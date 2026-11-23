I telefoni di Gianni De Gennaro potrebbero aiutare a ricostruire le sue ultime ore di vita. La Procura di Grosseto, con il coordinamento dell'antimafia di Firenze, ha sequestrato i dispositivi dell'ex capo della Polizia, e indagato per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio, e li sottoporrà ad analisi nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. Al vaglio degli inquirenti anche alcuni documenti trovati nella casa di campagna in Maremma, tra cui un manoscritto indirizzato ai familiari e al custode del podere e alcune buste sigillate.

Il prefetto Gianni De Gennaro e il prefetto Francesco Tagliente. Due poliziotti che hanno speso la vita nel servizio delle istituzioni. Carriere, le loro, che si sono intrecciate a doppio filo soprattutto tra il 2000 e il 2007, gli anni intensi in cui De Gennaro guidava la Polizia e Tagliente operava al suo fianco nei gangli più delicati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prima di assumere incarichi di vertice come Questore di Roma e Prefetto di Pisa. Entrambi hanno dedicato l'esistenza alla tutela della legalità e dello Stato di diritto. Entrambi, in momenti diversi, hanno conosciuto sulla propria pelle il peso silenzioso e logorante di un’indagine giudiziaria. E oggi, senza entrare nel merito dell'inchiesta nissena sulla strage di via D'Amelio né di quella sulla morte per suicidio di De Gennaro, Tagliente ragiona in modo lucido e sofferta sulla linea di confine tra il doveroso accertamento della verità, l'esposizione mediatica e il rispetto inviolabile della dignità umana.

Prefetto, in che modo uno Stato può conciliare l'esigenza di fare giustizia con la tutela dell'individuo?

Uno Stato è tanto più forte quanto più sa essere rigoroso nell'accertamento della verità e, al tempo stesso, rispettoso della dignità delle persone.

La morte di Gianni De Gennaro ha provocato una reazione unanime di cordoglio da parte di tutte le istituzioni...

Già. E anche tra quanti, come me, hanno condiviso con lui un lungo percorso professionale. Nel mio messaggio di cordoglio ho voluto accompagnare il dolore per la sua scomparsa con un auspicio: che venga fatta piena luce, anche a tutela della sua memoria e della verità. Non si tratta soltanto di ricostruire ogni aspetto della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, ma anche di non rinunciare a interrogarsi, con rispetto e senza anticipare conclusioni, sulle circostanze e sulle eventuali condizioni di sofferenza che possono aver accompagnato i suoi ultimi momenti.

Cosa impone questa vicenda a chi ricopre ruoli di responsabilità pubblica?

Il cordoglio, per quanto sentito, non può esaurirsi in una manifestazione di vicinanza e partecipazione emotiva. Deve diventare anche responsabilità e capacità di riflessione. Ciascuno di noi, soprattutto chi ricopre ruoli istituzionali, ha il dovere di interrogarsi su ciò che può condurre una persona a un gesto estremo, in particolare quando la sua vita è attraversata da una vicenda giudiziaria. La morte di De Gennaro ripropone una questione che non riguarda soltanto la sua storia personale, ma investe il rapporto tra giustizia, informazione, istituzioni e dignità della persona. Una riflessione che non può essere liquidata con il dolore del momento.

Come si trova un punto di equilibrio tra l'azione doverosa della magistratura e i diritti di chi è coinvolto in un'inchiesta?

Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere della magistratura di indagare, né di attenuare l’importanza dell’accertamento delle responsabilità. Le indagini devono essere condotte, le ipotesi di reato verificate e, quando ne ricorrono i presupposti, le responsabilità accertate e perseguite. Tutto questo, però, deve convivere con un principio altrettanto fondamentale: la tutela della persona sottoposta a indagine. La Costituzione pone la persona al centro dell’ordinamento e la sua dignità, i suoi diritti e le sue garanzie non vengono meno per il fatto di essere indagata. La presunzione di innocenza deve trovare piena applicazione anche nel dibattito pubblico, affinché un’indagine non si trasformi, nella percezione collettiva, in una condanna anticipata.

Lei non parla solo da uomo delle istituzioni, ma ha vissuto questa condizione sulla sua pelle.

