Se oggi malattie rare come l’Ada-Scid, la leucodistrofia metacromatica, e la sindrome di Wiskott-Aldrich, dispongono di terapie geniche efficaci (approvate nell’Ue e negli Usa), è grazie all’Istituto San Raffaele per la Terapia genica di Milano (Sr-Tiget). Che ha celebrato i trent’anni di ricerca sulle cellule staminali e le loro applicazioni avanzate, con l’inaugurazione dei nuovi laboratori, finanziati anche grazie ai fondi del Pnrr e al sostegno del ministero dell’Università e della ricerca.

L’Istituto ha da poco segnato anche un primato internazionale: con l’approvazione negli Stati Uniti della terapia per la sindrome di Wiskott-Aldrich, Fondazione Telethon è diventata la prima charity non profit al mondo a portare una terapia genica dalla ricerca fino all’approvazione dell’ente regolatore dei farmaci Usa, l’Fda. Dunque i ricercatori possono contare su spazi, infrastrutture e tecnologie innovative per affrontare nuove sfide. Il taglio del nastro è stato affidato alla presidente onoraria del Gruppo San Donato, Gilda Castaldi, al presidente di Fondazione Telethon, Luca di Montezemolo e al ministro della Salute, Orazio Schillaci. «Il percorso di Fondazione Telethon – ha detto il ministro – evidenzia anche una sfida cruciale: rendere concretamente accessibili le terapie destinate alle malattie ultra-rare. Per raggiungere l’obiettivo è necessario adottare un modello che metta al centro i bisogni dei pazienti, e non esclusivamente la sostenibilità economica, un approccio che le istituzioni hanno il dovere di supportare». Diagnosi precoce e screening neonatale, ha aggiunto Schillaci, «sono responsabilità del sistema pubblico, perché prevenzione e cura sono due facce dello stesso progresso».

L’ampliamento dei laboratori consentirà, come ha osservato il direttore di Sr-Tiget, Luigi Naldini, di «esplorare nuovi orizzonti di manipolazione cellulare e adottare tecnologie di frontiera come editori genetici di ultima generazione, nanoparticelle lipidiche per l’ingegnerizzazione delle cellule direttamente nell’organismo e modelli computazionali basati sull’IA per potenziare l’efficacia e sicurezza di questi strumenti», oltre a «tradurre una scoperta scientifica o un avanzamento tecnologico in un nuovo protocollo di sperimentazione clinica interamente nel nostro Istituto».

Il professor Naldini alla presentazione dei nuovi laboratori Sr-Tigest a Milano /Ufficio stampa Fondazione Telethon

Le competenze costruite in questi anni, ha dichiarato l’amministratore unico del San Raffaele, Marco Centenari, «hanno portato a terapie che hanno cambiato la vita dei pazienti e reso il San Raffaele il primo polo scientifico del Paese». Adesso, «si possono aprire strade nuove anche contro i tumori». L’investimento dei nuovi laboratori, ha quindi sostenuto Luca di Montezemolo, «darà sostanza alle sfide scientifiche del futuro. Qui rinnoviamo il patto con i nostri pazienti rari: continuare a fare tutto ciò che è necessario per non lasciarli soli. L'investimento sui nuovi laboratori darà sostanza alle sfide scientifiche del futuro».

Come Regione, ha sottolineato l'assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, «abbiamo la responsabilità di garantire diagnosi sempre più tempestive, sostenere la ricerca e fare in modo che le nuove terapie siano accessibili a tutti. Intervenire precocemente significa offrire ai bambini e alle loro famiglie nuove possibilità e, in molti casi, cambiare il corso della malattia. Proprio in questa direzione va la delibera appena approvata dalla Giunta regionale che, dopo una fase di sperimentazione, rende strutturale l’ampliamento dello screening neonatale alla leucodistrofia metacromatica».