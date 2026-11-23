Eliminare la parola “maranza”, dare più fiducia all’operato della giustizia minorile, avviare una grande alleanza educativa in cui genitori, scuola e istituzioni, secondo le proprie competenze, possano essere messi di nuovo nelle condizioni di fare il meglio possibile per il futuro dei piccoli e “liberarli” per quanto possibile dall’inganno multiforme delle relazioni digitali. Ecco il sogno di Paola Ortolan, magistrato con una lunga competenza in ambito familiare, che da sette mesi guida il Tribunale per i minorenni di Milano, il primo in Italia per carichi di lavoro. È anche vicepresidente dell’Associazione nazionale magistrati minorili e della famiglia (Aimmf).

Presidente, lei ha più volte sottolineato che il giudice minorile guarda il versante patologico delle relazioni familiari e quindi ha la possibilità di anticipare tendenze e costumi che poi troveranno più vasta affermazione in tempi successivi. Riflessione profonda ma inquietante, guardando per esempio ai tanti minorenni protagonisti delle devastazioni delle scorse settimane a Milano. Dobbiamo pensare che quel vuoto di valori, quella confusione mentale incapace di mettere a fuoco la conseguenza delle proprie azioni, siano un punto di non ritorno di un declino educativo più volte evocato e di cui lei ha evidenti prove quotidiane?

Punto di non ritorno direi di no, dobbiamo avere sempre lo sguardo aperto sulla speranza. Ma queste situazioni non nascono per caso, alcuni segnali erano già visibili da tempo, bastava osservare la situazione in cui vivono tanti ragazzi. Quando si moltiplicano le situazioni familiari difficili, quando esplodono separazioni sempre più conflittuali, quando all’impoverimento economico si aggiunge quello educativo, quando si moltiplicano gli abbandoni scolastici, quando il mondo web e social arriva quasi a cancellare quello reale, vuol dire che esistono tutti gli elementi per far deflagrare la rabbia nel mondo giovanile.

E il mondo adulto avrebbe potuto accorgersene prima. Ma anche le istituzioni e l’apparato di tutela, no?

Intendiamoci, le mie non sono osservazioni scientifiche, ma empiriche. Racconto la mia esperienza sul campo. Noi, come tribunale per i minorenni, vediamo gli effetti peggiori di questa situazione, ma solo dopo, quando intervenire è più difficile. L’aspetto più grave è che anche i genitori arrivano in ritardo. Prendiamo il problema della sovraesposizione ai social. Quale mamma o quale papà conosce davvero la vita on line dei propri figli adolescenti, chi incontrano in rete, cosa vedono, cosa ascoltano. Quando i genitori capiscono che c’è un problema, vuol dire che il figlio c’è già caduto dentro e uscirne è complicatissimo.

I ragazzi sono più rischio in una grande città come Milano o in un piccolo centro di provincia?

Direi che il digitale ha appiattito tutto. Da questo punto di vista non c’è alcuna differenza tra grandi città e piccole realtà, forse nelle piccole la rete sociale e familiare è più compatta. A Milano le tensioni sociali sono più forti, le famiglie più sole e il fenomeno migratorio è più visibile. Ma non ne farei una questione tra piccole e grandi città.

Di fronte a questo progressivo impoverimento delle funzioni familiari, conseguenza di quella disgregazione vissuta da tanti nuclei, non avete talvolta la sensazione, come apparato di tutela minorile, di essere rimasti l’unico baluardo capace di richiamare il rispetto delle regole?

Forse non l’unico, speriamo, ma certamente l’ultimo. Noi arriviamo quando tutto il resto non ha funzionato, quando la famiglia e la scuola non ce la fanno, quando il contesto sociale non aiuta. Ecco, allora arriva il giudice che dovrebbe risolvere tutto, ma non è così naturalmente. Difficile lottare contro una mentalità in cui troppi ragazzi si lasciano affascinare dall’eroe negativo, frutto delle violenze estreme che vivono in rete. Ma difficile anche trovare genitori consapevoli della situazione dei figli e collaborativi con autorità giudiziaria e servizi. Quasi tutti tendono a difendere i figli qualunque cosa abbiano fatto.

Si riferisce ai ragazzi coinvolti negli ultimi episodi di Milano, il cosiddetto gruppo dei maranza?

È un termine che vorrei cancellare. Una parola che ha assunto un significato spregevole perché è passata da un’identificazione sociale a una criminale. E non è giusto che gruppi di ragazzi si portino addosso una sorta di preventivo stigma sociale.

Ma è vero che questa inchiesta finirà in una bolla di sapone?

Niente affatto. Intanto le indagini sono ancora in corso. Inoltre, per i minorenni al momento coinvolti a cui era stata applicata la misura cautelare e che dopo circa tre settimane se la sono vista revocare in sede di riesame (9 sui 35 arresti) è stato tutt’altro che una passeggiata. Sia il collocamento in comunità sia la permanenza in casa (per gli adulti si chiamerebbero arresti domiciliari) sono monitorati dagli specialisti dei servizi che ci riferiscono quello che sta accadendo. La maggior parte dei ragazzi non pensava neppure che esistesse la possibilità di finire in comunità ma ora sta comprendendo la gravità dei fatti. Certo, c’è anche qualcuno che non mostra al momento reazione alcuna. Ma d’altra parte anche i genitori hanno avuto comportamenti ondivaghi. Prima e dopo i fatti.

A cosa si riferisce?