È un principio che non richiamo soltanto sul piano teorico. L’ho sperimentato personalmente, conoscendo il peso che un’indagine può avere anche quando si è assolutamente convinti della propria estraneità ai fatti contestati. Sono stato iscritto nel registro degli indagati, in concorso con un politico e una giornalista che all’epoca non conoscevo, con l’accusa di aver rivelato il contenuto di un documento riservato appartenente a un altro ufficio, che non avevo mai visto e al quale non avrei comunque potuto avere accesso. Un’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, tanto più paradossale perché allora ricoprivo la responsabilità della Segreteria di sicurezza del Dipartimento, che trattava documenti classificati, anche coperti dal segreto di Stato.

Come si concluse quella vicenda e cosa le ha lasciato quell'esperienza?

Rischiai persino il rinvio a giudizio, scongiurato grazie alla ferma opposizione del pubblico ministero Adelchi D’Ippolito, titolare della co-delega insieme a Saverio Piro, oggi scomparso. Mi considero fortunato anche per un’altra ragione: la vicenda rimase riservata e non finì sui giornali. Non oso immaginare quanto più pesante sarebbe stato affrontare anche il giudizio pubblico. È allora che comprendi quanto sia sottile il confine tra la serenità di una vita e il peso di un’indagine, e quanto il rispetto della dignità della persona possa fare la differenza.

Cosa accade, invece, quando il procedimento giudiziario si salda con la gogna mediatica?

Un procedimento giudiziario, soprattutto quando accompagnato da una forte esposizione mediatica, può generare pressioni e sofferenze profonde. La preoccupazione per l’esito dell’indagine può sommarsi alla perdita della reputazione, al giudizio dell’opinione pubblica, alle conseguenze professionali e alle difficoltà nei rapporti personali e familiari. Non tutte le persone dispongono delle stesse risorse per affrontare una situazione simile. Per questo occorre interrogarsi sulla capacità del nostro sistema di riconoscere e prevenire situazioni di particolare fragilità, senza interferire con l’attività investigativa e l’autonomia della magistratura.

La cronaca e la storia giudiziaria del nostro Paese offrono purtroppo diversi precedenti drammatici...

Purtroppo sì. E non possono essere ignorati. Alcune morti, maturate in contesti personali e giudiziari differenti, impongono una riflessione sul peso umano che può accompagnare il coinvolgimento in un’inchiesta penale. Non si tratta di stabilire automatismi o rapporti causali, ma di riconoscere che determinate condizioni possono esporre le persone a una sofferenza profonda. La delicatezza di vicende di questo genere dovrebbe indurci a riflettere anche sulle condizioni umane in cui si svolgono le indagini, mantenendo sempre distinta la ricerca della verità da qualsiasi giudizio anticipato sulle responsabilità.

Quali sono, dunque, i nodi concreti su cui intervenire per evitare queste derive?

La questione, dunque, non è attribuire alla giustizia responsabilità per queste morti, né mettere in discussione il suo diritto di accertare la verità. La domanda è se sia possibile garantire il pieno svolgimento delle investigazioni e l’accertamento delle responsabilità senza perdere di vista la dimensione umana di chi è sottoposto a indagine. Mi chiedo: esistono margini per rafforzare la tutela della riservatezza, rendere ancora più rigorosa la comunicazione istituzionale ed evitare che le ipotesi investigative vengano presentate come verità accertate? Ed è possibile individuare strumenti di ascolto e sostegno per le persone che, nel corso di un procedimento, manifestino segnali di particolare sofferenza?.

A suo parere, è una responsabilità che riguarda solo le procure o chiama in causa anche i media e l'opinione pubblica?

Sono interrogativi che chiamano in causa non soltanto la magistratura, ma anche le istituzioni, il mondo dell’informazione e la società nel suo complesso. Non si tratta di limitare il diritto di cronaca o di condizionare l’autonomia degli inquirenti, ma di evitare che la necessaria trasparenza si trasformi in un’esposizione personale sproporzionata e che il giudizio pubblico finisca per anticipare quello dei tribunali. Perché dietro ogni fascicolo non ci sono soltanto ipotesi investigative e posizioni processuali: c’è una persona, con la propria storia, i propri diritti, le proprie relazioni e la propria fragilità.

In definitiva, che modello di giustizia dovremmo perseguire?

La giustizia deve poter fare il proprio corso, senza rinunciare alla ricerca della verità e all’accertamento delle responsabilità. Ma la civiltà di uno Stato si misura anche dalla capacità di perseguire questi obiettivi senza dimenticare l’umanità delle persone coinvolte. Non una giustizia meno rigorosa, dunque, ma una giustizia capace di non perdere mai di vista la persona. Perché il diritto di indagare e il dovere di rispettare la dignità umana non sono valori contrapposti: sono entrambi elementi essenziali dello Stato di diritto.