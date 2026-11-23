«La Chiesa non risponde mai con altre provocazioni alle provocazioni. Ma i giovani domenica scorsa si sono sentiti presi in giro. E sono stati chiari: “Non vi daremo mai più il voto!”, hanno gridato. “Se ostacolate le attività della Chiesa cattolica, non vi votiamo”». A raccontarcelo, al telefono da Kinshasa, è padre Gaspare Di Vincenzo, comboniano e direttore delle Pontificie opere missionarie nella Repubblica democratica del Congo.

Il sacerdote, responsabile anche della creazione di nuove parrocchie, spiega che domenica le autorità governative «hanno impedito» la celebrazione della Messa presieduta dal cardinale Fridolin Ambongo nello stadio Tata Raphael di Kinshasa. In «modo pretestuoso e provocatorio», dice. Alle 22 di sabato e senza documenti ufficiali, hanno mandato all’aria un evento concordato da mesi che coinvolgeva migliaia di ragazzi per la Giornata diocesana della gioventù cattolica.

«Tutto era pronto – racconta il comboniano –. Anch’io ero allo stadio per seguire i preparativi. Poi, con un ordine dall’alto, la Messa è saltata e ci siamo dovuti spostare al collegio Saint-Raphaël. Domenica mattina c’era gran caos, con la polizia in strada; la celebrazione è iniziata tre ore dopo… È stato un affronto, una provocazione del governo». Secondo padre Di Vincenzo, «è in corso da tempo una lotta contro la Chiesa cattolica a favore di quelle evangelicali», le cosiddette Chiese del Risveglio. «C’è una sponsorizzazione ai danni dei cattolici», aggiunge.

La reazione popolare domenica è stata pacata: il cardinale Ambongo, definendo la decisione «una provocazione», aveva invitato alla calma. Nell’omelia ha ricordato che l’autorità di Gesù si fonda «sull’amore, la verità, la giustizia», non sulla violenza. Emergono però le molte tensioni tra governo e gerarchie ecclesiastiche, schierate sempre in difesa del popolo. Il cardinale inviso al presidente Félix Tshisekedi ha denunciato più volte le condizioni «infernali» in cui si vive nell’Est. E contesta l’autoritarismo del presidente: «Pensate davvero che cambiare la Costituzione per ottenere un terzo mandato sia la risposta più adeguata al dramma della popolazione?», ha detto il giorno dell’anniversario dell’indipendenza. E nel febbraio 2023 aveva dichiarato: «Sappiamo che la sua elezione (di Tshisekedi, ndr) è stata un inganno».