Tra i ragazzi fermati e tra quelli identificati e poi rilasciati in tanti arrivavano da paesi e cittadine intorno a Milano, ma anche da altre zone della Lombardia e non solo. Ragazzi di 13-14 anni, quindi minorenni che, all’insaputa dei genitori, quel pomeriggio avevano preso il treno per arrivare a Milano. Possibile che tutte quelle mamme e quei papà non si siano chiesti dove fossero i loro figli? È normale questo vuoto di responsabilità? Facciamo tanti discorsi sull’emergenza educativa e poi…

D’altra parte il tribunale ha il potere di intervenire con gli allontanamenti dalle famiglie di origine o con provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale. Ma in questi casi come si fa ad essere certi di aver sempre agito per il superiore interesse del minore?

Mettiamo da parte la decadenza dalla responsabilità genitoriale che è un provvedimento estremo, deciso solo in alcune circostanze alla fine di un giudizio. Per gli allontanamenti, che sono provvedimenti assunti con modalità di urgenza, la cartina di tornasole è il benessere del bambino o del ragazzo. In alcuni casi, dopo qualche giorno, vediamo rinascere questi minori, anche sotto l’aspetto fisico. Nessuno toglie i bambini alle famiglie quando stanno bene. Noi interveniamo nelle situazioni di rischio, quando la situazione ci viene segnalata. Ho visto bambini denutriti, bambini con le ossa rotte non portati in pronto soccorso per non far emergere situazioni terribili. Ecco, noi quando proprio è necessario, allontaniamo bambini di questo tipo, vittime di trascuratezze gravissime e maltrattamenti.

Eppure ci sono casi, come quello della cosiddetta “famiglia del bosco”, dove almeno secondo la vulgata mediatica sembra sia avvenuto proprio il contrario.

No, non è per nulla così. Si è operato in modo corretto. Ma mi fermo qui, riguarda un altro tribunale, con un’altra presidente. E sarebbe scorretto se io esprimessi giudizi su una vicenda al di fuori della mia competenza.

Come vicepresidente Aimmf ci può però dire se questo episodio segnala a suo parere una tendenza culturale/politica che punta a una sorta di privatizzazione dei compiti familiari con il conseguente rischio di una minore tutela dei soggetti più deboli da parte dello Stato?

Discorso complesso. Diciamo che la giustizia minorile assolve un compito costituzionale perché interviene per assicurare il rispetto dei diritti violati delle persone di minore età, sopperendo alle difficoltà, alle incapacità, alle negligenze dei genitori. Quando tutto va bene lo Stato, attraverso i Tribunali per i minorenni, non si intromette, quando vengono segnalate difficoltà cerchiamo di trovare il modo migliore per sostenere i compiti delle famiglie, quando possibile, secondo il principio secondo cui la famiglia non è un modello chiuso, autosufficiente. Ma tutto va gestito in modo equilibrato. Un conto è sostenere la famiglia, un conto è affermare che tutto, il positivo e il negativo, debba rimanere all’interno della famiglia, secondo un vecchio modello familistico ormai superato.

Esiste davvero una tendenza politico-culturale che sostiene un eccessivo interventismo da parte dei giudici minorili?

Forse sì, ma direi che è vero il contrario. Non interveniamo troppo, ma troppo poco. Innanzi tutto siamo il Paese europeo in cui si registra il minor numero di allontanamenti dalle famiglie d’origine. Ma esistono anche situazioni in cui dovremmo intervenire e non ce la facciamo o non ce la facciamo nel tempo giusto.

In quali situazioni per esempio?

Dove la povertà economica diventa educativa e si traduce anche in gravi negligenze nei confronti dei minori. In Italia ci sono un milione e mezzo di bambini che non mangiano a sufficienza. Sono in aumento le segnalazioni alla nascita, che portano all’apertura di procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, che hanno come origine genitori tossicodipendenti o comunque positivi alle sostanze. In quei casi dovremmo intervenire con maggiore tempestività.

Parla in generale o del Tribunale per i Minorenni di Milano?

A Milano la pianta organica prevede 17 giudici minorili, più la presidente; oggi operiamo in sedici, oltre a me, in attesa che il magistrato in tirocinio assegnato completi la sua formazione. Per dare un’idea del lavoro che abbiamo sulle spalle, possiamo dire che se fossimo il doppio, cioè 34, saremmo ancora in affanno. Intendiamoci, non abbiamo mai fatto scadere un termine ma per ottemperare ai tempi imposti dalla riforma Cartabia i due terzi del nostro lavoro sono dedicati alle urgenze. Vuol dire che di tutto il resto, comprese gravi situazioni di sofferenza, ci occupiamo quando possibile.

Sono tanti i casi in cui i giudici minorili, e non solo, sono chiamati a confrontarsi con una legislazione incerta (per esempio riconoscimenti di paternità/maternità di coppie omogenitoriali sanciti in altri Paesi). Se la legge non parla con chiarezza (al di là degli auspici della Consulta che sollecita invano il legislatore) quali sono i valori che devono prevalere?

Il nostro punto di riferimento non sono le idee, ma i bambini davvero esistenti, in carne e ossa. Io giudice, devo evitare di chiedermi come quel bambino sia arrivato, come sia stato concepito, quale progetto educativo ci sia per lui, ma devo cercare la via più efficace per assicurargli il miglior futuro possibile. Quindi devo mettere da parte ogni ideologia e verificare tutto quello che può essere verificato, a cominciare dalla qualità della relazione che lo lega ai suoi adulti di riferimento. È positiva? È affidabile? Offre garanzie per il futuro di quel bambino? Questi sono i valori che devono prevalere nel caso concreto.