dice l'ex premier Giuliano Amato. La salma è ora a Firenze per l'autopsia. Non ci saranno funerali di Stato: nessun Consiglio dei ministri è stato infatti convocato per deliberare le esequie solenni.